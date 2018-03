Robert Fico byl dosud úspěšným politikem, pokud jde o způsob, jak si udržet moc. Výborně uměl odhadnout náladu veřejnosti a dobře vyvažoval vlivy zájmových skupin kolem své strany Směr − sociální demokracie. Zároveň dokázal získávat podporu politických partnerů z jiných stran, které potřeboval pro to, aby mohl vládnout Slovensku a krýt řadu skandálů spolustraníků i s nimi spřízněných oligarchů.

Ficova reakce na vraždu investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové ale ukazuje, že po devatenácti letech v čele strany a celkem deseti letech v úřadu předsedy vlády už nemá situaci, do níž Slovensko dostal, pod kontrolou.

Ve slovenských médiích převládá verze, že Kuciaka a jeho partnerku zavraždila italská mafie 'Ndrangheta. Policie ve čtvrtek zatkla tři italské podnikatele, které Kuciak zmiňuje ve svém po smrti publikovaném článku jako ty, kteří na Slovensku pro mafii získávají podvodně peníze. S nimi byla spojena i Ficova státní poradkyně Mária Trošková a člen bezpečnostní rady státu Viliam Jasaň. Oba ze svých funkcí dočasně odešli. Ukázalo se totiž, že slovenské úřady buď bezpečnostní prověrky okolí premiéra odflákly, nebo na něčí pokyn přivřely oči.

Menšina, jako expert Radovan Bránik, ale tvrdí, že vražda je spojena s tzv. soudcovskou mafií, tedy systémem podplacených soudců, kteří manipulují s rozsudky. O nové stopě, která vede k nejvyššímu soudu, hovořil ve čtvrtek i slovenský policejní prezident Tibor Gašpar.

Ať už bude závěr vyšetřovatelů jakýkoliv, Robert Fico, pověstný svými slovními útoky na novináře, se minimálně politické odpovědnosti za vraždu jen tak nezbaví.

Nervózní premiér

Šéfredaktor Denníku N Matúš Kostolný popsal úterní schůzku premiéra Roberta Fica se šéfy hlavních slovenských médií kvůli vraždě jako setkání s mužem, který nepochopil, co se kolem něj děje. Ztratil svůj pověstný cit pro veřejné mínění, přivedl si ministra vnitra Roberta Kaliňáka, který je spojený s několika korupčními kauzami. "A stále si myslí, že může odejít do funkce ústavního soudce, ale přitom je bezpečnostním rizikem pro zemi," tvrdí Kostolný. "Když jsem odcházel, měl jsem pocit, že jsme se setkali s premiérem, který ztratil kon­trolu nad státem, a je jen otázkou času, kdy už premié­rem nebude."

Fico rád zdůrazňoval, že pochází z chudých poměrů, matka byla prodavačka, otec dělník, který řídil vysokozdvižný vozík. To proto, aby dokázal, že jeho strana je opravdu sociálnědemokratická a že se k právnickému vzdělání i k pozici právníka zastupujícího Slovensko u Evropského soudu pro lidská práva dostal hlavně vlastní pílí.

Investigativní reportér Marek Vagovič ale v knize "Vlastní hlavou. Jak prodal Fico zemi oligarchům" dokládá, jak šéf strany Směr po nástupu do jejího čela v roce 1999 vytvořil z politické síly svého druhu svazek několika zájmových skupin různých podnikatelů. Ti po volebních vítězstvích dosazovali své lidi do klíčových postů ve státní správě a státních firmách − Fico tak umožnil spřáteleným podnikatelům vydělávat miliardy na státních zakázkách či eurofondech.

Byl to právě Vagovič, kdo při jednom ze seminářů pro studenty objevil šikovného mladíka Jána Kuciaka a nabídl mu práci investigativního novináře v časopise Týždeň. Když byli mladík a jeho přítelkyně zavražděni, byl Kuciakovým šéfem v portálu Aktuality.sk.

Podle Vagoviče Fico svůj obrovský politický talent promarnil, i když Slovensku vlastně vládl s dvouletou přestávkou celkem deset let. "Po temném období mečiarismu a rozkladu staré pravice měl šanci ukázat, že politika se dá dělat i jinak. Fico ale zemi prodal oligarchům," napsal v závěru své knihy vydané v roce 2016 Vagovič.

Robert v Bonaparte

Fico se obvykle rychle zbavoval lidí ze své strany, když podezření, že jsou namočeni do korupce, vůči nim zesílilo nad únosnou míru. Nikdy ovšem ani slovem nezpochybnil postavení ministra vnitra Roberta Kaliňáka, kolem něhož se podezření nakupilo hned několik.

Sám Fico se v roce 2012 přestěhoval do luxusního bytu v rezidenci Bonaparte, aby se o pár let později ukázalo, že si rezidenci pronajímá od podnikatele Ladislava Bašternáka, obviněného z daňových podvodů, kterého kryl bývalý ministr financí Ján Počiatek, partner Roberta Kaliňáka v předchozím podnikání. Podíl v jedné z Bašternákových firem koupil i Robert Kaliňák.

S Bašternákem se také pojí pojem "náš člověk", který je synonymem pro podnikatele propojené se stranou Směr. Když Bašternáka, libujícího si v luxusních vozech, zastavila v roce 2012 kvůli předjíždění na plné čáře policejní hlídka, dostali policisté po telefonu od vysoce postaveného zdroje pokyn ho pustit s vysvětlením, že je to "náš člověk". Vytvořila se atmosféra, v níž si určitá skupina lidí byla jista svojí beztrestností a posouvala hranice možného. I to přispělo k vraždě obou mladých lidí, domnívá se Daniel Lipšic, exministr vnitra a spravedlnosti pravicových vlád.

Blíží se konec?

Zdá se, že nyní ale dosáhlo propojení vládní strany, státu a podezřelých podnikatelů vrcholu. O Ficově pádu či konci celé vlády se zatím jen spekuluje. Fico ale podle šéfa Institutu pro veřejné otázky Grigorije Mesežnikova nebere v úvahu, že situa­ce je nyní vážnější než v minulosti. Zatímco například korupční kauza Gorila, tedy obvinění, že politici spolupracovali s finanční skupinou Penta, sice vyvolala protesty, ale byla pro mnoho lidí málo srozumitelná, vražda novináře nejspíš kvůli jeho práci je pro ně mnohem pochopitelnější. "Vypadá to, že Fico podceňuje fakt, že lidé v jeho okolí mají propojení na italskou mafii, ať už ta za vraždou stojí nebo ne," řekl Mesežnikov. Podle něj je pád premiéra pravděpodobnější než kdykoliv předtím.

Fico beztak už dlouho hledá způsob, jak vycouvat z exponované pozice a zbavit se i břemene šéfa strany Směr. V Bratislavě kolují nesčetné historky o tom, jak se Ficova matka obává o zdraví svého syna po dvojnásobném bypassu v roce 2016, protože na srdeční problémy zemřel i jeho otec.

Jenže Ficovi se nepovedlo zvítězit v prezidentských volbách v roce 2014. Ještě do pondělí se přetřásalo, že by se rád nechal jmenovat ústavním soudcem a uklidil se tak do ústraní. Nyní se zdá nemožné, že by prezident Andrej Kiska na něco takového přistoupil.

Ficův odchod by pro Směr byl ranou, protože předseda vlády a strany velmi dobře uměl vyvažovat vliv jednotlivých skupin. Jeho případný nástupce Robert Kaliňák se zdiskreditoval korupčními kauzami a je až nepochopitelné, že ho Fico stále drží v úřadě, zatímco s mnohými jinými, i vysoce postavenými straníky v případě korupčních podezření byl rychle hotov a donutil je k rezignaci. Jiného očividného nástupce nemá. "V případě jeho odchodu by se podpora strany propadla na úroveň dalších středně velkých stran," domnívá se Mesežnikov.

Marek Vagovič ve své knize v roce 2016 došel k závěru, že Fico za sebou nenechá tak šílené dědictví jako Mečiar − s únosem prezidentova syna a likvidací nepohodlného svědka bombou v automobilu. Že politická garnitura jen "unesla stát" a začala se bát následků. Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové ukázala, že přísný Vagovič byl velký optimista.



Slovenský premiér a šéf strany Směr – sociální demokracie Robert Fico zažívá po vraždě novináře a jeho partnerky jednu z nejvážnějších chvil své kariéry.

Ilustrace: Pavel Beneš