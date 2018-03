Série Fallout patří mezi nejznámější herní značky vůbec. Příběhy obyvatel bunkrů, kteří přežijí atomový výbuch a po desítkách let se vydávají prozkoumat zničenou Zemi, zaujaly už desítky milionů lidí. Nikdy ale nebylo setkání s apokalypsou tak intenzivní jako v případě Falloutu 4 VR. Virtuální realita totiž hráče přenese doprostřed pustiny. Odstraní jasnou hranici mezi reálným světem a tím herním.

Osobnější je i příběh Falloutu 4, jako muž či žena se snažíte najít informace o svém synovi, kterého z bunkru někdo odnesl předtím, než se herní postava probudila z kryogenického spánku. Už jen prozkoumávání opuštěného atomového krytu je netradiční zážitek a první setkání s hladovými šváby dokáže nic netušícího hráče vyděsit.

Hra není úplně nová, jde o klasický Fallout 4 starý přes dva roky, ale převedený do prostředí virtuální reality. Autoři zachovali všechny herní prvky i rozsah hry, která zabere desítky hodin. Upravili ale ovládání. To znamená, že mířit musí hráč stejně, jako by v ruce držel opravdovou pistoli nebo pušku, a prozkoumávání okolí svádí k pohybu celého těla, což je věc, ve které systém virtuální reality HTC Vive vyniká. I legendární Pipboy, osobní počítač připnutý na předloktí, je ve virtuální realitě "skutečný". Při hraní je nicméně zřejmé, že autoři hry nevyvíjeli Fallout 4 přímo pro virtuální realitu.

Bude se líbit ◼ rozsáhlý otevřený svět

◼ přirozené míření zbraní

◼ plynulý běh na herním laptopu

Nejvíce je to vidět na interakcích s předměty v herním světě. Dveře nebo páky nelze uchopit, nutné je prostě zmáčknout tlačítko a herní postava pak provede akci nezávisle na hráči. Z tohoto důvodu není Fallout vhodný jako první hra, jejímž prostřednictvím by se majitelé zařízení HTC Vive nebo Oculus Rift měli seznámit s virtuální realitou. Ovládání není intuitivní a systém pohybu v otevřeném světě může bez tréninku způsobit nepříjemné pocity − lehkou kinetózu. Zkušení hráči naopak zvládnou i plynulý pohyb, nejen teleportování se z místa na místo.

Fallout VR je i přes popsaná omezení fantastickou hrou pro virtuální realitu. Je totiž jednou z mála, která namísto pouhých několika hodin zábavy nabízí obrovský herní svět. I pro někoho, komu se Fallout 4 ve srovnání s předchozími díly úplně nezamlouval, je VR verze unikátní. Díky modernější grafice působí lépe než VR verze Skyrimu a po první hodině, kdy si člověk zvyká na ovládání a dostává se přes úvodní sekvence, dokáže dokonale pohltit.

Může vadit ◼ složitější ovládání

◼ riziko kinetózy při plynulém pohybu

Během hraní se mi několikrát stalo, že uteklo několikrát více času, než jsem si myslel − to je riziko virtuální reality, ve které uživatel nezaznamená, že se venku setmělo. Sundat virtuální helmu donutí až hlad, žízeň nebo jiné tělesné potřeby. A to je asi to nejlepší, byť poněkud přízemní doporučení, které Fallout 4 VR může dostat.

Solidní je Fallout 4 VR z technického pohledu. Plynule běžel i na notebooku Omen od HP s grafickou kartou GeForce 1060 Max-Q, která má trochu nižší výkon než plnohodnotná verze karty, aby se snížila spotřeba a nutnost chlazení. Na stroji s GeForce 1070 už je možné využít i supersampling, který zvyšuje množství detailů.

Po vyzkoušení chystaného headsetu Vive Pro je však zřejmé, že s novou verzí Vive bude herní zážitek ještě lepší díky výrazně vyššímu rozlišení virtuální helmy. Na to si ale ještě musíme počkat.