Když klesá zájem o klasické pevné disky do počítačů, musí výrobci hledat jiné způsoby, jak své zboží prodat. Western Digital se rozhodl využít zkušenost s dodávkami disků pro datová centra a vytvořil vlastní síťové disky, které slouží jako centrální úložiště dat pro celou domácnost. Nyní chce firma oslovit i technicky méně zdatné uživatele. Vytvořila My Cloud Home − síťový disk, který se chová trochu zvláštně. Ovládá se mobilní aplikací, odděluje data různých uživatelů a nabízí jim přístup k obsahu přes internet, třeba jako Google Drive či iCloud. Díky tomu je vhodný pro laiky, pro které je zkratka NAS označující síťové disky jen náhodným shlukem písmen. Náročnější uživatele ale jednoduchost a řada omezení naopak odradí.

Všechno v telefonu a na webu

My Cloud Home má jednoduchou funkci − zpřístupnit data v telefonu nebo na notebooku na dálku a zároveň zálohovat důležitá data (fotografie a videa) z telefonu. K tomu slouží jednoduchá mobilní aplikace, která uživatele provede nastavením systému. Víc vlastně není potřeba. Uživatel nemusí řešit nastavení domácí sítě, aby byl domácí disk vidět z internetu.

Jedinou starostí může být, jak na My Cloud Home dostat vlastní filmy a hudbu. I to jde bez počítače. Většina lidí má takové soubory, dokud si nekoupí NAS, na externích discích či USB klíčenkách − ty pak stačí zapojit do USB portu na zádech My Cloud Home a v aplikaci jen potvrdit zkopírování obsahu nebo vybrat složky a soubory, které se mají zkopírovat.

Bude se líbit ◼ solidní cena

◼ spolehlivý přístup na dálku

◼ multimediální systém Plex

S pomocí aplikace WD Discovery pro osobní počítače s Windows a macOS je možné My Cloud Home připojit jako klasický síťový disk a zkopírovat na něj soubory z počítače nebo jiného síťového disku. Zároveň lze s použitím této aplikace automaticky synchronizovat obsah libovolné složky osobního počítače − stačí na ni kliknout pravým tlačítkem myši a vybrat volbu "Synchronizovat do zařízení My Cloud". Pro běžného uživatele je to asi nejjednodušší možný způsob.

Vedle mobilní aplikace pro chytré telefony má My Cloud Home také ovládání přes web na stránce home.mycloud.com. Přístup k ní funguje z libovolného počítače připojeného k internetu. Během testování jsem k disku přistupoval z půjčeného počítače. Jediným omezením je rychlost domácího internetu − zejména u DSL přípojek s pomalým odesíláním dat nemusí být třeba přehrávání videa uloženého na domácím disku plynulé.

Může vadit ◼ omezená nabídka funkcí

◼ nenahradí klasický NAS pro náročnější uživatele

Omezené služby

My Cloud Home je jednoduchý, což s sebou nese i omezenou nabídku služeb ve srovnání s tradičními síťovými disky. Většina uživatelů na tato omezení ale nenarazí − My Cloud Home obsahuje multime­diální systém Plex, domluví se s reprosoustavami Sonos a umí si automaticky stahovat multimédia z Facebooku, Google Drive nebo Dropboxu. Nedokáže ale stahovat data z výměnných sítí, nezvládne vytvořit vlastní VPN server a neumí se třeba domluvit s bezpečnostními kamerami. Na to je nutný klasický NAS od Synology nebo Qnapu.

My Cloud Home je vhodný pro normální lidi, kterým systém jednou někdo zkušenější nastaví. Jeho výhodou je hlavně to, že jde o komplet s kvalitními disky s velkou kapacitou za cenu, za jakou se prodávají klasická síťová úložiště bez disků.