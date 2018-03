První dojem z letošního veletrhu MWC byl jasný − iPhone tu nikoho nezajímá. Barcelona už několik let patří Androidu, přece jen tu vystavují primárně výrobci telefonů, kteří nejsou Apple. Návštěva hal, kde se prezentují asijské firmy, a tisková konference Asusu první dojem zásadně změnily. iPhonem jsou, podle všeho, všichni posedlí. I přes zprávy o tom, že Apple omezuje výrobu iPhonu X, se na výstavní ploše objevily desítky designových kopií nejdražšího iPhonu.

Asus podobu svého nového telefonu Zenfone 5 vysvětlil jednoduše: uživatelé to chtějí. Výřez v displeji umožňuje zvětšit celkovou plochu obrazovky, jakkoliv to s sebou přináší komplikace dané prostým faktem, že Android 8 s rozdělením horní části obrazovky nepočítá, a část ikonek tak zůstává skryta.

Přínos obrazovky, která je v horní části vykrojená kvůli prostoru pro fotoaparát a senzory, je sporný. Do notifikační lišty se vejde méně informací o stavu telefonu a příchozích zprávách. Při prohlížení fotografií či videa může být výřez vyloženě rušivý. Jedno se ale této designové hříčce musí nechat − je snadno rozpoznatelná. Telefony "se zásekem" svítily na dálku.

Přesto je podivné a smutné, že výrobci androidů i jejich zákazníci tolik touží po tom, aby jejich telefony vypadaly jako iPhone. Zvláště ve chvíli, kdy se díky Samsungu se zahnutým displejem podařilo Android zbavit nálepky kopírovače jablečných trendů. Galaxy S9 stále vypadá luxusně a unikátně, zatímco Zenfone 5, Ulefone T2 Pro nebo kterýkoliv z plejády telefonů neznámých značek vypadá prostě jako nepovedená kopie iPhonu. Nepovedená proto, že většina z nich má nahoře i po stranách širší rámečky než iPhone X, navíc mají všechny bez výjimky dole širší pruh bez displeje. Ano, výřez na selfie kamerku a další senzory dává více prostoru pro displej, ale jeho část kolem výřezu není úplně praktická. Asus to vyřešil tak, že video nebo fotografie zobrazuje na menší ploše displeje, která do výřezu nezasahuje. Čistě prakticky tak mohl displej rovnou uříznout. Ničemu by to nevadilo − použitý LCD panel je kvalitní sám o sobě.

I Samsung ale něco zkopíroval − převzal funkci Animoji a vyrobil její vlastní podobu, která připomíná více postavičky Mii od Nintenda či Avatary z Xboxu. Inspirace Applem, vlastně přímé kopírování kalifornské firmy, je evidentní. I tady je vysvětlení stejné − zákazníci po tom údajně touží.

Je to zvláštní, Galaxy S9 patří mezi nejdražší telefony na trhu, nedá se moc předpokládat, že by si takový mobil kupovaly zástupy teenagerů. A dovedete si představit čtyřicetiletého manažera v obleku na míru, jak obchodním partnerům posílá kreslenou postavičku se svými rysy, jak ukazuje zdvižený palec?