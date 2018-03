Mobilní veletrh v Barceloně má dvě tváře. První, ta snadno uchopitelná, se týká telefonů. V Barceloně se během několika dní představí desítky nových modelů. Druhou tváří akce Mobile World Congress (MWC) jsou technologie, které používají mobilní operátoři − například základnové stanice nebo účtovací systémy. Po letech prezentací rychlých datových přenosů se letos hodně změnilo. Pátá generace bezdrátových systémů (5G) má schválené standardy a Nokia, Huawei, Ericsson či ZTE se předhánějí v tom, kdo jako první nabídne kompletní vybavení pro tuto novou mobilní síť.

Zájem o 5G je obrovský − ne však mezi uživateli telefonů. Rychlejší sítě, které pro výměnu informací potřebují jen tisíciny sekundy, jsou důležité pro samořiditelná auta i koncepty skutečně chytrých měst, bez laviček s wi-fi, zato se senzory, které v reálném čase sledují dopravu, volná parkovací místa nebo stav rozvodů vody či plynu.

Mobilních telefonů jako by se nastupující revoluce netýkala. Letošní telefony mají gigabitové LTE, to znamená, že jsou schopné přenášet data padesátkrát rychleji, než jim stávající mobilní sítě umožní. O to více se výrobci soustřeďují na design a fotoaparáty. Největším trendem veletrhu však není snaha o originální estetiku. Místo toho se desítky výrobců zaměřují na snahu kopírovat výrazný prvek iPhonu X − výřez v displeji.

Fenomén 5G Technologie označované jako 5G zahrnují přenosy dat ve třech různých pásmech, díky kterým zvládají zároveň pokrýt velké oblasti na venkově i zajistit extrémní kapacitu sítě a gigabitové rychlosti v centrech měst.

Překvapení od Asusu

Vizuálních kopií jsme při průchodu výstavními halami napočítali desítky. Většinu z nich do Barcelony přivezly málo známé čínské firmy, které své zboží prodávají velkoobchodně a umožní každému, kdo má dost peněz, pořídit si vlastní značku telefonu. Při objednávce tří tisíc kusů se kopie iPhonu X dá pořídit přibližně za čtyři tisíce korun. Displej s výřezem ale není všechno. Vnitřní výbava takových telefonů je zoufale zastaralá, i samotné obrazovky mají jen HD rozlišení, které vypadá hrubě a zrnitě.

Na design iPhonu X se nenechaly nalákat jen neznámé značky. Úniky informací naznačují, že výřez v displeji bude mít například i Huawei P20, který se oficiálně představí až za měsíc. Hvězdou Barcelony se však stal Asus, který ukázal telefony Zenfone 5 a Zenfone 5Z právě s výřezem na horní straně obrazovky.

Asus se chlubí tím, že jeho výřez je menší a obrazovka tvoří více než 90 procent přední strany telefonu. Zájem o telefony tchajwanské značky ale pramení spíše z poměru mezi cenou a výbavou. Nejvyšší model Zenfone 5Z se ve verzi se 4 GB operační paměti má prodávat v přepočtu za 12 až 13 tisíc korun. Má přitom nejnovější verzi procesoru Snapdragon 845, velkou vnitřní paměť a podle prvních náznaků i kvalitní fotoaparát. Asus ale telefon s lákavou cenou začne prodávat až v červnu. V dubnu přitom nabídne alespoň model Zenfone 5, který má stejný design, stejnou obrazovku a fotoaparát, ale slabší procesor Snapdragon 636. U tohoto telefonu Asus cenu nezveřejnil, ale i kdyby stál kolem deseti tisíc korun, bude silnou konkurencí pro telefony jako nová Nokia 7 Plus nebo osvědčený Honor 9.

Nejlepším telefonem představeným na veletrhu MWC však zůstává Galaxy S9 a S9+. Nové telefony od Samsungu se vizuálně příliš neliší od loňských verzí, ale uvnitř je změn celá řada. Samsung přesunul čtečku otisků pod fotoaparát a nasadil vlastní procesory Exynos 8910, které dohnaly výkonnostní ztrátu na čipy v nových iPhonech. Apple je stále asi o deset procent rychlejší, doposud měl ale i padesátiprocentní náskok.

Největší změny však Samsung slibuje u fotoaparátu. Firma vyvinula první mobilní fotoaparát, který umí změnit světelnost objektivu díky mechanické cloně. V plně otevřeném stavu mají fotoaparáty v Galaxy S9 rekordní světelnost f/1.5 a dokážou zachytit překvapivě jasný a detailní snímek i v téměř absolutní tmě. Větší verze Galaxy S9+ navíc získala druhý fotoaparát s dvojnásobným zoomem oproti Galaxy Note 8.

Podobný skok ve výkonu nabídnou i nové telefony Sony Xperia XZ2 a XZ2 Compact s procesorem Snapdragon 845. Sony navíc v Barceloně po čtyřech letech představilo nový vzhled svých telefonů − jako všichni velcí výrobci začalo používat protažené displeje s poměrem stran 18 : 9. I díky tomu má kompaktní verze velkou pětipalcovou úhlopříčku, ale je menší než loňský model. Na duálním fotoaparátu Sony zatím ještě pracuje.

Novinky si výrobci telefonů v Barceloně přichystali i pro uživatele, kteří za telefon nechtějí zaplatit více než tři tisíce. Google si veletrh MWC zvolil jako místo, kde představí první telefony se systémem Android Go. Odlehčené verze Androidu a aplikací YouTube nebo Google Map fungují dobře i na telefonech s 1 GB operační paměti a slabými procesory. Systém i aplikace zabírají v telefonu asi polovinu místa ve srovnání s jejich klasickými protějšky. YouTube pak například umožňuje stahování videí v nízké kvalitě a jejich sdílení bez připojení k internetu.

Telefony se systémem Android Go ukázal v Barceloně Alcatel a Nokia, oba stojí přibližně 100 eur a mají v sobě i podporu LTE. Proti tlačítkovým telefonům za podobnou cenu nabídnou větší obrazovky a Alcatel už potvrdil, že svůj telefon s Androidem Go bude dovážet i do Česka, kde by měl zaujmout hlavně rodiče školáků.

Ani levné telefony s upraveným Androidem ale nezastaví další výrobu tlačítkových telefonů. Společnost HMD Global, která vyrábí telefony pod značkou Nokia, v Barceloně po loňské 3310 oživila další legendární model 8110 a přidala do něj chytré funkce − propojení s Gmailem a Outlookem i mapy od Googlu, v telefonu bude fungovat dokonce i Google Asistent.

Za celý loňský rok HMD prodalo téměř 60 milionů tlačítkových telefonů, v Indii nebo v Africe jsou tlačítkové telefony stále populární a proti smartphonům mají stále velkou výhodu ve výdrži baterie. A to se nezmění ani s příchodem sítí 5G.