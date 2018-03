Málokterá kniha věnující se politice vzbudila v poslední době takový rozruch jako práce politologů Stevena Levitského a Daniela Ziblatta nazvaná How Democracies Die (Jak umírají demokracie). Podobně jako jiná úspěšná publikace Fire and Fury (česky Oheň a vztek) se hodně věnují Donaldu Trumpovi, na rozdíl od spisovatele Michaela Wolffa ale harvardští profesoři vycházejí čistě z faktů a na základě pečlivého studia nejen americké politiky ukazují, co předchází kolapsu demokracie a jak se mu vyvarovat. Jak ale Levitsky říká v rozhovoru pro HN, hovořit o konci demokracie by bylo předčasné.

HN: Vaše kniha se jmenuje Jak umírají demokracie. Jak člověk pozná, že demokracie v jeho zemi je na sestupu, jaké jsou prvotní příznaky?

Je jich několik. Takový ten nejzřetelnější je zvolení prezidenta nebo předsedy vlády, který není tak úplně oddán demokratickým pravidlům. My jsme sestavili čtyřbodový lakmusový test, který rozpracoval už politolog Juan Linz a který pomáhá voličům identifikovat takové lídry ještě předtím, než se dostanou k moci. Jsou to lidé, kteří mají problém s demokratickými pravidly, neuznávají své protivníky, vybízí tak či onak k násilí a jsou připraveni omezit práva svých soupeřů a nezávislost médií. Jde o erozi nepsaných politických pravidel, ta jsou pro demokracii klíčová, ačkoli je nenajdete v ústavě. Jedno z nich je vzájemná tolerance, což znamená, že své politické soupeře berete jako legitimní protivníky, ne jako nepřátele. Možná je nemusíte mít rád, ale akceptujete, že působí ve veřejném prostoru a že svou zemi milují a mají právo ji v případě úspěchu spravovat.

Druhé pravidlo je zdrženlivost. Tím myslím, že byste při vládnutí neměli jít až na samý okraj výkladu toho, co zákony umožňují, že byste se měli vzdát extrémních poloh. Neměli byste porušovat ducha ústavy. V demokraciích, jakou má Česko od roku 1989 a většina západních zemí od konce druhé světové války, jsou tyto normy klíčové a standardní. Jakmile se ale začnou objevovat problémy, které jsou zřetelné třeba v USA, tato pravidla se začnou porušovat.

Steven Levitsky (50) ◼ Profesor na Harvardově univerzitě se specializuje především na politickou scénu a strany Latinské Ameriky. Absolvoval Stanfordovu univerzitu a Kalifornskou univerzitu v Berkeley. ◼ Je autorem desítek článků a příspěvků v prestižních politologických časopisech, napsal také několik knih. Kromě aktuální How Democracies Die například publikaci o demokracii v Argentině. ◼ Je ženatý, s rodinou žije nedaleko Bostonu ve státě Massachusetts.

HN: V Česku některé indicie viditelné jsou. Co s tím?

Naprosto zásadní je, aby si lidé uvědomili, že demokracie není samozřejmost. Bohužel často velmi nezodpovědně přistupují k tomu, koho volí. Jako by na tom vlastně nezáleželo, protože demokracie je přece něco, co nelze zrušit. Lidé si neuvědomují, jak vážné následky může mít, když se k moci dostane někdo, kdo nemá jednoznačně prodemokratické smýšlení, jako je v USA Donald Trump nebo jako jsou někteří vrcholoví představitelé v Česku. Tohle je velká otázka pro voliče, pro média, ale ze všeho nejvíc pro politické strany. Ty musí udělat všechno, co je v jejich silách, aby udržely extremisty mimo dosah moci. Američtí republikáni například neudělali všechno, co mohli, aby zabránili Donaldu Trumpovi v nástupu do Bílého domu. Bylo to mimořádně nezodpovědné a může to mít historické důsledky.

HN: V knize uvádíte citát ze 70. let, kdy komise, která posuzovala způsob, jakým se vybírají straničtí kandidáti na amerického prezidenta, uvedla, že lékem na nemocnou demokracii je ještě více demokracie. Nejen v Česku teď slaví úspěchy politické síly, které lidem slibují více demokracie, hlavně té přímé formou referend. To ale může být nebezpečné. Platí, že příliš mnoho demokracie ji nakonec může zahubit?

Jednoznačně. Zároveň ale platí, že je vždy hrozbou sama pro sebe. Moderní demokracie, jak ji známe z Evropy, z USA, z Latinské Ameriky, je liberální zastupitelskou demokracií. Základem je, že rozhoduje hlas většiny, který je limitován právy jednotlivce, právy menšin a vládou zákona. Volíme si lídry, kteří nám pak vládnou, občané si nevládnou sami. Je to nepochybně méně demokratický systém než přímá demokracie, ale je to systém, který tu funguje už dlouhou dobu, byť má určitá omezení.

Čtivě a chytře o demagozích ◼ Kniha How Democracies Die není vědecké pojednání o politických zřízeních, jak by autorství dvou renomovaných profesorů z Harvardu mohlo naznačovat. ◼ Že jde o materiál určený širší veřejnosti, nejen studentům, dokládá už jméno vydavatele – nakladatelství Crown, jež spadá pod knižního obra Penguin Random House a mezi jehož autory se najdou jména jako Barack Obama, Deepak Chopra nebo Ann Coulterová. ◼ Hlavně je ale spis, jejž dal s Levitským dohromady expert na evropskou politiku Daniel Ziblatt, napsaný velmi srozumitelným jazykem. Jednotlivé příběhy, které ukazují symptomy churavějících, nebo dokonce zkrachovalých demokracií, jsou napínavé, reportážní, procítěné. Žádná statistická nuda. A v tom je právě síla How Democracies Die. ◼ Kniha v češtině zatím nevyšla, pro zdejší čtenáře má ale hodně co nabídnout. V místech, kde autoři popisují, jak je třeba si dávat pozor na politiky, kteří agresivně útočí na konkurenty a média, vybízejí k násilí, chtějí zasahovat do ústavy či měnit zaběhaná parlamentní pravidla, je těžké si nevzpomenout tu na Andreje Babiše, tu na Miloše Zemana či Tomia Okamuru.

Naprosto zásadní jsou například svobodné volby. Otázkou ale je, jak moc demokratický má být výběr kandidátů pro volby. Jestli i ty mají vybírat občané, nebo spíš stranické špičky. To je legitimní debata. Třeba v USA je od 70. let silný tlak, aby ten proces byl co nejotevřenější. Jenže to má i stinné stránky. Straničtí lídři, kteří o výběru dřív rozhodovali, znají potenciální kandidáty mnohem lépe, pracují s nimi, vědí, jak reagují ve stresu, mají tedy lepší pozici pro rozhodování oproti občanům, kteří je znají pouze z mítinků nebo z televize. Všichni republikánští předáci samozřejmě věděli, že Donald Trump se nehodí na post prezidenta, jenže neměli dost odvahy ani nástrojů, aby mu v tom zabránili.

Zkrátka jde o to, najít balanc mezi složkou zastupitelskou a demokratickou. Když se to vychýlí příliš k té demokratické rovině, hrozí, jak upozorňují už po staletí filozofové, že z voleb vzejdou polobozi. Když se to zase vychýlí příliš k té zastupitelské rovině, lidé budou mít pocit, že na jejich hlasech vlastně vůbec nezáleží. To pak oslabí princip samotné demokracie, což se aktuálně děje napříč Evropou.

HN: Proč ale západní svět právě teď propadá takové frustraci z politiky? Když si projdeme průzkumy veřejného mínění, zřejmě nikdy lidé nevnímali politiky nijak pozitivně, vždy se bralo za hotovou věc, že politika je špinavé řemeslo. Tak proč nyní takový odpor k takzvanému establishmentu?

To je otázka za milion dolarů. Vysvětlení pro střední Evropu včetně Česka je přece jen jiné než pro USA a západní Evropu. Na Západě došlo v posledních 40 letech k bezprecedentnímu nárůstu ekonomické nerovnosti. Středolevicové strany, jako jsou labouristé v Británii, sociální demokraté v Německu, demokraté v USA nebo socialisté ve Francii, na tohle téma zapomněly, opustily ho. Pak jsou velká témata jako volný obchod, imigrace, globalizace, v nichž se zcela setřely rozdíly mezi pravicovými a levicovými stranami. Všichni tomu fandili. Je velké množství lidí včetně mě, kteří si myslí, že to je správné, ale je tu též ohromná spousta voličů v Evropě i v USA, kteří to tak nevidí.

Když se tito lidé rozhlédnou, uvědomí si, že klasické středopravé a středolevé strany jsou v tomto zajedno, a v ten moment nabudou dojmu, že politici − a vlastně celý systém − je nijak nereprezentují. A právě tito lidé jsou nejnáchylnější tomu, podlehnout různým populistickým stranám a jejich slibům v Evropě nebo Trumpovi v USA.

HN: Říkal jste ale, že střední Evropa je jiný příběh.

Střední Evropa je v mnoha ohledech jiná. A z mého pohledu zvláštní. Tamní ekonomika jede nyní podstatně rychleji než ta západní, vaše problémy s imigrací se objektivně ani neblíží tomu, co znají Němci, Francouzi nebo Nizozemci. Přesto lidé z uprchlíků šílí, ačkoli v Polsku nebo v Česku v podstatě žádní nejsou. Populismus, který se proti tomu vymezuje a má i u vás úspěch, nemá kořeny v objektivních problémech. Jde o otázku vnímání a citlivosti.

HN: V Česku nedávno proběhly prezidentské volby. Imigrace byla jejich silným tématem, ačkoli jsme loni přijali pouhých 12 uprchlíků ze Sýrie, což je nic ve srovnání se stovkami tisíc běženců v Německu či Itálii. Lidé mají přesto strach.

Přesně o tom mluvím. Naprosto pochopím, když je imigrace dominantním tématem v USA nebo v Německu, ale vůbec nerozumím tomu, proč je zásadní v Česku nebo Polsku. Tohle neumím vysvětlit.

HN: Zároveň jste ovšem ve své knize Českou republiku zmínili jako příklad země, kde na rozdíl od USA či sousedního Maďarska zůstává demokracie nedotknutá. Vnímáte to tak i nyní, na začátku roku 2018? Jak už jsme zmínili, jisté symptomy tu znatelné jsou, byť zatím nejde o trvalé změny, třeba o zásahy do ústavy.

Těžko říct. Například u Maďarska je nezpochybnitelné, že tamní demokracie prochází erozí. Česká republika a Polsko jsou země, kde je hodně důvodů k obavám, na druhou stranu jsem u vás zatím neviděl žádné jednoznačné události a kroky, kvůli kterým bych řekl, že česká demokracie eroduje.

Rozhodně ale platí, že mezinárodní prostředí je momentálně podstatně méně vlídné a prodemokratické, než tomu bylo na konci 80. a počátkem 90. let, kdy jste k demokracii přecházeli. Tehdy se zdálo, že Evropa a USA jsou jednoznační vítězové a že nic jiného než demokracie nepřichází v úvahu, lidé si četli knihy o konci dějin (Levitsky naráží na knihu Konec dějin a poslední člověk Francise Fukuyamy, jež pojednává právě o historickém vítězství liberální demokracie − pozn. red.).

Pětadvacet let poté je svět hodně odlišné místo. Evropa je oslabená, USA jsou oslabené a v regionech, jako je střední Evropa nebo Latinská Amerika, je cítit velké napětí ve vztahu k demokracii, takže je hodně v sázce. Jak to ale vidím já, škody jsou zatím překvapivě malé. Jasně, mám obavy, ale současně mě překvapuje, jak robustní se demokracie ukazuje. Přestože roste nespokojenost, sílí populismus, stoupají ruské intervence a na významu nabývá Čína, v Latinské Americe i střední Evropě demokracie zůstává. Takže určitě se nedá říct, že by demokracie umírala nebo byla na ústupu.

HN: Co je největší hrozbou pro západní liberální demokracii? Je to Vladimir Putin? Nebo Donald Trump?

Tou největší hrozbou je celý západní svět. Putinovské Rusko nepředstavuje pro demokracii zdaleka takovou hrozbu, jako když si voliči do svého čela zvolí někoho, jako je Donald Trump. Takže Trump je hrozba, jenže ještě větší hrozba jsou republikáni, z nichž by se mohla stát strana, která by dokázala opustit některé klíčové demokratické normy. Extrémní polarizace politiky bude pokračovat i po Trumpovi − je to něco, co existovalo před ním, pomohlo ho to stvořit, a bude po něm.



HN: Vy ale přece nesdílíte obavy některých skeptiků, že by demokracie byla v koncích.

My s kolegou zastáváme takovou střední pozici. Jsou někteří odborníci, kteří se domnívají, že demokracie, hlavně ta ve Spojených státech, už umírá. To podle mě není pravda. Současně existuje spousta lidí, kteří říkají, že máme nejstarší demokracii na světě, takže se není čeho obávat, protože máme efektivní systém brzd a protivah a výbornou ústavu. Já spolu s kolegou Danielem Ziblattem jsme přesvědčení, že americká demokracie není mrtvá, že existuje velmi dobrá šance, že vším projde.

Je tu ale řada věcí, kvůli nimž je nutné si dělat starosti. Co mě tíží nejvíc, je představa, že by nastal nějaký další velký teroristický útok, jako bylo 11. září 2001. Nebo opravdu vážná bezpečnostní krize. V takové situaci bych měl velké obavy z toho, co bude dělat Trumpova administrativa a jaké by to mělo pro demokracii následky.

HN: Co kdyby nastala velká ekonomická krize, jako byla ta po pádu Lehman Brothers?

Určitě, vážná ekonomická krize patří k jevům, které mohou demokracii zabít. Dobře to bylo vidět ve 20. a 30. letech minulého století. To je ovšem něco, co se v nejbližších letech v západním světě nezdá jako pravděpodobné. Když to shrnu, pokud neprojdeme v příštích třech, resp. sedmi letech, pokud by byl Trump znovu zvolen, žádnou zásadní krizí, demokracie by to měla přežít.

HN: Když se rozhlédnete po demokratickém světě, kde aktuálně vidíte největší riziko, že dojde ke zhroucení a místo demokratického režimu nastoupí nějaká forma autoritářství?

Země, o kterou mám opravdu strach, je v Evropě Maďarsko. Je evidentní, že to sklouzává směrem k autoritářství. V Latinské Americe mě naplňuje obavami Brazílie, což je ohromná, vlivná země, která prochází vážnou krizí. Budou tam prezidentské volby, jeden z kandidátů dost možná skončí ve vězení a ten druhý je otevřeně autoritářský. Když to dáte dohromady s problematickým odvoláním minulé prezidentky, jde o seriózní problém. Tamní demokracie je v hodně nejisté situaci, a pokud by náhodou padla, což doufám, že se nestane, mohlo by to mít drastické následky v celé Latinské Americe. Mohlo by to spustit domino.