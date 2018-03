Uvnitř sociální demokracie má případná účast na vládě s hnutím ANO vlivného odpůrce. S nedávným koaličním partnerem odmítá znovu spolupracovat poslanec Bohuslav Sobotka, který několik let stranu vedl a byl také předsedou vlády. V rozhovoru s HN vysvětluje, proč nové spojenectví s Andrejem Babišem nechce, přestože takovou koalici preferuje předseda ČSSD Jan Hamáček i první místopředseda Jiří Zimola. Sobotka říká, že teď je potřeba stát se důsledně levicovou opozicí, nabrat síly a soustředit se na příští volby.

HN: Navenek se zdá, že jste se stáhl do ústraní. Proč?

Před více než půl rokem jsem rezignoval na funkci předsedy strany, a nemohu už tedy vystupovat za sociální demokracii. Reprezentace strany je nyní na jiných, zejména na nově zvoleném vedení. Odešel jsem z pozice předsedy, abych umožnil změny. Jsem přesvědčený, že je třeba provést personální změny − čím rozsáhlejší, tím lépe. Do politiky musí přijít noví lidé.

HN: Jste kritický k možné vládě ANO a ČSSD. Pokud koalici sociální demokracie schválí, jak se k ní jako poslanec postavíte?

Nebude to jistě otázka, kterou budu řešit jen já. Bude se týkat i dalších členů poslaneckého klubu. Zatím jsme na klubu nevedli diskusi o vládě s hnutím ANO. Až taková debata začne, vyjádřím svůj názor, který je kritický. Pokud bude vnitrostranické referendum, chystám se hlasovat proti koalici s ANO.

Bohuslav Sobotka (46) Členem ČSSD se stal už v prosinci 1989 v Brně, podílel se i na založení Mladých sociálních demokratů. Do sněmovny byl poprvé zvolen v roce 1996 a následně v letech 1998, 2002, 2006 a 2010, 2013 a 2017. V březnu 2011 se stal předsedou sociální demokracie, na tento post rezignoval loni v červnu, kdy jej dočasně nahradil místopředseda Milan Chovanec. Sobotka stál také v čele vlády s ANO a KDU-ČSL, od roku 2014 do loňských říjnových parlamentních voleb.

HN: Proč?

Není možné, aby vládu vedl trestně stíhaný politik. Navíc teď pro sociální demokracii není dobré, aby se svým volebním výsledkem vůbec vstupovala do vlády. ČSSD by měla zůstat v opozici, měla by být důsledně levicovou opozicí. Měla by zregenerovat síly, změnit způsob svého fungování, zlepšit marketing a soustředit se na příští volby. Musí mít i nový program, protože většinu našich cílů jsme zejména v posledních čtyřech letech prosadili. Musí přijít s programem, který zaujme voliče. Musíme se lépe připravit na souboj s populisty a nacionalisty, se kterými jsme na podzim výrazně prohráli.

HN: Existuje něco, co by váš názor změnilo?

V minulých letech jsem v zájmu strany uzavíral řadu politických kompromisů a musel jsem vždy hledat nějaké řešení. Doufám, že se strana rozhodne rozumně. Dnes jsem v pozici, kdy si mohu dovolit větší luxus a postupovat hlavně v souladu se svým svědomím a poslaneckým slibem.

HN: Vláda ANO s ČSSD a podporou komunistů by tedy měla o jednoho poslance méně?

Nechci a nebudu teď spekulovat o nějakém hlasování o důvěře vládě, které je hodně daleko. Vlastně nevíme, kdy toto hlasování bude, a ani nevíme, jestli taková vláda vznikne, protože vyjednávání mezi ANO a ČSSD zatím žádné konkrétní výsledky nemá.

HN: A jak budete hlasovat?

Zatím předpokládám, na základě informací, které mám k dispozici, že budu na půdě strany hlasovat proti tomu, aby vstupovala do vlády s ANO. Pak se rozhodnu − i na základě výsledku referenda a v souladu se svým svědomím.

HN: Neudělal jste chybu, že jste nejel na nedávný sjezd ČSSD do Hradce Králové? Proč jste nepřijel?

Myslím si, že debata v ČSSD se musí obrátit směrem do budoucnosti, a já mám pocit, že řada lidí tráví hrozně moc času tím, že se vymezují vůči minulosti.

HN: Jaká podle vás tato minulost byla? Sám jste se na ní podílel.

Myslím si, že minulost byla úspěšná, uhájili jsme v Česku sociální stát. Otázka je, jak bude úspěšná budoucnost. Ve vedení strany a ve vládách jsem byl nejdéle ze všech politiků obnovené sociální demokracie. Opravdu už nechci zabírat prostor, který musí obsadit nová politická generace.

HN: Proto jste nejel na sjezd?

Kromě celkové únavy ze stranického života to byl hlavní důvod.

HN: Nejvíce kritiky na vás směřuje kvůli odstranění Andreje Babiše z vlády. Nebyla to chyba?

Rozhodl bych se dnes stejně. Navíc se ještě za pár měsíců ukázalo, že bych Babiše musel stejně odvolat, neboť byl obviněn z trestného činu. Což je podle mě se členstvím ve vládě civilizovaného demokratického státu neslučitelné.

HN: Občas se mluví o tom, jestli nebudete kandidovat na post starosty Vyškova, kde bydlíte. Neuvažujete nad tím?

Nechystám se nikam kandidovat. Vykonávám mandát poslance.

HN: Dnes se zdá, že komentujete politiku a vlastně i dění okolo ČSSD hlavně přes tweety. Ty posíláte vy sám?

Twitter sleduji osobně.

HN: Když pomineme politiku, jaký život teď žijete ve srovnání s tím, kdy jste byl několik let premiérem a ještě déle předsedou strany?

Není vůbec pochyb o tom, že to je lepší život. Zejména si užívám to, že už nemusím chodit na schůze užších orgánů sociální demokracie, nejrůznější ústřední výkonné výbory a další jednání. Uplynulých skoro třicet let jsem velkou část svého života věnoval ČSSD a teď je už potřeba, aby více pracovala nová politická generace.

HN: Jestliže mluvíme o volném času, vracíte se i k vaší oblíbené literatuře sci-fi?

Ano, určitě mám mimo jiné také více času číst a také mám, což je hlavní, více času na děti.

HN: Mimochodem, je pravda, že jste vstoupil do ČSSD během cesty na setkání příznivců sci-fi?

Já jsem jel tehdy na Dragon. To bylo setkání fanoušků sci-fi na brněnské přehradě v prosinci 1989. A po cestě jsem se zastavil, abych mohl pomoci obnovit ČSSD.

HN: Zabýváte se kromě poslancování ještě jinou prací? Přemýšlíte ještě o jiné kariéře?

Zatím přemýšlím o tom, jak co nejlépe využít čas, který mám nyní k dispozici. Jsem člověk, který je zvyklý být aktivní, v posledních letech to byl opravdu velký nápor. Chtělo to odpočinek a teď uvažuji, co dál.

HN: Zvažujete, že byste se věnoval právu, které jste studoval?

Určitě chci víc pracovat na svém profesním rozvoji.