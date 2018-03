Původní snaha o mezinárodní spolupráci proti daňovým zločinům se ve sněmovně stále více posouvá směrem k výraznému posílení moci české finanční správy. Poslanec Jakub Michálek (piráti) navrhuje, aby tuzemské finanční úřady mohly prolomit mlčenlivost nejen bank, ale i advokátů nebo daňových poradců. Ti by podle něj museli berním úředníkům poskytnout údaje o svých klientech, kdyby finanční správa měla podezření na daňový únik ve výši alespoň půl milionu korun.

Michálek reaguje na novelu daňového řádu, kterou nyní ve sněmovně prosazuje ministerstvo financí. Ta měla do tuzemských zákonů promítnout evropskou směrnici o mezinárodní spolupráci v oblasti daní, která bojuje proti praní špinavých peněz. Směrnice požaduje, aby se čeští berní úředníci mohli dostat k informacím bank či advokátů v případě, že je o to požádá finanční úřad jiného státu. Údaje by se týkaly například toho, kdo je skutečným majitelem účtu nebo vlastníkem firmy.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) ale nechala zákon napsat tak, aby finanční správa mohla žádat banky o údaje, které jinak podléhají bankovnímu tajemství, i v čistě vnitrostátních případech. U advokátů, daňových poradců nebo auditorů tuto povinnost zavádět nechtěla. První místopředseda pirátů však požaduje, aby také oni údaje poskytovali i tuzemským úřadům.

500 tisíc korun Alespoň tak vysoká má být údajná škoda u daňových úniků, aby advokáti nebo daňoví poradci museli berním úředníkům poskytnout informace o svých klientech. U daňových úniků není uvedená suma nic neobvyklého.

Schillerová na dotaz HN uvedla, že Michálkův pozměňovací návrh vítá a ministerstvo financí ho doporučí sněmovně ke schválení. Je tak velká šance, že návrh projde. Piráti mají spolu s ANO sto poslanců. Není navíc vyloučeno, že návrh podpoří i komunisté nebo SPD.

"Dochází k paradoxní situaci, že advokáti a další vyjmenované profese musí poskytovat informace pro účely ochrany zahraničních daní, ale nemusí je poskytovat pro účely vnitrostátní správy daní, a to ani v kvalifikovaných případech daňových zločinů," tvrdí Michálek ve svém pozměňovacím návrhu.

Pro daňový zločin zvolil Michálek hranici půl milionu korun, především proto, že její překročení je podle trestního zákoníku považováno za "značnou škodu". "Je v rozporu s našimi zájmy a suverenitou, aby Česko muselo chránit německé a rakouské daňové příjmy, ale rezignovalo na odpovídající ochranu daňových příjmů českého státního rozpočtu," myslí si Michálek.

Česká advokátní komora (ČAK) další prolamování advokátní mlčenlivosti nad rámec směrnice odmítá. "Advokátní mlčenlivost a důvěrnost vztahu mezi klientem a jeho advokátem je součástí ústavního práva a k jejímu omezování by mělo docházet jen zcela výjimečně," říká místopředseda komory Robert Němec. Nesplnění daňové povinnosti podle něj do těchto případů rozhodně nepatří. "Nelze jej stavět na stejnou úroveň prolomení mlčenlivosti v rámci boje proti trestné činnosti, jako je praní špinavých peněz a financování terorismu," dodává Němec.

K novele daňového řádu pravděpodobně přibude i pozměňovací návrh poslankyně Heleny Válkové (ANO). Ten počítá se vznikem jediného dotazovacího místa, které by od advokátů požadovalo údaje místo jednotlivých finančních nebo městských úřadů. Povinnost poskytnout informace by se navíc netýkala těch dokumentů, které advokát získal předtím, než novela začala platit.

Návrh Válkové, který někteří poslanci označují za kompromisní, podpořil v úterý ústavně právní výbor sněmovny.

Daňový řád uvádí v případě bank rozsáhlý okruh údajů, které musí tuzemským úřadům poskytovat. Řada poslanců ho chce zúžit a vypustit například zveřejňování klientovy IP adresy. Na tom trvají i piráti. "Novela nepřijatelně rozšiřuje okruh údajů, které musí banka poskytovat. Ty by se měly zveřejňovat jen na žádost soudu," myslí si jejich poslanec Mikuláš Ferjenčík.

Naopak poslanci ODS, TOP 09, KDU-ČSL a starostů trvají na tom, aby ministerstvo financí přišlo s návrhem, který obsahuje jen to, co požaduje evropská směrnice. Čeští berní úředníci by se tak k údajům od bank ani advokátů nedostali. Miroslav Kalousek (TOP 09) ani Marek Benda (ODS) však ve sněmovních výborech se svými návrhy neuspěli.