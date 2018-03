Děti přijdou do školy a řeknou, co chtějí ten den dělat. Své znalosti objevují samy a učitel jim v tom pomáhá. Podle zásad výuky italské pedagožky Marie Montessoriové vznikají nové školy ve světě i v Česku, před šesti lety se tak začalo učit i na Pankráci v Praze 4. Montessori třídy tam vznikly ve státní škole. Teď se chtějí od školy v Jeremenkově ulici osamostatnit a zažádaly na ministerstvu školství o akreditaci. Zda úřad vyhoví, není jisté. Písemně se zatím nevyjádřil, podle informací HN však váhá, zda akreditaci uzná.

Minulý týden dostaly některé školy z ministerstva upozornění, že jejich žádost bude pravděpodobně zamítnuta, jak uvádí vzdělávací společnost EDUin. Může se tak opakovat situace z loňska, kdy úřad vyhověl jen 21 ze 48 žádostí o zápis do rejstříku.

"Věříme, že se podaří přesvědčit ministerstvo, aby naši žádost posoudilo jako zcela specifický případ, rozhodlo v zájmu dětí a umožnilo pokračování prověřeného projektu," uvedla Lucie Němcová, předsedkyně Montessori sdružení Praha 4, které alternativní třídy v Jeremenkově ulici provozuje.

21 žádostem o akreditaci soukromé školy z 48 loni ministerstvo školství vyhovělo. Uspěla tedy méně než polovina. Rok předtím bylo úspěšných až 79 procent žádostí.

Ministerstvo už loni kritiku uchazečů odmítalo s tím, že o vzniku nových škol rozhoduje výlučně na základě školského zákona, kde jsou stanovena kritéria, podle nichž se žádost posuzuje. Mezi nejčastějšími důvody zamítnutí vzniku nové soukromé školy bylo, že nedoložila potřebné doklady nebo nebyla v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání daného kraje. Součástí je i posuzování dostatečných kapacit škol stejného stupně a zaměření v regionu.

K případu školy z Prahy 4 ministerstvo napsalo, že v současnosti probíhá správní řízení a žádost se nyní posuzuje podle záměrů na vzdělávání v hlavním městě. "Rozhodnutí ve věci ještě nebylo vydáno," uvedlo tiskové oddělení s tím, že se podrobněji vyjadřovat nebude.

Problémy neveřejných Opora v zákoně Podle školského zákona rozhoduje ministerstvo o tom, kterým školám udělí akreditaci. Zapsat nemusí školu, která "není v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky nebo příslušného kraje". Zrušení této pasáže v zákoně navrhla loni Ústavnímu soudu skupina 18 senátorů s tím, že zasahuje do práva zakládat soukromé a církevní školy. Rodiče by podle nich měli mít právo určovat, jakým způsobem se budou vzdělávat jejich děti. Nedostatečné kapacity O zařazení do sítě škol požádalo podle vzdělávací organizace EDUin loni na podzim 51 iniciativ, které chtějí zřídit školy letos k 1. září. Pokud škola splní zákonné požadavky, měla by být do sítě zařazena bez ohledu na vytíženost veřejných škol, tvrdí zástupci EDUin. Vyzvali ministra školství Roberta Plagu (ANO), aby postup úřadu vysvětlil. Soukromé hlavně v Praze V Česku bylo v minulém školním roce 173 soukromých základních škol, které navštěvovalo více než 11 tisíc dětí. Do čtyř tisíc veřejných chodí 98 procent žáků. Ministerstvo neveřejným školám každoročně posílá asi 6,5 miliardy korun. Státní příspěvky na soukromé školy loni kritizoval šéf hnutí ANO a současný premiér v demisi Andrej Babiš.

Podle EDUin se opakuje loňská situace, kdy desítky rodičovských iniciativ zůstávaly několik měsíců v nejistotě a pak z nich byla polovina odmítnuta. Zájem o zakládání těchto škol přitom roste, například soukromých základních škol je nyní podle statistik zhruba třikrát víc než před deseti lety. Vznikají podle odborníků z podnětu rodičů, které kvalita a způsob běžné výuky neuspokojuje.

Oproti jiným žádostem ale montessori třídy z Prahy 4 nové nejsou. Už teď je navštěvuje stovka dětí a další desítky zájemců se na příští školní rok hlásí. Osamostatnit se škola chce hlavně proto, že soužití dvou rozdílných vzdělávacích systémů pod jednou střechou je náročné. Uvádí, že pro další rozvoj bude lepší ustavit soukromou školu.

Pokud by žádost ministerstvo zamítlo, sdružení by muselo založit komunitní školu, kde by rodiče museli výrazně přispívat na její fungování. Řada rodin by si ji tak nemohla dovolit.

Podporu našlo montessori sdružení i u městské části. Radní pro školství Jaroslav Míth projekt chválí a říká, že se od září podařilo spustit druhý stupeň montessori, což je ve státním školství ojedinělé. "Díky tomuto projektu doposud byla montessori větev finančně dostupnější i pro sociálně slabší rodiny," prohlásil.

V balíku žádostí je i zcela nová soukromá ZŠ Square, kterou v Praze zakládá majitel mezinárodních školek Bambíno Tomáš Trnka. Pokud by akreditaci nedostala, fungovala by formou domácího vzdělávání. "To je ale krajní varianta. Ministerstvo si je vědomo, že toto je v zákoně napsáno nešťastně, a připravuje novelu, která má toto řešit," poznamenal Trnka. O akreditaci v Ostravě usiluje například škola Můj Projekt, která by se z Prahy a Sokolova chtěla rozšířit i do jižních a středních Čech.