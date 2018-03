Asfalt proti betonu

Plusy i minusy

◼ Podle údajů ŘSD má Česko v tuto chvíli 402 kilometrů cementobetonových dálnic a 830 km asfaltových (asfaltobetonových). Ze silnic I. třídy je jen 20 km betonových a 5813 km asfaltových.

◼ Výhodou asfaltových vozovek jsou nižší pořizovací náklady (udává se rozdíl asi 10 procent), zhruba každých sedm až 10 let se ale musí horní vrstva obnovit. Udržovaná vozovka nicméně vydrží bez problémů 50 až 60 let. Cementobetonová by bez oprav měla vydržet zhruba 30 let, ale potom je třeba obvykle přistoupit ke kompletní obnově (jako je to nyní na D1). Beton se používá na komunikacích s intenzivnější dopravou.

Vozovky pod rentgenem

◼ ŘSD si nechalo od brněnské firmy VARS zpracovat detailní monitoring stavu komunikací (s pomocí speciálních vozidel vybavených senzory a kamerami).

◼ Nyní ŘSD slibuje, že zjištěná data poskytne i výzkumným pracovníkům, aby s nimi mohli dále pracovat.