Už několik týdnů mezi sebou Slovinsko a Chorvatsko vedou "válku o rybáře", kteří do oblasti Piranského zálivu vyrážejí za úlovkem. Ti slovinští dostávají pokuty za nezákonný rybolov v cizích vodách od chorvatských úřadů a naopak.

Nyní vláda v Lublani plánuje rázněji zakročit proti sousedům. Opírá se o rozhodnutí arbitrážního soudu z loňského roku, podle něhož má Slovinsko nárok na tři čtvrtiny zálivu. Tento rozsudek ale Chorvaté nerespektují. Slovinci se nyní kvůli sporu chtějí obrátit na Evropskou komisi a poté i na Evropský soudní dvůr v Lucemburku. Tvrdí, že Záhřeb tím, že nerespektuje výsledek arbitráže, porušuje evropské právo.

Územní spor mezi oběma státy se táhne od roku 1991, kdy vyhlásily nezávislost na Jugoslávii. Dotýká se hlavně Piranského zálivu, který si Slovinsko původně nárokovalo celý. S tím ale Chorvati nesouhlasí.

46 kilometrů měří slovinské pobřeží. Chorvatsko má pro srovnání pobřeží dlouhé 1700 kilometrů.

V roce 2009 se země dohodly, že spor vyřeší arbitrážní soud v Haagu. Jenže v roce 2015 chorvatská média zveřejnila přepis tajné nahrávky, na níž se na dalším postupu domlouvá slovinský soudce, jenž u soudu v Haagu zasedal, a zástupkyně slovinského ministerstva zahraničí. Chorvati se proto rozhodli arbitráž opustit. Ta ale pokračovala dál s jinými soudci. Loni v létě pak zveřejnila rozsudek, podle kterého má Slovinsko získat tři čtvrtiny sporného zálivu. Rozsudek také zajišťoval, že Lublaň má nárok na koridor přes chorvatské vody až na otevřené moře.

Chorvaté rozsudek nerespektují. Ke konci prosince navíc uplynula lhůta, do které se měli rozhodnutí soudu podvolit. Místo toho obě země pokutují rybáře za nelegální "překročení" hranic − Chorvatsko navíc ještě není členem Schengenu − a za nelegální rybolov.

Možná nejvíc pokut dostal Chorvat Diego Makovac, který v roce 2013 pomáhal pasažérům při evakuaci z potápějící se výletní lodě Costa Concordia u italských břehů. "Já i moje manželka jsme dostali pokuty za překročení hranice. Celkem je jich 14 a každá po 500 eurech," řekl Makovac v rozhovoru pro portál 24sata. Platit je zatím nebude a spoléhá na pomoc chorvatských úřadů.

Jiní rybáři z Chorvatska se obávají do sporné oblasti vyplouvat. "Teď tam už nepojedu. Vrátím se tam, až bude všechno vyřešeno a nebudou hrozit pokuty," uvedl rybář Mihael Kocijančić pro server Dnevnik.hr.

Podobně jsou na tom i Slovinci. Například rybář Silvano Radin dostal šest pokut v celkové výši 2000 eur. Ani on je platit nechce.

Slovinci plánují zvýšit tlak na Záhřeb. Slovinský premiér Miro Cerar nejprve hodlá požádat Evropskou komisi, aby zahájila řízení o porušení unijního práva. Cerar prohlásil, že jeho vláda už finišuje s textem, který brzy zašle do Bruselu.

Komise má tři měsíce na vydání svého stanoviska. "Očekáváme, že přijme opatření. Pokud ne, tak budeme nuceni sami podniknout další právní kroky," řekl Cerar. Slovinci se obrátí na Evropský soudní dvůr v Lucemburku. Pokud tam Slovinci uspějí, Chorvatsku by mohla hrozit vysoká pokuta, píše bruselský server Politico.

Chorvatský premiér Andrej Plenković tvrdí, že se jedná o záležitost, kterou by měly vyřešit pouze tyto dva státy. "Doufáme, že se nám podaří najít řešení a nedramatizovat situaci," řekl.

Spor mezi Chorvatskem a Slovinskem sledují i další země Balkánu, jež aspirují na členství v EU. I ty mají teritoriální spory. K tomu předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker vzkazuje: neshody o hranici mohou zablokovat další rozšíření unie. Juncker v neděli vyrazil na cestu po Balkánu. Nejprve se krátce zastavil v Albánii, poté v Srbsku, odkud pokračoval do Černé Hory. V úterý a ve středu měl na programu ještě Kosovo a Bosnu.

Evropská komise nedávno zveřejnila novou strategii na rozšíření. Podle ní by do roku 2025 měly být připraveny na vstup Srbsko a Černá Hora. Sama komise ale považuje toto datum za "extrémně ambiciózní". Bosně a Hercegovině, Kosovu, Albánii a Makedonii bude příprava na vstup do Evropské unie trvat ještě mnohem déle.