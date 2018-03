Slovenský premiér Robert Fico na úterním setkání se šéfredaktory slovenských médií působil zjevně nervózně. Vražda mladého investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové ohrožuje jeho vládu. Kuciakův poslední, nedokončený článek dokazuje napojení lidí z prostředí italské mafie na premiérovo nejbližší okolí. Jmenovitě jde o tajemníka Bezpečnostní rady státu Viliama Jasaně a asistentku premiéra Márii Troškovou. Oba včera oznámili, že do vyšetření případu opustí svá místa na úřadu slovenské vlády.

Ještě předtím koaliční partneři ze strany Most-Híd premiéra vyzvali, aby je sám odvolal. "Je absolutně nepřijatelné, aby na Úřadu vlády působili lidé, kteří mohou být v kontaktu s mafií," prohlásila ministryně spravedlnosti a místopředsedkyně strany Most-Híd Lucia Žitňanská. Odmítla ale říct, zda by to pro její stranu mohlo být důvodem pro odchod z vládní koalice.

Rezignaci oznámil také ministr kultury Marek Maďarič. "Po tom, co se stalo, si neumím představit, že budu jen tak pokojně sedět v křesle ministra. Je to moje osobní rozhodnutí, které se nevztahuje k nikomu v politice," prohlásil Maďarič, který je považován za jednoho z hlavních ideologů strany Směr.

"Fico sám by to mohl ustát, ale okolo jeho vlády a jeho nejbližších spolupracovníků je tak toxická atmosféra, že on se opravdu bojí veřejného mínění, že to vyžene lidi do ulic," popsal atmosféru šéfredaktor serveru Aktuality.sk Peter Bárdy. Včera Fico obvinil opozici, že jí jde pouze o kriminalizaci Směru a situaci s Kuciakovou vraždou zneužívá.

Paradoxně to byl sám Robert Fico, který jmenoval atraktivní brunetku Márii Troškovou svou asistentkou a tím vyvolal zájem novinářů. Nejdříve těch bulvárních, jež zaujalo to, že Trošková se dostala v roce 2007 do finále Miss Universe a také nafotila sérii odvážných fotografií pro jeden pánský časopis. Ti kurážnější také spekulovali, zda se Trošková stane další z asistentek, které s Ficem podle zlých jazyků nespojovaly jen pracovní vztahy.

Skutečné Ficovy problémy ale začaly, když se o Troškovou a její byznys začal zajímat Ján Kuciak a jeho kolegové. "Obchodní rejstřík ukázal, že podnikala s člověkem jménem Antonio Vadala. Když si to dáte do vyhledávače, tak zjistíte, že lidé s tímto příjmením se objevují jako členové zločinecké skupiny 'Ndrangheta," vysvětluje investigativní novinář z deníku Sme Adam Valček.

Ján Kuciak se obrátil na Pavlu Holcovou z Českého centra pro investigativní žurnalistiku, se kterou dříve spolupracoval na kauze Panama Papers. Ta mu zprostředkovala kontakt na italské novináře, kteří potvrdili, že Antonio Vadala byl dvakrát u soudu kvůli pomoci se skrýváním hledaného mafiána a připravovanému útoku na člena konkurenčního gangu. Nakonec byl osvobozen pro nedostatek důkazů.

Vadala se usadil na východním Slovensku. Zde začal podnikat v zemědělství a v solární energetice. Tedy v oborech, které jsou závislé na dotacích. Vadala se stal jednou z nejvýraznějších postav italské diaspory na Slovensku a brzy si udělal známosti i v politice, hlavně mezi představiteli vládnoucí strany Směr.

Hlavní postavy aféry s Vadalou podnikaly. Tajemník Bezpečnostní rady státu Viliam Jasaň mu prodal svou bezpečnostní agenturu Prodest a jeho syn Slavomír s ním vlastní realitní firmu AVJ Real. Mária Trošková zase s Vadalou založila společnost GIA Management. Z ní asi po roce odešla a stala se asistentkou tehdejšího poslance Směru Jasaně. Poté co politik přesídlil na Úřad vlády, vzal si s sebou i asistentku. Tam si jí všiml premiér Robert Fico a přetáhl ji k sobě.