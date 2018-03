Vzdělávání je priorita, ale někde se ušetřit musí. Poněkud lakonický výrok bývalého ministra financí Ivana Pilného by docela klidně mohla pronést většina bývalých i současných politiků. Podpora školství vypadá dobře v prohlášeních vlád, v programech jednotlivých stran a ve volebních kampaních. V praxi se ale nekoná. Jediné, co platí, je, že politici mají spoustu nápadů, co by se se školstvím dalo dělat.

Připravuje se změna tzv. rámcových vzdělávacích programů, podle programového prohlášení vlády v demisi by se měly školy víc soustředit na jazyky, informatiku a technické vzdělávání. Jenom není jasné, jak by to mělo proběhnout a kdo to zaplatí. Do škol by se také měly vrátit dílny a pozemky, protože premiér v demisi Andrej Babiš a zástupci profesních svazů považují praktickou výuku za klíč k budoucímu štěstí. Štěstí u pásu, nutno podotknout.

Ve skutečnosti je výsledek školství coby dlouhodobé priority následující: plat českého učitele základní školy je podle srovnání údajů Organizace pro hospodářskou soutěž jeden z nejnižších v Evropské unii. V poměru k průměrnému platu vysokoškoláka je absolutně nejnižší. V reálné praxi je nižší než nástupní plat pokladní v Lidlu. Podle mezinárodního průzkumu TIMMS jsou učitelé ve školách nespokojení. Pouze jednu třetinu žáků 4. ročníku vyučují velmi spokojení učitelé. Zbylé dvě třetiny zřejmě zvažují nástup do Lidlu.

Ze stejného průzkumu vyplynulo, že čeští žáci chodí do školy nejméně rádi ze všech testovaných zemí, mají nejmenší sebedůvěru a neradi se učí. Jestli jde o ty, jejichž učitelé sní o kariéře v Lidlu, nikdo přesně neví.

Ze školství nejsou nadšeni ani rodiče. Z průzkumu poloviny roku 2015 vyplynulo, že třicet procent rodičů považuje systém za špatný a chce změnu. Nejlepším důkazem nespokojenosti rodičů se školstvím je pak rostoucí počet těch, kteří si chtějí založit vlastní školu, kde by byli spokojeni žáci i učitelé.

Ministerstvo školství se k tomu staví tak, že polovinu nových škol nepovolí, protože škol je přece dost a nové nejsou potřeba. Index spokojenosti se ve školách neměří, na kouče štěstí, který by učitelům zlepšil náladu, nejsou peníze. Stejně jako na spokojené učitele.

Lze souhlasit s tím, že situaci ve školství nevyřeší to, že si každá nespokojená skupina rodičů založí vlastní školu. Mezinárodní zkušenosti ukazují, že vzdělání se daří tam, kde je vysokoškolsky vzdělaný pedagog váženým povoláním. S tím také souvisí jeho platové ohodnocení, které ovšem v normálních státech nikdo nepoměřuje mzdou pokladní v Lidlu.

