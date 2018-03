Doba, kdy středoví proevropští voliči odmítající autoritářské řízení státu měli jen důvod k nervozitě, je pryč. Dnes už mohou začít propadat trudnomyslnosti. Součet volebního výsledku KDU-ČSL, TOP 09 a starostů byl v říjnu přes 16 procent. Nyní jsou podle CVVM dohromady pod 10 procenty. Jenže realita je ještě horší − skutečný výsledek by byl nula, neb žádná z partají by se nedostala do sněmovny. Je třeba si nalít čistého vína, či spíše něčeho ostřejšího. Proevropský střed v Česku umírá. A nikoli na nedostatek voličů, ale na egoismus partají.

Každému je snad už jasné, že nedojde-li k nějaké formě integrace, mohou příští volby znamenat konec. Přesto u lídrů malých partají sledujeme festival alibismu. Předseda lidovců Pavel Bělobrádek říká, že se nejdřív má integrovat STAN a TOP 09, jinak že nic nebude. Lídři STAN zase, že do integrace nejdou, dokud bude nejviditelnějším představitelem TOP 09 Miroslav Kalousek. No a TOP 09 se tváří, jako by měla případné integraci šéfovat, a zapomíná, že už nemá 17 procent jako v roce 2010, ale tři a půl procenta. Všichni dohromady připomínají partu kluků, kteří zírají na rozbité okno a ukazují jeden na druhého: "Já za to nemůžu, to oni!" Na co, proboha, čekají? Myslí si lidovci, že nemůžou vypadnout ze sněmovny? Ale můžou, už jednou se to stalo. Myslí si starostové, že jsou v klidu, protože před volbami měli také v preferencích tři procenta a pak jim to vyšlo? Nikde není psáno, že to vyjde podruhé. A myslí si TOP 09… počkat… myslí si TOP 09 vůbec ještě něco?

Jediní, kdo nemají hlavu v písku až po krk, jen po uši, jsou starostové. Přišli alespoň s plánem na společný postup při jednání o vládě: tolerovat kabinet ANO bez Babiše, s proevropskými garancemi a ze zárukami odstavení extremistů. Nikdo se nepřidal. Babiš by prý stejně nakonec vládl s komunisty a Okamurou. Možná ano. Možná. Co je ale jisté: demokraté ztrácejí jednu kótu za druhou. Sněmovnou teď putuje bolševický návrh na zdanění církevních restitucí. Kdyby byla na stole od demokratů vážná nabídka tolerance vlády, mohli jsme si možná aspoň tuhle − jak výstižně říká Kalousek − "zdaňovací ohavnost" ušetřit.

Nejdůležitější ovšem nejsou momentální bitvy, ale výsledek celého konfliktu. Jde o konflikt osudový: na liniích Západ versus Východ, liberální demokracie versus autoritářství. Kdyby tu byl silný proevropský subjekt, dávalo by smysl ho volit: hlas pro patnáctiprocentní partaj má mnohem větší váhu než pro kdovíjestli pětiprocentní. Voliči to evidentně vědí, lídři malých stran to ale ještě nepochopili. Nebo pochopili a je jim to už úplně jedno.

Související