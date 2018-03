Když byla postmoderna ještě mladá, šlo o zajímavý myšlenkový proud. To, co dnes vidíme kolem sebe, je ale postmoderna, která trvá příliš dlouho. Příliš se dekonstruovala, příliš se hodnotově relativizovala, byla příliš cynická, příliš dlouho nenabídla nový směr. Teď jen jaksi prokapala z univerzit a knihoven mezi širší davy a jistý nový politický směr tuto nespokojenou a neradostnou skepsi osedlal. Zejména dnešní rychlé době nestačí, nenabízí západnímu světu, kde vznikla, reset hodnot, jen jejich zpochybnění.

Z pohádek víme, že pokud někoho chcete probudit živou vodou, musíte jej nejprve polít vodou mrtvou. Nejprve je potřeba zpochybnit Newtona, aby vznikla teorie obecné relativity. To se povedlo ve fyzice, nikoli v politice. Politická teorie relativity skončila jen tou relativitou hodnot, což často vedlo k posílení tradic konzervovaných z minulosti, kdežto teorie relativity vedla ve fyzice k plodným teoriím novým a užitečným. Postmoderna byla takovou mrtvou vodou, polili jsme se jí, ale žádná živá voda, která by nás motivovala k společné akci, se nenašla. Jako by Einstein ukázal, že Newton neplatí, ale nepostavil teorii novou.

Do jisté míry je to pochopitelné. Zaprvé život jednotlivce i společnosti je mnohem komplexnější než "tupá" hmota. Ona i ta hmota, která na první omak vypadá jednoduchá jako facka, se překvapivě ukázala být mnohem a mnohem komplikovanější, než jsme čekali. Natožpak člověk! Zadruhé poslední dvě velká ideologická hnutí, nacismus a komunismus, byly struktury tak hrůzné, že je odpor k jakýmkoliv ideálům (zejména v Evropě) pochopitelný. Je vůbec veliký zázrak, že to, co po nich zbylo, byl umírněný, demokratický a otevřený střed, který se z pochopitelných důvodů zdržuje extrémů.

Nyní se zdá, že se střed vyčerpává. Milovníci Twin Peaks si jistě vzpomenu, že jeden z dílů se jmenoval The Center Cannot Hold, což je očividná narážka na báseň od Williama Yeatse, kterou Martin Hilský překládá následovně: Protože krouží v pořád širších kruzích / nemůže sokol slyšet sokolníka / vše rozpadá se / střed se zevnitř hroutí.

Jedna z teorií, kterou má ekonomie a politologie společnou, je takzvaný teorém středového voliče. Ten praví, že se politické strany ve snaze získat více hlasů budou přibližovat názorovému prostředku Gaussovy křivky rozdělení nálad ve společnosti. Pravice se bude hýbat doleva, neb tímto pohybem získá více voličů než pohybem opačným, a levice − ze stejných důvodů − směrem doprava. Jenže tato teorie předpokládala, že názory ve společnosti jsou rozděleny takzvaně normálně, tedy tak, že nejvíce voličů je v jejím pomyslném středu. Jenže to spíš vypadá, že je společnost rozdělena na dva kopce, mezi kterými se vytváří údolí. Strany se spíše radikalizují a uprostřed − v českém případě − zůstávají tradiční strany typu ODS a ČSSD, které svými tématy byly schopny vygenerovat jen relativně nízký počet hlasů. Je to však vidět i na případě voleb v USA − Donald Trump byl bezpochyby nejhlasitějším a společnost nejvíce rozdělujícím politikem, do jisté míry podobně jako u nás Miloš Zeman. Politici, kteří apelují na strach a krásu minulosti (Let's make America great again, tedy jde o návrat), spíše než na odvahu postavit se budoucnosti čelem a příběhem.

Přitom úkoly pro nastávající dobu jsou nabíledni: připravit se na digitalizaci, která nás může požehnat a ukončit dobu ekonomickou (protože nedostatkovou) nebo též může znamenat náš konec, pokud budeme v jejím přílišném vleku. Dalším cílem je naučit se dělat nadnárodní politiku, protože nebude klid a mír nikde, dokud nebude všude. Polský teolog a filozof Leszek Kolakowski kdysi napsal, že ani Bůh nemůže být šťastný, pokud trpí i nejmenší z jeho bytostí, na které mu záleží. Zejména filozofie, teologie musí nalézt nový smysl. Rovněž ekonomie a sociologie by se měly přestat zabývat samy sebou a hledat nové ideály, které by byly živou vodou a daly nám energii vidět smysl jít dál. Mrtvé vody jsme pili dost. Potřebujeme pít vodu živou. Hledat a vykopat takovou studnu, aby z ní i jiní mohli pít. Kdesi se píše, že kdo hledá, najde. Asi nehledáme pořádně. Tedy máme program: hledat a hledět, že hledáme pořádně.

