V centru Prahy se uzavřel další miliardový realitní obchod. Kancelářskou budovu Praha City Center koupila za 64 milionů eur (v přepočtu 1,6 miliardy korun) francouzská společnost Amundi Asset Management. Ta je největším správcem aktiv v Evropě. O transakci informoval dosavadní vlastník nemovitosti − mezinárodní společnost Tristan Capital Partners. Ta budovu vlastnila skrze jeden ze svých realitních fondů.

Zajímavé je, jak se za posledních 10 let vyvíjela cena tohoto rohového domu nedaleko obchodního domu Bílá labuť v centru české metropole. V roce 2008 ji na vrcholu ekonomického cyklu koupila německá společnost GLL Real Estate Partners od jiného německého investora za 80 milionů eur. V průběhu let se ukázalo, že to až tak výhodná koupě nebyla. V roce 2014 GLL nemovitost prodala firmě Tristan za 51 milionů eur.

Praha City Center je více než 20 let stará budova. Tristan ji společně s developerem Portland Trust před třemi lety rekonstruoval. Vedle samotných kanceláří dostaly moderní tvář společné prostory domu − hlavní recepce, vstupy, výtahové šachty a maloobchodní pasáž. Budova nabízí necelých 18 tisíc metrů čtverečních kanceláří a obchodní prostor o velikosti asi 2000 m².

"Budova bude plně obsazená poté, co se dokončí nová, dlouhodobá nájemní smlouva s velkými společnostmi," komentoval transakci Jean-Philippe Blangy, ředitel a šéf správy aktiv ve společnosti Tristan Capital Partners.

Tristan loni v létě ovládl skrze jeden ze svých realitních fondů administrativní komplex Avenir v pražských Butovicích. Firma vyhledává další obdobné investiční příležitosti v Praze. Na českém realitním trhu se Tristan chová jako krátkodobý investor do realit.

Tuzemská kancelářská a obchodní centra, ale i logistické areály, jsou mezi zahraničními investory žádané, protože generují zajímavější výnosy z pronájmu než v západní Evropě. V loňském roce dosáhl celkový objem investic do komerčních realit v Česku 3,54 miliardy eur.

