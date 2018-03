V časech nízkých úrokových sazeb je největším problémem, kterému musí banky čelit, ziskovost. Když obecné tvrzení, kterým například Evropská centrální banka vysvětluje pokles zisku finančních ústavů v zóně své působnosti, aplikujeme na domácí podmínky, můžeme slavit. Úroky už rostou a Česká národní banka dává vytrvale najevo, že hned tak stoupat nepřestanou. Tudíž naše banky jsou z nejhoršího venku.

Jenže ony i v dobách nízkých úroků zažívaly nejlepší roky v historii. Už to ukazuje, jak je český bankovní sektor svébytný. Centrální banka začala sazby snižovat ještě před vypuknutím krize, a když se dostaly pod procento, ozývaly se z bank obavy. Posledních skoro pět let byly sazby dokonce na nule (pravda, na rozdíl od eurozóny nikoli pod ní). Česko zažilo dvojitou recesi. Každý z těchto faktorů byl pro banky problém. Přitom zisk sektoru neklesal. Naopak.

Když se podíváme na největší tři banky, ČSOB, Komerční banku a Českou spořitelnu, nenajdeme za posledních deset let rok, kdy by jejich souhrnný zisk spadl pod 30 miliard korun. Nejhorší byl hned rok 2008, kdy ČSOB hodně zabolely dopady finanční krize, ale pak už bylo standardem, že velká trojka vydělá 40 a víc miliard. Loni už to bylo dokonce 47 miliard. A to se bavíme o dominantních bankách, které atakují četní konkurenti. Útočí jak "nové" internetové banky, tak středně velcí hráči, kteří se snaží zabydlet v odvětvích, kde zavedené ústavy tradičně dominují. Je to právě jejich konkurence, co způsobilo, že dnes je účet, za nějž klient platí stokoruny měsíčně, výjimkou.

Co tedy drží ziskovost ve výšinách pro většinu evropských zemí nedosažitelných? Jednak banky zisk dokrmily prodeji majetku, od budov po podíly v asociaci platebních karet. To jim pomohlo krátkodobě, ovšem v dalších letech o některé příjmy přijdou a budou muset počítat s náklady navíc. Minulý rok ale přinesl jednu zcela mimořádnou příležitost: konec intervencí. Biliony korun, které ČNB musela vydat, aby se česká měna poslušně držela u 27 Kč za euro, se přes zahraniční spekulanty dostaly na účty českých bank. Nebylo to zadarmo. I velké světové banky musely svým českým protějškům platit za to, že si u nich koruny nakoupené v očekávání, že se brzy zhodnotí, mohou uložit. Stejně tak spekulanti nominálně prodělávali i na českých dluhopisech, ovšem kurzový zisk jim to bohatě vynahradil.

Posílení nepřišlo skokem a stejně tak se ani spekulativní pozice nevyčistily naráz. Příjem bankám tedy vydržel i v dalších čtvrtletích. V druhé polovině roku navíc ČNB začala bankám jejich ohromné přebytky likvidity, intervencemi pětinásobně zvětšené, výrazněji úročit. Nyní jim za přebytečné peníze platí už 0,75 procenta, což už bude na zisku bank poznat. Vedle toho se bankám vrátily příjmy za operace, jimiž se exportéři jistí proti posilování koruny.

Zdražování peněz by mělo současně bankám snižovat zisk tím, že začnou víc platit střadatelům. Jenže toho jste si jistě na svém účtu nevšimli. Přebytek korun je totiž tak velký, že s navyšováním úroků nikdo nespěchá. Okrajoví hráči občas s úrokem pohnou, ale stále jde jen o desetinky procenta, a klientům bank se tak jejich úspory reálně scvrkávají.

Ač to v záplavě zpráv o exekucích může vypadat zvláštně, Češi jsou, když jde o úvěry u bank, vzorní dlužníci. Platí to o firmách i o občanech. Banky se tudíž mohou chlubit jen minimálním podílem špatných úvěrů a náklady na riziko klesají.

Současně se banky snaží brzdit růst mzdových nákladů. Trh práce je napjatý, banky vzdorují tlaku na viditelné zvýšení platů, takže ze sektoru na rozdíl od minulosti lidé odcházejí. Výsledkem je, že u přepážek se střídají špatně placení a frustrovaní zaměstnanci. Kvalitě služeb to nepřidá, ziskovosti krátkodobě ano.

V té jsou české banky šampioni. Velká trojka za posledních deset let vydělala přes 400 miliard korun, z nichž velká část odtekla majitelům do zahraničí. Je to určitě lepší zpráva, než kdyby banky prodělávaly, tak jako na konci éry bankovního socialismu na přelomu tisíciletí. Je však jasné, že takový balík přiživí pokušení pomoci rozpočtu sektorovou daní. Pro akcionáře bank je výhrou, že premiér si populistické kroky schovává pro jiné sektory, a když jde o banky, drží se liberálního postoje. Vzhledem k obchodním zájmům holdingu, který vybudoval, mu nejspíš vydrží.

Související