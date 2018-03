Takový mezinárodní humbuk se kolem polostátní společnosti ČEZ dlouho nestrhl. Prodej jeho bulharských aktiv vyvolal spory v tamním parlamentu, řeší ho premiéři obou zemí a vyšetřovat ho má i bulharská tajná služba a centrální banka. A stále kolují spekulace o tom, komu vlastně ČEZ svou firmu za necelých devět miliard korun prodal.

Bulharský premiér vidí za prodejem neznámé společnosti Inercom útok na svou osobu i celou vládu. A naráží na události, kdy v návaznosti na protesty kvůli drahé elektřině i rezignoval. "Někdo chce, aby se opakovaly události z února 2013. Jiný scénář, ale stejní aktéři − opět ČEZ, opět elektřina, opět populisté. A najednou se stane, že já i vláda jsme zapleteni do nějakého temného případu. My se ho ale nejenže neúčastníme, my ho ani nemůžeme nějak ovlivnit," řekl.

ČEZ v Bulharsku působí od konce roku 2004. V současné době je jeho hlavním aktivem distribuční společnost, která zajišťuje dodávky elektřiny zhruba na 40 procentech území včetně nejlidnatější Sofie.

ČEZ v Bulharsku Příchod v roce 2004 Polostátní firma investovala v Bulharsku přes 17 miliard korun. Zhruba polovinu stála distribuční společnost, další půli elektrárna Varna. Tu loni ČEZ prodal za 1,3 miliardy. Za distribuci, jednu solární a jednu bioplynovou elektrárnu by mohl obdržet osm až devět miliard. Dalších sedm miliard poslal do Česka na dividendách. Neznámý kupující O firmu se vážně zajímali tři uchazeči. První vypadl český miliardář Jaromír Tesař a jeho Energo-Pro. Následovala exkluzivní jednání s bulharsko-indickým konsorciem firem, z nichž jedna – Future Energy – ale mezitím zkrachovala a přišla o licenci. Smlouvu ČEZ podepsal s neznámým Inercomem. Rostoucí výsledky Těsně před prodejem zvýšil bulharský ČEZ zisk o 22 procent na 421 milionů korun. Loňské tržby pak činily 5,8 miliardy.

Firma nicméně od roku 2013, kdy uhodily mrazy a lidem se skokově zvýšily platby, čelí ustavičnému tlaku tamního regulátora i politiků. Proti státu dokonce vede mezinárodní arbitráž.

Politici ho rádi nemají. Podle vicepremiéra Bulharska Krasimira Karakachanova ČEZ například nedodržel sliby ohledně svých investic, zdražil elektřinu a z vysokých zisků "platil české penze penězi bulharských důchodců".

I proto se firma rozhodla z Bulharska odejít. Zhruba po ročním výběrovém řízení v pátek podepsala smlouvu se společností Inercom. Avšak tu na tamním trhu nikdo nezná. Vlastní jen několik solárních elektráren a panují obavy, jak bude řízení velké firmy zvládat.

Oficiálně firmu vlastní Ginka Varbakovová. Od počátku ale existují pochyby, jak bude Inercom akvizici financovat a nefunguje-li pouze jako bílý kůň. "Tipuji, že ta dáma nebude mít více než 10 procent kapitálu," nechal se slyšet Borisov.

Kvůli citlivosti bulharské veřejnosti na cokoliv spojeného s distribučními společnostmi se tématu hned chytila i tamní opozice a na Borisova tvrdě zaútočila.

Ten se nicméně brání, že obchod neměl jak ovlivnit. Ihned požádal o prošetření centrální banku i zpravodajské služby a vyzval prezidenty obou zemí, ať se problémem zabývají. V úterý také zkontaktoval českého premiéra v demisi Andreje Babiše. Původně dokonce uvedl, že od něj měl obdržet důvěrné dokumenty ohledně financování celého projektu. To nicméně Babiš popřel.

"Bulharský premiér mě informoval, že má problém s tou firmou a s tou transakcí, a já jsem mu vysvětloval, jak proběhla na české straně. Prodej se nám od počátku moc nelíbil," uvedl včera Babiš.

Jsou to nicméně převážně jeho nominanti, kteří dnes sedí v dozorčí radě ČEZ. Ti si na transakci nechali udělat několik dalších posudků, ale prodej minulý týden nakonec schválili.

