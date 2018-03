Pneumatika je jednou z nejdůležitějších součástí auta, protože pouze přes ni se vůz dotýká silnice. Přesto se její koncept během automobilové historie nikdy nezměnil. Samozřejmě se stále vyvíjí lepší materiály, ale pořád jde jen o "gumu". To by se v blízké budoucnosti mělo změnit. Velcí výrobci pneu­matik už pracují na nové generaci chytrých plášťů, které by měly umět komunikovat s vozem i řidičem, nebo se dokonce rozhodnout samy.

Chytré pneumatiky vyvíjí například gumárenský gigant Continental. K moderním technologiím má velmi blízko, protože gumy jako takové patří jen do části širokého portfolia jeho aktivit. Pro automobilky firma připravuje bezpečnostní asistenty, autonomní řízení, brzdné systémy ABS nebo softwarovou ochranu proti útokům na chytrá auta. Komunikace vozu s řidičem je u moderních vozů stále důležitější a Continental by chtěl "rozpovídat" i samotnou pneumatiku, což ukazuje jeho koncept ContiSense.

"Pneumatika je postavena na technologii gumy schopné přenášet elektrický proud. Ten měří čidla umístěná ve vnitřní části pláště. Informace z nich pak mohou posílat přímo do palubního počítače vozu nebo také přes aplikaci do mobilního telefonu," vysvětluje technik Continentalu Christoph Berger, když ve vývojovém centru ve švédském Arvidsjauru předvádí průřez chytrým pláštěm.

Související Fotogalerie Pneumatiky budoucnosti změní svůj tvar či dobijí elektromobil

"Například při proražení pláště dojde ke zkratu a k okamžitému varování řidiče. A to mnohem rychleji než u současných systémů, které varují až ve chvíli, kdy dochází k úniku vzduchu," dodává Berger.

Nejde ale o jedinou funkci. Ve vývoji je sada dalších čidel, která by mohla kontrolovat další hodnoty. Počítá se s tím, že pneumatika bude "cítit" stav vozovky. Senzory poznají její teplotu nebo zda auto nejede po sněhu. Čidla budou kontrolovat i opotřebení pneumatiky a včas majitele vozidla upozorní na nutnost její výměny.

Středisko Arvidsjaur Ve švédském městě nedaleko polárního kruhu testuje Continental zejména schopnosti zimních pneumatik. Teplota se během naší návštěvy pohybovala okolo -32 stupňů Celsia. Vyvíjí se zde například nové pláště s hroty v gumové vložce, které jsou účinnější a zároveň méně poškozují vozovku.

"Počítáme se zájmem ze strany provozovatelů firemních flotil aut, pro které by šlo o dobrý zdroj informací. Tyto chytré pneumatiky by mohly být v prodeji zhruba do pěti let. Cena bude vyšší než u běžných plášťů, díky masové výrobě ji ale dokážeme srazit na rozumnou míru," míní technik.

Když guma ví, po čem jede

Se zapojením senzorů se počítá i u druhého konceptu pneumatiky budoucnosti, nebo spíše celého kola. Systém ContiAdapt by se mohl objevit na autech zhruba za deset let a pomoci by mohl hlavně v oblasti vozidel bez řidiče. Jde o kombinaci gumy a disku, které dokážou měnit tvar a tlak podle povrchu, po němž se pohybují. Do kola jsou zabudované miniaturní kompresory, které se starají o tlak v pneumatice a díky pohyblivé vnitřní části disku také o její šířku. Tím se mění styčná plocha, kterou se pneumatika dotýká povrchu.

K dispozici je hned několik jízdních režimů. Například kombinace úzkého kola a vysokého tlaku je ideál­ní pro cestování na suchém povrchu a snižuje konzumaci paliva. Naopak široké kolo s nízkým tlakem znamená lepší jízdní vlastnosti na kluzké silnici. ContiAdapt se umí vyfouknout až na tlak jednoho baru, což pomůže s vyparkováním vozidla ze sněhu nebo s opatrnou jízdou po nebezpečně namrzlé vozovce.

"Počítáme s tím, že by si velikost kola a tvar pneumatiky buď měnil řidič sám, nebo by to nechal na chytré elektronice. Změna z jedné polohy do druhé by přitom měla zabrat maximálně desítky sekund," předvádí funkce konceptu Christoph Berger s tím, že vystavený prototyp je rychlejší, než zřejmě bude sériová verze. U ní se technici musí poprat s hmotností, protože má vliv na jízdní vlastnosti vozu. Nyní slibují, že by chytrá pneumatika i s diskem měla vážit jen o jeden kilogram víc než dnešní běžná kola.

Pneumatika z 3D tiskárny

Continental není jedinou firmou, která se v poslední době pochlubila chytrými pneumatikami. Konkurenční GoodYear má obdobný koncept nazvaný Triple Tube. Ten mění styčnou plochu gumy pomocí tří samostatně nafukovatelných komor. Vzorek pneumatiky je pak rozdělen do tří částí podle určení − pro ekonomickou jízdu, sportovní svezení nebo cestování na mokré silnici. Tím, jak guma mění tlak v jednotlivých komorách, kombinuje plochu dotyku s určitým vzorkem a zlepšuje chování auta v dané situaci.

Druhý koncept GoodYearu, pneumatika BH03, zase využívá takzvaný piezoelektrický jev, tedy generování elektrické energie díky deformaci materiálu. Nasbíranou elektřinu by měla být schopná poslat do baterií hybridního nebo elektrického auta. Využít umí i energii z tepla. Za letního dne by tak mohly černé pneumatiky generovat proud, i když auto nepojede.

Ještě dál jde koncept francouzského výrobce pneu­matik Michelin, který loni v létě na summitu o udržitelné mobilitě Movin'On v Québeku ukázal koncept kola a pneumatiky v jednom nazvaný Vision. Jeho designéři se prý nechali inspirovat v přírodních strukturách. Kolo, které je vyrobeno pomocí 3D tisku a z recyklovatelných materiálů, nepotřebuje vzduch. Tím odpadá nebezpečí proražení. Materiál je ale přitom dostatečně měkký, aby dokázal absorbovat nárazy. Vývoj takového kola pro sériovou výrobu ale může zabrat až dvacet let.