V londýnské aukční síni Christie's byla včera vydražena další dvě díla českého malíře Františka Kupky. Pastel zvaný Autour d’un point se prodal za 30 tisíc liber, v přepočtu 867 tisíc korun, což je zhruba dvojnásobek odhadní ceny.

Akvarel jménem Impromptu našel nového majitele za 37 500 liber, tedy asi milion korun. Aukce byla zaměřena na tvorbu na papíře věhlasných impresionistů a modernistů.

Už předevčírem byly v londýnské Christie's prodány Kupkovy olejomalby ze 30. let. Ta první se jmenuje Série C III, Elevace a prodala se za 1,8 milionu britských liber neboli 52,3 milionu korun. "Zaznamenali jsme zájemce například i ze Spojených států, nakonec ale obraz připadne do rukou evropského soukromého sběratele," uvedla Anna Povejšilová, specialistka na impresionismus a modernu v Christie's.

Druhý obraz zvaný Bílá na modré a červené, pocházející zhruba z roku 1934, byl v úterý vydražen za téměř 789 tisíc liber, tedy 22,7 milionu korun. Také toto dílo výrazně překročilo odhadovanou cenu.

Předevčírem ani včera nicméně nebyla atakována rekordní cena za obraz českého umělce. Tu na 68,7 milionu korun s aukční přirážkou předloni stanovil Kupkův olej L’Envolé (Vzlet) prodaný ve švédském Stockholmu. Za více než 50 milionů korun bylo v minulosti vydraženo ještě dalších pět obrazů umělce, který patřil k zakladatelům moderní abstraktní malby.

Letošní rok je ve znamení několika výstav Kupkových děl. Už 21. března v pařížském Grand Palais začne velká autorova retrospektiva, která se pak na podzim přesune do Valdštejnské jízdárny v Praze. Muzeum umění Olomouc zase připravuje k výročí republiky výstavu nazvanou Rozlomená doba 1908−1928, zaměřenou na středoevropské moderní a avantgardní umění.

Kupka je zastoupen v Národní galerii i dalších českých sbírkách, ale především v předních světových galeriích − od londýnské Tate Modern po Guggenheimovo muzeum a Muzeum moderního umění v New Yorku. Část díla se nachází ve Francii, kde umělec působil a nakonec také zemřel. Centre Pompidou v Paříži zakoupilo pár významných Kupkových děl v roce 1957 a další získalo darem od vdovy po umělci.