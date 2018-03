Od našeho zpravodaje z Bergama - Když se chováš slušně, budou k tobě lidé slušní. A když děláš problémy, zasloužíš si, aby tě lidé potrestali, říká vlasatý Babo, který do Itálie loni v říjnu připlul z Libye přes Středozemní moře na jedné z provizorních lodí. A chce tu zůstat. Je mu 19 let, pochází ze Senegalu a nyní žije v centru pro žadatele o azyl, které v severoitalském Bergamu spravuje charitativní organizace Ruah. Babo je jedním z více než 620 tisíc migrantů, kteří do Itálie za poslední čtyři roky připluli.

Migrace se postupně stala hlavním tématem parlamentních voleb, které v Itálii budou už tuto neděli. "Stop invazi", stojí na plakátech, kterými politická strana Liga severu oblepila doslova celou zemi. Přidal se i bývalý dlouholetý premiér a spojenec Ligy severu Silvio Berlusconi: "Migranti představují sociální bombu těsně před výbuchem, protože jsou připraveni páchat zločiny," prohlásil v televizi. Po letech, kdy byl kvůli neúspěchům i skandálům na okraji italské politiky, teď opět míří na výsluní.

Berlusconi je ve vrcholné politice skoro 25 let a za tu dobu pro něj migrace nikdy nebyla bůhvíjak důležitým tématem. Politik, kterému letos bude už 82 let, měl však vždy mimořádný odhad, pokud jde o nálady veřejnosti, a dokázal podle toho měnit své priority. A navíc se snaží odebrat hlasy Lize severu, která sice je jeho partnerem, ale zároveň i konkurentem. Berlusconi například slíbil, že pokud vyhraje volby, vyhostí 600 tisíc lidí, kteří podle něj nemají právo v Itálii zůstat.

Související Fotogalerie Italové jdou k volbám

O tom, jestli mezi ně patří i Senegalec Babo, rozhodnou úřady v příštích měsících. Běženci ze Senegalu obvykle na azyl nárok nemají, protože neprchají před násilím − chtějí do Evropy kvůli lepším životním podmínkám. Jde tedy o takzvané ekonomické migranty. Babo ale patří k jedné z etnických menšin, pro které není život v Senegalu úplně jednoduchý. Takže určitou naději má. "Doma jsem pracoval na zemědělských farmách nebo jako instalatér solárních panelů, totéž bych mohl dělat v Itálii," přeje si.

Jsou to přece lidé

Babo zatím v Bergamu chodí do školy, stejně jako většina celkem z 1300 běženců, o které se v tomto městě stará charitativní organizace Ruah. "Těmto lidem nejdřív zajistíme základní potřeby, tedy jídlo, oblečení nebo lékařskou prohlídku," říká Tiziano Bettoni, který má tuto činnost v Ruahu na starosti. "Následně je nejdůležitější, aby se začali učit italsky. Řada z nich doma chodila do školy jen pár let a učení se cizího jazyka je pro ně často velmi těžké. Většinou je to ale baví, jsou rádi, že mohou být ve škole, kterou zatím ve svém životě skoro nepoznali," tvrdí Bettoni. Babo se italštinu učí zhruba čtvrt roku a už se obstojně domluví. Zato Pákistánec Adnan, další obyvatel centra, žije v Itálii už dva roky, ale umí jen pár slovíček.

Jestliže do Řecka v roce 2015 přicházely stovky tisíc Syřanů, kteří prchali před tamní občanskou válkou, a byli tedy skutečnými uprchlíky, do Itálie naopak míří lidé, kterým většinou žádné bezprostřední nebezpečí nehrozí. Podle statistik je to případ zhruba 80 procent migrantů, kteří se plaví z Libye k italským břehům. Jejich žádost o azyl tak italské úřady většinou zamítnou. Tito lidé by se následně měli vrátit zpět do svých domovských zemí.

"Pro nás je na prvním místě člověk. Lidí, kteří k nám přicházejí, se neptáme, proč utíkají, v jakého boha věří nebo jakou mají národnost. Potřebují pomoc, a tak jim pomáháme," říká Bruno Goisis, ředitel charity Ruah. Zdůrazňuje, že je na úřadech, aby rozhodly o tom, kdo má v Itálii nárok na azyl a kdo by ji měl opustit. Do té doby by ale všichni lidé měli žít v důstojných podmínkách. "Pomáhat těmto lidem je samozřejmost vyplývající z evangelia," dodává Roberto Trussardi, katolický kněz a zástupce ředitele organizace Caritas, která s Ruahem spolupracuje.

Zatímco ještě loni na jaře do Itálie proudilo rekordní množství migrantů, od června je situace jiná. Počet příchozích klesl skoro o 70 procent. Na náladách veřejnosti se to ale neprojevilo. Liga severu a další politické strany varují před tím, že migranti mohou páchat teroristické útoky a jiné zločiny. Statistiky tomu ale nenasvědčují. Itálie byla, alespoň zatím, teroristických útoků ušetřena. A kriminalita v zemi klesá, navzdory tomu, že do Itálie přišly stovky tisíc migrantů. "Z průzkumů je ale jasné, že lidé mezi migraci a kriminalitu kladou rovnítko," konstatuje Antonio Noto z výzkumné společnosti IPR.

Bruno Goisis připouští, že strach z migrantů mají i aktivní katolíci činní v jeho charitě. "Bojí se hlavně proto, že nemají dost informací. Média a politici hrozby spojené s migrací přehánějí," tvrdí Goisis.

Společně s Okamurou

Skutečností ovšem je, že stát příliš nedokáže vyhošťovat ty, kteří nárok na azyl nemají. Itálie vyhostí jen necelých 20 tisíc migrantů ročně. Na vině je fakt, že většinou nemá uzavřené návratové dohody s řadou afrických zemí, odkud většina běženců pochází. V předvolební kampani proto politici slibují nápravu.

Usiluje o to i vládnoucí Demokratická strana, kterou vede bývalý premiér Matteo Renzi. Současné vládě se sice podařilo výrazně snížit počet připlouvajících migrantů, podle průzkumů se ale zdá, že ji za to voliči příliš neodmění. Nejsilnější stranou bude po nedělních volbách nejspíš populistické Hnutí pěti hvězd, které tvrdí, že do pěti let příchod běženců zastaví úplně − aniž by odhalilo, jak toho chce dosáhnout. Zároveň požaduje, aby téměř všechny migranty, kteří už v Itálii jsou, převzaly ostatní země Evropské unie.

Hnutí sice ostatní strany porazí, v součtu všech hlasů ho ale s největší pravděpodobností předstihne pravicová koalice, v níž jsou nejsilnější strany Vzhůru Itálie Silvia Berlusconiho a Liga severu, kterou vede Matteo Salvini. Ten Ligu severu v posledních letech posunul až do rasistických a krajně pravicových pozic. Mezi jeho spojence patří například česká strana SPD Tomia Okamury.

Pravicová koalice může podle posledních průzkumů dostat přes 35 procent hlasů. Následují Hnutí pěti hvězd a spojenectví levého středu, ve kterém dominuje Demokratická strana − obě formace mají podporu necelých 30 procent voličů. Otázkou ale je, jestli vítězná pravice dosáhne na většinu mandátů. Pokud ne, Itálii nejspíš čekají dlouhé týdny či měsíce složitých vyjednávání a vyloučeny nejsou ani nové volby.

Faktem nicméně je, že až polovina Italů dá svůj hlas stranám, které politologové označují jako populistické nebo protestní. A to přesto, že italská ekonomika loni vzrostla o 1,5 procenta, což je nejlepší výsledek od roku 2010. Stejný růst by země měla zaznamenat i letos. Nezaměstnanost mírně klesla, lidem po letech utahování opasků vzrostly příjmy. Toto mírné oživení ale zatím netrvá dostatečně dlouho na to, aby ho pocítili všichni. Kromě toho se země musí "hrabat" ze skutečně složité situace. Její hrubý domácí produkt je stále ještě nižší než v roce 2008, tedy před úderem světové finanční a hospodářské krize. Ze zemí organizace OECD jsou na tom podobně špatně už jen Řecko, Portugalsko a Finsko.

Euro? To chceme

Mohou frustrace z migrace a dlouhodobá ekonomická stagnace vést k tomu, že se v Římě chopí moci populisté? Hnutí pěti hvězd i Liga severu v minulosti požadovaly odchod z eurozóny, možná i z Evropské unie. Itálie je třetí největší ekonomikou eurozóny, její státní dluh přesahuje 130 procent HDP, a pokud by ji zasáhly vážné turbulence, mohlo by to podkopat stabilitu celé společné evropské měny. A tedy i zemí, jako je Česko, které jsou na eurozóně ekonomicky závislé.

Analytici ale tvrdí, že nic tak vážného nehrozí. Jak Hnutí pěti hvězd, tak Liga severu se požadavku na odchod z eurozóny vzdaly. "Osvobodíme Itálii, ale budeme respektovat smlouvy," říká teď lídr Ligy severu Matteo Salvini. "Evropská unie je domovem Hnutí pěti hvězd," přidává se kandidát hnutí na premiéra Luigi Di Maio. Důvod této otočky je jasný: Italové jsou sice vůči evropské integraci chladnější než dřív, většina si ale přeje zůstat jak v EU, tak v eurozóně. Populisté proto v zájmu zisku více hlasů svůj radikalismus brzdí.

I kdyby tedy tyto strany měly po volbách podíl na moci, pro směřování země by to nejspíš nic podstatného neznamenalo. "Případná populistická vláda nezpochybní italské členství v EU ani v eurozóně," napsal Luigi Scazzieri z výzkumné organice Centre for European Reform.

To ale neznamená, že Itálii do budoucna žádné nebezpečí nehrozí. Jen namátkou, italský byznys trápí vysoké daně, velmi pomalu fungující soudy nebo složitá byrokracie spojená se založením firmy. Práci nemá zhruba třetina mladých Italů. Favorité voleb, tedy pravicová koalice v čele s Berlusconim a Salvinim a Hnutí pěti hvězd, nepředložili žádné věrohodné plány, jak cokoliv z toho změnit. Místo toho se předhánějí ve slibech, které jsou evidentně nesplnitelné. Jakákoliv vláda, která z voleb vzejde, nejspíš nebude mít dost síly či ochoty provést reformy, které země potřebuje.

"Až přijde příští recese, Itálie na ni nebude dostatečně připravena," uzavírá analytik Scazzieri. V takovém případě by ovšem mohly další volby vynést k moci ještě radikálnější politiky, než jsou ti, kteří se o ni ucházejí dnes.

Lídři stran do nedělních voleb

Silvio Berlusconi, Vzhůru Itálie

Silvio Berlusconi v létě soukromě navštívil německou kancléřku Angelu Merkelovou. "Angelo, znáš mě a víš, že toho mám za sebou hodně. Ale říkám ti, že se na mě můžeš spolehnout," ujišťoval Berlusconi Merkelovou podle vysoce postaveného zdroje, který o obsahu schůzky informoval HN. Berlusconi zdůrazňoval, že − navzdory tomu, co občas říká na veřejnosti, − je právě on zárukou stability v Itálii. A jejího pevného ukotvení v Evropské unii a v eurozóně. Berlusconi toho má za sebou opravdu hodně − řadu let byl premiérem, funkci ale nakonec musel opustit v roce 2011 poté, co se Itálie pod jeho vedením dostala až na pokraj bankrotu. Poté doslova celý svět žasl, když na veřejnost vyplula fakta o jeho divokých sexuálních večírcích zvaných bunga bunga. Teď je ale Berlusconi zpět. Jím vedená koalice míří v nedělních italských volbách k vítězství. Sám Berlusconi se ale do premiérského křesla nemůže vrátit. Kvůli odsouzení za daňový podvod má až do příštího roku zákaz působit ve veřejných funkcích.

Matteo Renzi, Demokratická strana

Kdyby šlo vše podle plánu, po nedělních volbách by se Matteo Renzi znovu ujal postu italského premiéra. Z něj dobrovolně odešel poté, co předloni prohrál referendum o změnách ústavy. Jenže zatímco tehdy se zdálo, že jeho návrat je jen otázkou času, dnes se podpora jeho Demokratické strany pohybuje jen těsně nad 20 procenty. V evropských volbách v roce 2014 přitom Renzi dostal 40 procent hlasů. "Vždycky jsem ho měl rád. Nerozumím tomu, co se s ním stalo," postěžoval si šéf koncernu Fiat Chrysler Sergio Marchionne. Podobně jako další kritici Renzimu vyčítá aroganci a neschopnost respektovat uvnitř strany jiné názory. Ekonomové se přitom shodují, že jediný Renzi nabízí v záplavě nereálných předvolebních slibů věrohodný program. Zdá se ale, že Italové už mají bývalého starosty Florencie dost. Pokud by Demokratická strana přece jen zůstala u moci, jako premiér by nejspíš pokračoval současný předseda vlády Paolo Gentiloni. Je sice Renziho stranickým podřízeným, ale u veřejnosti je mnohem populárnější.

Luigi Di Maio, Hnutí pěti hvězd

Když se Berlusconi stal poprvé italským premiérem, Luigi Di Maio chodil na základní školu. Teprve jednatřicetiletý politik reprezentuje "lidskou tvář" Hnutí pěti hvězd. Jako kandidáta na premiéra si ho vybral zakladatel hnutí, komik Beppe Grillo. Pohledný a dobře oblečený Di Maio má být lákadlem i pro umírněné voliče. Podle kritiků na to ale Di Maio nemá. Je terčem posměchu kvůli tomu, že neumí správně používat italskou gramatiku. Augusta Pinocheta označil za diktátora ve Venezuele, namísto v Chile. Studium práv nedokončil a živil se jako pořadatel zápasů neapolských fotbalistů. Di Maiovi stačilo ke vzestupu pouhých 189 hlasů získaných před pěti lety v internetových primárkách Hnutí pěti hvězd. Díky tomu se stal poslancem. Politologové v reakci na to upozorňují, že přímá demokracie, která je hlavním zaklínadlem hnutí, je ve skutečnosti spíše fraška. Di Maio si z kritiků nic nedělá. Tvrdí, že jde o poslední záchvěvy starého zkorumpovaného systému, který jeho hnutí od základů vyčistí.

Matteo Salvini, Liga severu

Itálie čelí invazi − to je nejčastější slogan, který Matteo Salvini používá. Tvrdí, že když lidé dají hlas jemu, proud migrantů k italským břehům se úplně zastaví a ty, kteří už přijeli, vrátí zpět. Pod Salviniho vedením Liga severu upozadila své dřívější požadavky na větší samosprávu pro sever Itálie nebo na snížení daní. Jejím hlavním tématem se stal boj proti migraci. "Islám není v souladu s našimi hodnotami," tvrdí Salvini. Kromě migrace vidí nepřítele například i v povinném očkování dětí, které chce zrušit. Liga severu ovšem v minulosti s Berlusconim řadu let vládla a vždy si, navzdory rétorice, počínala víceméně standardně. Totéž platí i pro její působení v čele důležitých severoitalských regionů. Sám Salvini v poslední době zmírnil svou tvrdou kritiku Evropské unie a eura. O vypsání referenda už nemluví, i když mezi jeho spojence v Evropě patří politici jako Marine Le Penová ve Francii nebo Tomio Okamura v Česku. V mládí přitom Salvini začínal jako komunista.