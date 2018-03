Takový zvláštní úkaz v české historii to je. Politická vítězství i porážky byly v naší kotlině vždycky úplné, totální. Vítěz bral všechno a poraženému nezůstalo nic.

Uvědomil jsem si to znovu, když jsem se na webových stránkách sněmovny začetl do stenozáznamů prvního poúnorového zasedání Ústavodárného národního shromáždění. Začalo 10. března 1948 a nejpozoruhodnější na této i na následujících schůzích je, jak všichni přítomní zákonodárci mluvili nebo hlasovali ve prospěch komunistického puče. Nedá se přitom předpokládat, že by tehdy neveřejný těsnopisecký záznam parlamentních zapisovatelů pozměnily nějaké zásahy cenzorů.

My všichni vítězové

Dvě stě padesát jedna dorazivších poslanců a poslankyň třísethlavého parlamentu dělalo jakoby nic. Třináct dní po jedné z nejtragičtějších událostí české historie se z chování pěti šestin vrcholného orgánu moci ve státě může zdát, že země po drobném zakolísání jede dál ve vyjetých kolejích. Používaný slovník pořád odpovídal starým poměrům, tedy žádné soudruhování či soudružkování, nýbrž oslovení "slavná sněmovno" či "dámy a pánové". Zvláštně působí jen oslavné zmínky o vítězství nad jakousi již odstavenou reakcí a holdování moudrému pracujícímu lidu.

Klidnou a sklíčenou náladu dodalo první schůzi hned úvodní čerstvé oznámení o smrti Jana Masaryka. Sál tiše povstal. A pak bez reptání vyslechl komunistického ministra vnitra Václava Noska, který se do skonu ikonického ministra zahraničí bezskrupulózně pokusil zaplést Západ. "Mezi zanechanými věcmi, kterými se obíral této poslední noci, jsou i telegramy bývalých přátel z Anglie a Ameriky, obsahující výtky a zklamání nad jeho mužným a vlasteneckým postojem ve dnech vládní krise," popisoval, jako by právě jeho partaj nezpůsobila bezohlednou mocichtivostí labilnímu synovi prvního prezidenta nejvíc bezesných nocí.

Můžeme se jen domýšlet, jak zkoprněle pak asi mnozí zákonodárci poslouchali dlouhý projev Klementa Gottwalda, vysvětlující proběhlý převrat a představující program nového kabinetu. "K doplnění a rekonstrukci vlády došlo přísně ústavní, demokratickou a parlamentní cestou, to musí uznat každý, kdo má oči k vidění a uši k slyšení," tvrdil zcela lživě předseda vlády. Přesto tuto pasáž doprovodili parlamentní zapisovatelé − jistě podle skutečnosti − poznámkou "hlučný potlesk".

Jednomyslná důvěra

Truchlivé čtení, tyhle stenozáznamy. Jedenáctého března při rozpravě ke Gottwaldovu projevu z předchozího dne se ani jeden jediný hlas neozval na obranu špiněných kolegů, kteří v tom samém sále před týmž publikem donedávna platili po celé tři poválečné roky za vážené členy vlády. Ani slovo nezaznělo na obranu politických principů, které hájili. Ani stopa po nějakém odporu, ani nejmenší náznak verbálního protestu proti pučistům, kteří pošlapali demokratické zásady.

Podivnější je to tím spíš, že samotní komunisté měli po roce 1946 v zákonodárném sboru pouhých 114 zástupců − 93 KSČ a 21 slovenští komunisté. Dalších 186 poslanců patřilo − alespoň formálně − k jiným, demokratickým stranám. Byť v té době pochopitelně již patřičně "očištěným a kolaborujícím" v rámci takzvané obrozené Národní fronty.

O desítkách nepřítomných členů parlamentu, kteří už buď utekli za kopečky, nebo si teprve balili kufry, nikdo ani necekl. Akční výbor Ústavodárného národního shromáždění, založený zcela nezákonně 24. února, jednoduše poslal pozvánky do "obrozené" Národní fronty jen 229 vytipovaným poslancům, a ostatní tak v podstatě vyloučil. Řada z nich se sama vzdala mandátu, jiní si zatím vzali dovolenou. Hlavně ale po nich zůstaly prázdné lavice. A tedy hrobové ticho, které přišlo vítězům náramně vhod. Však dodnes mnozí komunisté papouškují tehdejší Gottwaldovu mantru o legálním předání moci.

Rozum dnes nebere ani to, že Gottwaldova přestavěná vláda mohla 11. března získat jednomyslně a bez jakýchkoli vyslovených pochybností důvěru všech 230 přítomných. Po zkušenosti se současnou sněmovnou se nám chce namítnout, že se tehdy přece ještě dalo kabinetu nevyslovit důvěru, když už předtím demokraté upřednostnili demisi ministrů před vyslovením nedůvěry. Ale nic takového. Na parlamentní půdě žádný souboj o moc neproběhl. Koneckonců, předem získaným seznamem dvou stovek podpisů pro podporu nového kabinetu tlačil Gottwald už ve dnech krize na Beneše. Aby snad nespoléhal na odpor poslanců.

Čtenáře stenozáznamů v té souvislosti nutně napadá srovnání, jací hrdinové vlastně byli českoslovenští zákonodárci v roce 1968 ve srovnání s těmi poúnorovými. Když v zemi okupované Sovětským svazem a armádami dalších čtyř států hlasoval parlament 18. října 1968 o ratifikaci Dohody o dočasném pobytu sovětských vojsk, z 242 přítomných byli přece jen aspoň čtyři proti a deset se zdrželo. A stenozáznamy z té doby dokazují, že v debatě tehdy zaznělo kromě řady poraženeckých a kolaboračních frází také několik konfrontačních i protisovětských vyjádření. Zatímco 20 let předtím − v republice ještě relativně svobodné − si přítomní poslanci před uzurpátory do jednoho zamkli ústa.

Klídek, je dobojováno

Jak je to možné? Byl za tím strach poslanců z represe? Zapůsobila vlna brutálního zatýkání a násilí nebo snad respekt k ozbrojeným oddílům, vypěstovaný teprve nedávno skončenou německou okupací? Převládla naivní víra, že čas obrousí hrany a že snad nebude tak zle, jak se momentálně zdá? Zapůsobil mnichovský a poválečný syndrom neporušit národní jednotu? Nebo šlo jen o lenost a neschopnost demokratických oponentů dohodnout se a postavit se na razantní odpor?

Od všeho něco. Klíčovou roli však sehrál pocit demokratů, že už je dobojováno. Proti čemu se bouřit, když nové poměry přijal samotný prezident Edvard Beneš? Který poté ani neabdikoval, ani se nezastřelil, ani neodletěl na Západ jako po Mnichovu, nýbrž zůstal hlavou státu a jednoduše se uchýlil do ústraní své vily v Sezimově Ústí. A druhým důležitým faktorem byla naděje, že pořád ještě není všechno ztraceno. Že trpělivost se může vyplatit. V československé vládě skutečně pořád byli vedle komunistů a několika kolaborantů z "obrozených stran" i sociální demokraté v původním počtu. Mluvilo se o volbách v červnu ’48. A ve stenozáznamu Gottwaldovy programové řeči čteme: "Trváme na tom, aby rolníkům bylo ústavně zaručeno soukromé vlastnictví půdy do 50 ha, drobným a středním podnikatelům jiného druhu pak bude ústavně zaručeno soukromé vlastnictví podniků do 50 zaměstnanců." Nebo: "Při takové akci se není možno předem vyvarovat určitých přehmatů a nedorozumění. Prohlašuji závazně, že pokud se tak stalo, bude zjednána spravedlivá náprava (potlesk)."

Kdo by si přitom dnes nevzpomněl na těšínská jablíčka pomnichovské politické reprezentace o republice malé, ale naší. Nebo na posrpnové ujišťování komunistických reformistů o pokračování "polednové demokratické politiky", což ostatně sliboval v dubnu 1969 i Gustáv Husák. Nemluvě o živené šuškandě po prohrané bělohorské bitvě v listopadu 1620, že císař dá nakonec všem zatčeným stavovským vzbouřencům milost. Jak víme, pokaždé to dopadlo špatně. Prohra (výhra) byla nakonec vždy totální. Výzvy k zachování klidu a rozvahy jen posloužily vítězům k úplnému ovládnutí situace a převzetí moci.

"Žvanírna" to jistí

Není-li člověk masochista, čte si v dokumentech, jako jsou parlamentní stenozáznamy z přelomových chvil naší historie, ze dvou důvodů. Prvním je zvědavost, jestli náhodou nenastala situace, po níž se věci mohly ubírat jinudy. V tomto ohledu se dá konstatovat, že v československé politice se klíčová rozhodnutí vlastně nikdy neodehrála na zákonodárné půdě. Záznamy poslaneckých debat po osudových událostech z let 1918, 1938, 1945, 1948, 1968, 1969 i 1989 odrážejí jen rychlost, s níž vyklidila pole poražená strana a s níž se zformoval tábor vítězů. Stačí připomenout jednomyslné zvolení Václava Havla prezidentem komunistickým parlamentem v prosinci ’89.

Druhým důvodem k četbě je srovnávání. Byla by současná Poslanecká sněmovna účinnější brzdou politických zvratů, jakým byl únor ’48? Je to paradoxní, ale pohled na naši mnohdy znevažovanou a rozhádanou "žvanírnu" svádí k optimismu. Poslanecká většina sice může válcovat menšinu (v aktuálním případě populistů a extremistů z ANO, SPD a KSČM je to zvlášť hořké), ale pořád je prostor se ozvat nebo klást odpor. Naštěstí dost poslanců se naučilo razantně využívat svých práv. Taky máme tweety a Facebook. Souhlasné mlčení se nezdá být na obzoru.

O žádném skoncování s pražskou kavárnou či sluníčkáři ve jménu makajícího lidu se tedy v budoucích stenozáznamech nedočteme? Snad ne. Zatím. Ale víme, co dokáže strach? Rok před únorovým převratem taky nikdo nedělil Čechy na zlé reakcionáře a hodné pracující…