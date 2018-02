Spory o to, co si může dovolit pre­miér, který nemá důvěru parlamentu a zároveň čelí trestnímu stíhání, dostaly nový rozměr. Ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michal Murín v úterý prohlásil, že ho předseda vlády Andrej Babiš chce vytlačit z funkce.

"V únoru jsem byl dvakrát pozván na Úřad vlády, kde mě premiér vyzval k rezignaci," uvedl Murín. Vylíčil také, jak mu Babiš vytkl ztrátu důvěry a naznačil, že pokud odejde sám, vyhne se "skandálu". Murín také zmínil, že v sídle inspekce od pondělí probíhá kontrola ministerstva financí. Premiér se k výrokům šéfa GIBS nevyjádřil.

Babišův jednobarevný kabinet vládne už třetí měsíc bez podpory nadpoloviční většiny poslanců. Navzdory tomu vyměnil desítky náměstků a další vysoce postavené úředníky či manažery, například ředitele nemocnic nebo ředitele České pošty.

Dosud se však předseda hnutí ANO nepřiblížil do takového střetu zájmů, jaký mu hrozí při výměně šéfa policejních inspektorů. GIBS vyšetřuje trestnou činnost policistů, celníků nebo vězeňských dozorců. Dosazením svého člověka do jeho čela by Babiš získal vliv na úřad, který může odstavit od práce kteréhokoli policistu, u něhož se objeví podezření z porušení zákona.

Premiér dříve kritizoval policejního komisaře Pavla Nevtípila, který vyšetřuje kauzu Čapí hnízdo. V ní je Babiš spolu s příbuznými a bývalými kolegy obviněný z podvodu při čerpání evropských fondů.

V minulosti už se stalo, že zásah policejní inspekce zhatil práci detektivů, jejichž pátrání se dotýkalo i politiků. Například v únoru 1999 byl zatčen tehdejší šéf protikorupčního policejního útvaru Evžen Šírek, který vedl vyšetřování rozsáhlých podvodů v bankách. Jeho tým prověřoval také financování politických stran. Podezření z vynášení informací se nepotvrdilo.

Babiš se může opřít o názor špiček státního zastupitelství. "Ze strany GIBS docházelo k různým pochybením, která byla státním zastupitelstvím vytýkána a následně projednávána," řekl nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Z pohledu dodržování demokratických zásad si ale premiér vysloužil negativní ohlasy. "Pokud by bylo tvrzení generálního ředitele GIBS pravdivé, jednalo by se o nežádoucí nátlak na jeho odstoupení, který by mohl být zásahem do řádného výkonu funkce a v krajním případě i nezávislosti vyšetřování," uvedl pro HN Josef Karlický, vedoucí týmu Rekonstrukce státu.

Právě s touto iniciativou Babiš navenek sympatizoval a podepsal se také pod její výzvu, která nabádá k dodržování devatenácti zásad odpovědné demokratické vlády. Jedna z nich stanoví, že členové vlády nečiní kroky, jež by ovlivňovaly řádný a nestranný výkon činnosti bezpečnostních sborů, mezi něž patří i GIBS.

Podle Karlického měl Babiš postupovat v souladu se zákonem. Ten říká, že premiér může odvolat šéfa GIBS jen na návrh vlády a po projednání v bezpečnostním výboru sněmovny. Odvolání se navíc musí náležitě odůvodnit, například kvůli odsouzení za úmyslný trestný čin.

Babišův postup kritizovali také někteří politici z jiných stran, včetně sociálních demokratů, kteří s ním jednají o spolupráci ve vládě. "Tyto kroky ve mně důvěru nevzbuzují, protože je to vláda bez důvěry," řekl předseda ČSSD Jan Hamáček.

Murína jmenovala vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) v prosinci 2015. Hnutí ANO tehdy proti bývalému kriminalistovi nemělo námitky, podle zápisu ze schůze vlády ministři za ANO nehlasovali proti.

Babiš podle Murína neprozradil, co přesně mu vadí. Může poukázat na jeho vazby s obviněnými z kauzy Beretta, v níž jde o vynášení informací z vyšetřovacích spisů. Murín v případu vypovídal jako svědek a připustil, že byl v kontaktu se dvěma obviněnými, expolicistou Igorem Gáboríkem a státní zástupkyní Dagmar Máchovou.

Právě kauza Beretta může tvořit jakousi spojnici mezi Murínem a policistou Nevtípilem. Ten dříve spolupracoval s Máchovou ve vyšetřování sporů o firmu Neograph, v níž se střetla podnikatelská rodina Sittových s podnikatelem a lobbistou Ivo Rittigem.