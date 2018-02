Předseda hnutí ANO a premiér v demisi Andrej Babiš sice tvrdí, že vládnout za pomoci Tomia Okamury nechce, přesto se jeho hnutí chová k šéfovi Svobody a přímé demokracie velmi vstřícně. Patrné to bylo i v úterý, kdy ve sněmovně Babišova strana Okamuru podpořila. Postavila se za něj, když mu hrozilo odvolání z postu místopředsedy sněmovny, a následně nepotopila ani projednávání Okamurova návrhu na zavedení obecného referenda.

Už dopoledne přišel šéf SPD poslaneckému klubu ANO vysvětlovat své výroky, kterými zpochybnil existenci a oběti romského koncentračního tábora v Letech. Po jeho odchodu se poslanci dohodli, že jej odvolávat nebudou. "Poměrně drtivou většinou hlasů jsme se shodli na tom, že nepodpoříme zařazení tohoto bodu na program jednání ani nepodpoříme návrh na odvolání," oznámil předseda klubu Jaroslav Faltýnek.

Po budově sněmovny v té době naopak pobíhal předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek, který potřeboval sehnat 80 podpisů nutných k tomu, aby mohl navrhnout Okamurovo odvolání na program. Podpisy sice dohromady dal, jenže hlasování o zařazení neprošlo. Především kvůli poslancům KSČM a ANO. Chybělo nakonec patnáct hlasů, Babišovo hnutí jich přitom mohlo dodat několik desítek.

15 hlasů chybělo k tomu, aby sněmovna projednala odvolání místopředsedy sněmovny Tomia Okamury.

"Tím, že jste hlasovali proti zařazení tohoto bodu, jste zpochybnili utrpení lidí v koncentračním táboře Lety. Pro mě je to znevážení utrpení lidí, kteří zemřeli během holokaustu," stěžoval si Bartošek. Přesto ale v jednací síní zazněla jména 337 lidí, kteří v táboře zemřeli. Místopředseda hnutí STAN Vít Rakušan četl dlouhý seznam téměř deset minut. "Je to 337 obětí, nikoliv pseudoobětí, 337 důvodů pro odvolání místopředsedy sněmovny," naléhal Rakušan.

Babiš ale Tomia Okamuru a jeho SPD potřebuje, právě šéf strany označované za extremistickou mu může se svými 22 poslanci pomoci schválit řadu návrhů ve sněmovně. Pomoct mu může především při zásadním hlasování o důvěře pro druhou Babišovu vládu. Tu nyní předseda ANO dává dohromady, poté co jeho první kabinet důvěru nezískal. Babiš a jeho poslanci včera nevystupovali nijak výrazně proti Okamurově návrhu na zavedení referenda. Většina sněmovny přitom dala najevo, že je to návrh velmi špatně připravený.

"Má tolik vad, jako by to někdo napsal v pominutí smyslů. Je to naprosto katastrofální paskvil," prohlásil předseda lidovců Pavel Bělobrádek. "Je to právní paskvil, který není hoden diskuse v parlamentu," přidal se Rakušan ze STAN. Podobně se vyjádřili i zástupci TOP 09. Poslanec ČSSD Jan Birke označil návrh za nenapravitelný, jeho strana navíc chystá vlastní verzi ústavního zákona o obecném referendu. Návrh SPD "setřeli" i piráti a ODS.

Řada poslanců byla připravena hlasovat pro zamítnutí návrhu, věděli ale, že jejich snaha je marná. Okamura se mohl opřít o spojenectví s ANO a komunisty.

Projednávání návrhu bylo nakonec večer přerušeno a o tématu se uskuteční seminář. Okamura byl s výsledkem velmi spokojený. Nadále bude moct mluvit o tom, jak jeho návrh vyvolává zájem a kolik toho jeho strana dělá pro voliče.

Vedení ANO jakékoliv dohody s Okamurou popírá. Podle prvního místopředsedy Faltýnka je v případě referend škoda "zabít" vše hned na začátku projednávání. Hnutí ANO je však i nadále podle svého předsedy Babiše proti tomu, aby bylo možné vyhlásit referendum o vystoupení z Evropské unie nebo z NATO.