Když velvyslanec radí zemi, kde působí, že by měla vyhovět žádosti o vydání té či oné osoby a nevstřícnost by mohla poškodit vzájemné vztahy, je třeba zbystřit. Přeloženo do srozumitelné řeči, české soudy by měly při projednávání žádosti o vydání Sáliha Muslima, obviňovaného v Turecku ze závažných zločinů, včetně rozvracení státu či vražd, jen sklapnout podpatky. Justice, která by jen automaticky přijala názor zprostředkované obžaloby, by ale byla nesvéprávná.

České soudy naštěstí ukázaly svou odolnost vůči vnějšímu tlaku. Jinak by pražský městský soud nemohl včera rozhodnout, že ponechá Muslima na svobodě. Nutno podotknout, že justice se nezachovala nijak výjimečně, mnohé žádosti o vydání, které zprostředkuje Interpol, bývají v řadě zemí zamítnuty.

V případě Turecka může hrát roli i to, že tamní soudy jsou od zmařeného pokusu o převrat v létě 2016 pod velkým politickým tlakem. V zemi jsou dodnes bez soudu ve vazbě desetitisíce lidí, včetně soudců, většinou s vágním odůvodněním, že byli napojeni na hnutí Fethullaha Gülena, které mělo převrat zosnovat. Mnohdy chybí obvinění z konkrétního zločinu. Za těchto okolností jsou namístě pochybnosti, zda by se obviněný v Turecku mohl spolehnout, že budou úřady respektovat jeho právo na spravedlivý proces.

Nelze přehlédnout ani politické souvislosti. Sálih Muslim jako zahraničněpolitický mluvčí koalice, která ovládá kurdské regiony na severu Sýrie, v posledních týdnech začal objíždět evropská města a upozorňovat na tureckou přeshraniční ofenzivu v oblasti Afrínu. Vládě v Ankaře je to krajně nepohodlné a snaží se tomu všemožně čelit. Pokud by se vládě nelíbilo, že se v případě Muslima zmiňují politické okolnosti, je namístě připomenout, že politiku do případu vnesl její velvyslanec, když začal varovat, co se stane, když česká justice beze zbytku nepřevezme názor turecké obžaloby.

