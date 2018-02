Vysoce postavený kurdský politik Sálih Muslim je na svobodě. Česká policie ho zadržela na základě mezinárodního zatykače, soudce ale přijal jeho slib, že bude docházet k soudním jednáním, a do vazby ho nevzal. O jeho vydání usiluje Turecko, které jej považuje za teroristu, pro Kurdy je naopak hrdinou.

Proti jeho stíhání protestovaly v úterý před Městským soudem v Praze desítky Kurdů. Už v pondělí demonstrovali před českými ambasádami ve světě a české politiky zavalili stovkami žádostí, aby v případu pomohli.

Po odchodu ze soudní síně komentoval Muslim své propuštění. "Domnívám se, že to není rozhodnutí politické, ale právní," prohlásil u hloučku novinářů a Kurdů s transparenty. Policie nechce případ "z taktických důvodů" komentovat.

22,5 milionu korun vyčlenilo v roce 2015 Česko na přednášky o Blízkém východě, které v tuzemsku spoluorganizovala Kalifornská univerzita v Los Angeles.

Podle informací HN se měl Muslim v Praze zúčastnit konference o Blízkém východě pro zvané hosty. Spoluorganizovala ji Kalifornská univerzita v Los Angeles. Setkání tohoto typu podporuje od roku 2015 pod hlavičkou prestižní americké školy i česká vláda. K podpoře se tehdy rozhodla na návrh ministerstva zahraničí a vyčlenila na to 22,5 milionu korun. Přednášky měly probíhat v následujících třech letech.

Stát se tím mimo jiné zavázal zaručit účastníkům bezpečnost, i kdyby se jednalo o řečníka pro některé země nepohodlného. Sobotní zadržení Sáliha Muslima ale prestiž Česka poznamenalo.

Případ zadrženého kurdského politika řešila zpočátku advokátní kancelář Pelikán Krofta Kohoutek, ve které je společníkem bratr ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO). Spojení se členem vlády by ale řízení mohlo komplikovat, třeba v případě, kdy by ministr rozhodoval o vydání Muslima do Turecka. Ankara by mohla řešení v krajním případě napadnout pro střet zájmů, kancelář proto případ pustila.

"Vzdali se ho, jakmile zjistili, o co jde," komentoval záležitost ministr v demisi Pelikán, jehož bratr Tomáš má v kanceláři pětinový podíl. Kurdského lídra teď zastupuje advokát Miroslav Krutina.

Nespokojené s Muslimovým propuštěním je naopak Turecko. Místopředseda vlády Bekir Bozdag vzkázal, že rozhodnutí pražského soudu je podle něj v rozporu s mezinárodním právem a bude mít vliv na vztahy země s Českou republikou. Výrok pražského soudu označil za "jasnou podporu terorismu". Proti tomu se ohradilo ministerstvo zahraničí. "Důrazně odmítáme tvrzení, že by dnešní rozhodnutí nezávislého soudu bylo v rozporu se závazky ČR v oblasti boje proti mezinárodnímu terorismu," uvedl šéf diplomacie Martin Stropnický (ANO).

Turecké úřady obviňují Muslima z trestných činů proti státu. Spojují jej se dvěma bombovými útoky v Turecku, při kterých zahynuly tři desítky lidí. "V té době jsem byl v Evropě. Jsem politik, nemám s tím nic společného. Co se děje uvnitř Turecka, nás nezajímá. Zaměřujeme se na situaci na severu Sýrie," uvedl Muslim po propuštění. Podle něj jsou obvinění smyšlená.

Na to, že turecké úřady často obviňují své politické protivníky z terorismu a protistátních činů, upozorňují i diplomaté a další odborníci.

Pro českou vládu je celá záležitost velmi citlivá. V tureckém vězení momentálně sedí dva čeští občané Markéta Všelichová a Miroslav Farkas. Ti byli odsouzeni na více než šest let za napomáhání kurdským milicím YPG. Odsouzení se ale hájí, že v severní Sýrii poblíž hranic s Tureckem pobývali proto, aby v oblasti zasažené občanskou válkou pomohli vybudovat polní nemocnici. S Ankarou stát také řeší nedokončenou elektrárnu Adularya, v jejímž případě Česku hrozí ztráta až 12 miliard korun.