Specializovaná péče

◼ Léčbu vzácných nemocí by měla v Česku usnadnit centra vysoce specializované péče, která chce ještě letos zavést ministerstvo zdravotnictví. Právě komplexní péče z několika oborů najednou nemocným dosud chyběla. Mnoho pa­cientů trpících komplikovanými zdravotními problémy nemá jen jednu, ale několik diagnóz najednou a potřebuje léčit všechny.

◼ "Centra zásadně pomohou s včasnou diagnózou, kvalitnější léčbou nebo přechodem z dětské péče na dospělou," říká René Břečťan, místopředseda České asociace pro vzácná onemocnění.

◼ Ministerstvo si od nových pracovišť slibuje hlavně to, že se pacienty podaří soustředit do jednoho místa, kde bude odborník s personálem a technickým vybavením. Kde a kolik takových center vznikne, zatím neupřesnilo.