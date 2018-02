Předseda bezpečnostního výboru Radek Koten (SPD) svolá bezpečnostní výbor sněmovny. Na něm bude muset premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) vysvětlovat kolegům, proč tlačí šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michala Murína k rezignaci na funkci. Kotena, s jehož stranou jinak premiér ve sněmovně na řadě věcí spolupracuje, Babišovy kroky překvapily.

"Pan premiér je sice v demisi, ale pokud by to mělo nějakým zásadním způsobem ohrožovat bezpečnost státu, tak je to legitimní," řekl HN Koten. "Stanovisko pana Babiše si samozřejmě vyslechneme a zjistíme, co se vlastně děje a jaká je situace, protože v tomto případě si to rádi necháme vysvětlit," uzavřel s tím, že výbor chce svolat na příští nebo přespříští týden.

Premiér Babiš si Murína podle jeho slov dvakrát v únoru pozval na Úřad vlády, kde jej vyzval k rezignaci. "Mluvil o ztrátě důvěry a prý si to mám přečíst v tisku," popsal šéf GIBS, který výzvu k rezignaci odmítl.

Od premiéra údajně dostal na vybranou. "Když se dohodneme, tak to prý bude bez skandálu," odpověděl Murín na otázku, zda od Babiše dostal nějaké ultimátum. "Řekl, že by bylo nejlepší, abych skončil do konce února," dodal s tím, že od pondělí je v jeho úřadu devítičlenný tým ministerstva financí, který prochází účetnictví generální inspekce.

Premiér Babiš do uzávěrky na otázky ohledně tlaku na šéfa "hlídačů policie" nereagoval. Piráti budou i proto premiéra ve čtvrtek interpelovat a ptát se na důvody jeho jednání. "Jsou to stále trvající čistky, které pan Babiš dělá. Bohužel tlak na jeho konec vidím v optice kauzy Čapí hnízdo, kdy pan Faltýnek několikrát řekl, že detektiva Nevtípila dostane do tepláků," vysvětlil předseda pirátů Ivan Bartoš.

Podle lidovců jde ze strany premiéra Babiše o "naprostou nehoráznost", kterou by si vláda bez důvěry neměla dovolit. "Beru to jako snahu o ovládnutí kontroly policie. Je otázkou, jestli nebude chtít měnit šéfy tajných služeb. V mnoha ohledech to připomíná chování komunistů v roce 1948," říká Jan Bartošek z KDU-ČSL.

Naopak nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman práci GIBS kritizoval. "Ze strany GIBS docházelo k různým pochybením, která byla státním zastupitelstvím vytýkána a následně projednávána. Mohu pouze konstatovat, že některá pochybení měla dlouhodobější charakter," řekl bez dalších podrobností Zeman.

Policie stíhá Babiše, jeho nejbližšího spolupracovníka Jaroslava Faltýnka či členy premiérovy rodiny kvůli údajnému dotačnímu podvodu v kauze Čapí hnízdo. Případ vyšetřuje pražský detektiv Pavel Nevtípil, kterého Babiš opakovaně obvinil z toho, že je veden mafií, a své stíhání označuje za účelové. Pokud by se nějaké podezření nebo možný trestný čin v souvislosti s detektivem Nevtípilem objevily, vyšetřovala by je právě GIBS. Na otázku, zda po něm premiér žádal, aby GIBS vyšetřovala detektiva Pavla Nevtípila, Murín nechtěl odpovídat.

Murínovým slabým místem je kauza Beretta, na niž Babiš už několikrát poukazoval. Murín byl loni předvolán na policii jako svědek kvůli tomu, že se před lety údajně scházel s jedním z hlavních aktérů kauzy, při níž docházelo k únikům informací ze spisů.

Murín je ve funkci ředitele něco málo přes dva roky, kdy jej do čela GIBS jmenoval bývalý premiér Bohuslav Sobotka. Předtím vyšetřoval především závažnou trestnou činnost.