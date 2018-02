Někdy člověk až žasne, jak jsme to mohli v Česku bez bdělého oka a trestající ruky Andreje Babiše přežít. Považte: fakultní nemocnice byly tak "destabilizované", že museli vyletět dva ředitelé. Pošta v takovém "rozkladu", že šéf musel okamžitě pryč. Na ministerstvech seděli "neschopní" náměstci − 22 jich vyletělo. A nejnověji se dozvídáme, že důvěry premiéra nebyl hoden ani šéf Generální inspekce bezpečnostních sborů, takže by se měl také balit. Hrozná země!

Pak je tady ještě druhá verze příběhu: Babiš se jednoduše snaží co nejrychleji obsadit co nejvíc postů ve státní správě loajálními lidmi. A zatímco v případě náměstků či šéfa pošty se to dá s přimhouřením obou očí přejít, v případě tlaku na šéfa GIBS Murína už opravdu ne. GIBS je "policie na policisty", přičemž policisté vyšetřují Babiše pro podezření z dotačního podvodu. Premiér v demisi je v takovém konfliktu zájmů, že si větší nelze představit. Jakkoliv GIBS není ideálně fungující instituce, není známo nic, co by ospravedlňovalo okamžitý vyhazov ředitele. Babiš nemůže chtít, aby hodnocení jeho postupu znělo jinak než: skandální. Nepřijatelné.

Když Babiš hájí razantní kroky své vlády bez důvěry, říká, že nechápe, proč by do toho nemohl šlapat naplno, když v roce 2006 první vláda Mirka Topolánka v demisi také dělala kdeco. Takže zaprvé: už tehdy bylo vládnutí bez důvěry pochybné. Když jednou dostane ústavnost štulec, neznamená to, že jí příště lze dát pěstí. Zadruhé: Topolánkova vláda měla důvěru 96 poslanců, pro Babišovu hlasovalo pouze 78 poslanců. I kdybychom chtěli legitimitu kvantifikovat, vychází z toho Babiš mnohem hůř než Topolánek. Zatřetí: Topolánek vládl bez důvěry čtyři měsíce, Babiš se tváří, že to může táhnout klidně do prázdnin, což je o třetinu delší doba. Celkově nesrovnatelné.

Budiž řečeno jasně: Andreje Babiše volilo 29,64 procenta lidí. To je "legitimita" jeho současné vlády. Vládne proti většině. Nemá proto dělat nic než udržovat provoz. Vysvětlovat mu to je bohužel podobné jako domlouvat mongolskému nájezdníkovi, že se má na dobytém území chovat civilizovaně. Což je v Evropě v roce 2018 zjištění poněkud tristní.

