Pořádně si ještě neodpočinul po jedné velké sportovní akci a už ho čeká další. Rakušan Siegfried Grabner, kterému nikdo neřekne jinak než Sigi, si užil korejskou olympiádu s dvěma zlaty své chráněnkyně Ester Ledecké. Po krátké otočce v Evropě vyrazí po tomto víkendu do Japonska. Zakladatel značky SG Snowboards a šéf týmu, který se o Ledeckou stará, je tam designérem trati a spoluorganizátorem přehlídky Red Bull Edge. Akce popularizuje carvingové ježdění na snowboardu − jízdu na hraně. Tuto dovednost Ledecká v posledních letech přivedla k dokonalosti a na nedávno skončené olympiádě proměnila v suverénní triumf.

Na tom, že je dnes z dvaadvacetileté Češky vůbec nejlepší alpská snowboardistka na světě, má zásadní zásluhu právě Grabner. A rakouský podnikatel nyní přirozeně věří, že úspěch Ester Ledecké podpoří zájem o značku, která je zkratkou jeho jména.

"Spolupracujeme nějakých pět let, upozornil mě na ni distributor mých prken v Česku. Rozpoznal v ní talent a potenciál a já ho hned viděl také," vzpomíná Grabner na první setkání.

V té době byl sám ještě aktivním závodníkem, který například na olympiádě v Turíně 2006 získal bronz v paralelním obřím slalomu. Už tehdy si i sám vyráběl prkna pod značkou SG Snowboards. Ta je dnes jeho hlavním byznysem a Ledecká ústřední tváří.

"Ester byla už tehdy hlavně obrovsky silná, zároveň se slušnou technikou. Surový diamant k opracování," glosuje Grabner.

I kvůli zmíněné síle Ledecká jezdí poslední roky na prkně určeném pro muže. To je pevnější − méně pružné a delší. Oblouk na něm vykrojený má větší rádius a na zatočení je třeba víc síly. "Dnes má svůj vlastní prototyp, upravený přímo pro ni, vychází ale z mužské konstrukce a s tím je dnes ve světové špičce mezi ženami v podstatě jediná. Je to její výhoda. Takovou sílu jako ona nemá řada chlapů," poznamenává 43letý podnikatel.

Mentor, kouč a sponzor

V týmu profesionálů, kteří dělají jeho prknům reklamu, je kromě Ledecké dalších několik desítek jezdců a jezdkyň. Na olympiádě na značce SG jezdilo 18 sportovců, kromě paralelního slalomu také ve snowboardcrossu. Výměnou za to dostávají od Grabnera ten nejlepší možný materiální servis, k tomu řadu dalších konzultací v podobě jeho trenérských i organizačních rad.

"Pro Ester jsem dnes mentor, kouč a sponzor. Každý rok se několikrát potkáváme, mluvíme spolu o strategii pro její závodní sezóny. Hodně je to o tom, jak vše zkombinovat s její další disciplínou, lyžemi," popisuje Grabner. Na Ledeckou si prý nemůže stěžovat a potvrzuje a opakuje, co o ní říkají všichni. Ráda a dobře se učí, přebírá zkušenosti a rady ostatních. Hodně o všem kolem svého sportu přemýšlí.

To, že se stala v Pchjongčchangu vůbec první ženou, která si z olympijských her odvezla dvě zlaté medaile z dvou odlišných disciplín, podle Grabnera obrovsky pomůže jak snowboardingu, tak lyžování. "Každý v profesionálním sportu přemýšlí jen ve svých úzkých mantinelech. Ester ale ukázala, že když se nebojíte ke sportu přistupovat šířeji, můžete mít výsledky. A můžete je mít právě proto, že jedna činnost, kterou děláte, ovlivní tu druhou," zamýšlí se Grabner nad hlubším poselstvím senzace kolem Ledecké.

Alpský snowboarding s nutností carvingu na jedné hraně je podle něj obrovsky těžký. Lyžařští trenéři na tento sport přitom dosud koukali s despektem. "Teď se na mě obracejí a přemýšlí, jak do lyžařských tréninků zařadit prkno. Dřív to měli lyžaři zakázané − že je to nebezpečné kvůli zranění, kazí to lyžařský styl a techniku, říkalo se. Teď se otevírá diskuse, což je dobře," podotýká Grabner.

Nebojí se, že teď Ledeckou kvůli zájmu konkurenčních značek, které ji budou schopny přeplatit, neudrží? Prý ne. Doufá, že je s jeho servisem spokojená. Smlouva o spolupráci s SG Snowboards je nicméně vždy jen jednoroční, takže po sezoně přijde možná ostré vyjednávání.

"Přemýšlíme o nějaké nové marketingové a reklamní spolupráci, což podnítil její úspěch na olympiádě," upozorňuje Grabner, přičemž konkrétní být nechce.

"Nikdy nám nic neplatila. Roky jsme do ní investovali. Za úspěchy jí navíc náleží finanční bonusy," připomíná Rakušan. O kolik šlo v minulosti a kolik bude Ledecké muset na odměnách vyplatit nyní, ale rovněž neprozrazuje.

Grabner vlastní značku SG Snowboards založil před čtrnácti lety proto, že jeho tehdejší dodavatel prken, lídr mezi výrobci snowboardů Burton, přestal jako řada dalších vyrábět varianty pro sjezd a soustředil se na freestylová prkna. Ta bývají zpravidla kratší a měkčí a používají se na všemožné akrobatické triky a skoky.

"Od začátku jsem to nechtěl dělat jen pro sebe a snažil jsem se to nabízet dalším závodníkům. Postupně jsem začal dělat skoro všechny typy prken, ale asi polovina produkce je stále zaměřena hlavně na modely pro alpský snowboarding," popisuje rodák z města Saureggen ležícího v jihorakouské spolkové zemi Korutany. Jedno ze svých sídel má také v horách na pomezí Francie a Španělska v Andoře.

Výrobce prken pro další značky

Grabner je spolumajitelem továrny ve městě Feistritz an der Gail nedaleko Villachu. Závod s více než sto zaměstnanci vyrobí ročně kolem dvou tisíc prken SG Snowboards. Zároveň se zde rodí i další snowboardy známých spíše freestylových značek jako Capita nebo Niche.

Na alpský snowboarding se zaměřují také konkurenční značky Oxess, Kessler, F2 nebo Apex. Mezi ty největší specializované jen na prkna s důrazem na freestyle a rekreační ježdění patří už zmíněný Burton nebo Nitro, ale vyrábí je i v podstatě všechny značky lyží.

"Před deseti dvaceti lety byl obrovský boom freestylu na všech frontách. To se odrazilo ve sportu jako takovém i v celém průmyslu. Už v tom ale není kam růst. Naopak cítím, že alpský snowboarding by mohl být nyní zajímavý," soudí Grabner.

A jako připomínku dodává, že i hvězda skoků v U rampě a big airu Shaun White začínal s alpským snowboardingem.