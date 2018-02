Finanční správa možná získá další nástroj na kontrolu toho, jak firmy a lidé platí daně. Banky a další finanční instituce jí budou muset předávat informace o jejich bankovních účtech vždy, když berní úředníci usoudí, že by mohlo docházet k praní špinavých peněz. Půjde například o údaje o tom, kdo je skutečným vlastníkem podílu ve společnosti a jak velký jeho podíl je.

Zákon navíc v některých případech prolamuje mlčenlivost advokátů nebo daňových poradců. Ti budou muset poskytovat informace zahraničním finančním správám.

Novelu daňového řádu, která zvyšuje pravomoci berních úřadů, prosazuje ministerstvo financí. Návrh v úterý projednali členové ústavně právního výboru, nyní zamíří do druhého čtení. Ve sněmovně pak projednávání novely poslanci přerušili kvůli tomu, aby měli dost času seznámit se s usnesením výboru.

Stále mocnější "berňáky" Kontrolní hlášení ◼ Od ledna 2016 musí firmy berním úředníkům pravidelně poskytovat prostřednictvím takzvaného kontrolního hlášení přehled o finančních operacích, které souvisejí s daní z přidané hodnoty. EET ◼ Od prosince roku 2016 pak stát zavedl elektronickou evidenci tržeb.

◼ Podnikatelé, kteří se do EET zatím zapojili, musí hned na servery státní správy odesílat data o tržbách. Finanční správa má díky tomu okamžitě přehled o tom, kolik obchodník utržil. Lépe tak kontroluje, jestli podnikatel poctivě platí daně. Zajišťovací příkazy ◼ Nástroj zajišťovacích příkazů má finanční správa už od roku 1993. Tehdy vydávala jednotky případů ročně. V posledních dvou letech jich však vydává v průměru asi 1500 za rok.

◼ Úředníci je mají používat jako záchrannou brzdu proti daňovým podvodům, zejména u DPH. Finanční úřad zadrží majetek, dokud firma neuhradí předpokládanou daň.

Dosud měl k citlivým datům, která jsou předmětem chystané změny daňového řádu, přístup pouze Finanční analytický útvar − specializovaná zpravodajská jednotka spadající pod ministerstvo financí. Nyní se tato pravomoc rozšíří na všechny správce daně. Kromě finančního úřadu může jít v určitých případech také o městské nebo krajské úřady.

Informace o bankovních účtech

Podle zástupců České bankovní asociace není vhodné, aby se rozšiřoval okruh správců daně, kteří budou mít k důvěrným údajům přístup.

"Daňová správa si může kdykoliv říci o mou IP adresu a číslo telefonu. To je naprosto nemyslitelné," řekl na úterním jednání ústavně právního výboru jeho předseda Marek Benda (ODS). Důvody by podle něj měly být omezeny jen na sofistikovanou trestnou činnost.

Podobný názor měl také Mikuláš Ferjenčík (piráti). "Novela nepřijatelně rozšiřuje okruh údajů, které musí banka poskytovat. Ty by se měly zveřejňovat jen na žádost soudu," myslí si poslanec Ferjenčík.

Podle ministerstva financí vyplývají úpravy daňového řádu z evropské směrnice o mezinárodní spolupráci v oblasti daní, kterou Česko muselo do svých zákonů promítnout. Směrnice ale požaduje pouze to, aby se čeští berní úředníci mohli dostat k informacím bank nebo advokátů v případě, že je o to požádá finanční úřad jiného státu.

Ministerstvo ale zákon nechalo napsat tak, aby finanční správa směla žádat banky o údaje, jež jinak podléhají bankovnímu tajemství, i v čistě vnitrostátních případech.

Poslanci Marek Benda a Miroslav Kalousek (TOP 09) navrhovali, aby novela obsahovala jen to, co požaduje evropská směrnice. Tuzemské finanční úřady by se tak k údajům od bank nedostaly. Se svými návrhy ale na výborech neuspěli.

"Řada zemí, které směrnici již zavedly, šla naší cestou a rozšířila pravomoci i na vnitrostátní účely," tvrdí ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Mlčenlivost advokátů

Výjimky se nakonec dočkali jen advokáti či daňoví poradci. U nich ministerstvo financí od začátku počítalo s tím, že budou údaje poskytovat jen zahraničním berním úřadům.

Členové ústavně právního výboru v úterý podpořili kompromisní pozměňovací návrh poslankyně Heleny Válkové (ANO). Ten počítá se vznikem jediného dotazovacího místa, které by od advokátů, notářů či daňových poradců požadovalo údaje místo jednotlivých správců daně. Povinnost poskytnout informace by se navíc netýkala těch dokumentů, které advokát získal předtím, než novela začala platit.

S návrhem souhlasila jak ministryně Schillerová, tak poslanci z ostatních stran. V takové podobě by tedy zákon mohl mít největší šanci projít.

České advokátní komoře přesto vadí, že rozsah mezinárodní spolupráce při správě daní není v novele nijak omezen. V současnosti má finanční správa prostor k tomu, aby odmítla poskytnout zahraniční finanční správě takové údaje, které sama nemá a jejichž poskytnutí by znamenalo porušení povinnosti mlčenlivosti advokáta.

"Novela v podstatě ukládá povinnost advokátům předat do zahraničí prostřednictvím české daňové správy údaje o jejich klientech, které by ale jinak českým úředníkům poskytnout nemuseli, a dokonce ani nesměli," uvedla Petra Vrábliková z odboru vnější a vnitřní legislativy komory.

