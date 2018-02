Neinformovali jsme prostředníka, ale protistranu. Jedině takto by musel předseda sociální demokracie Jan Hamáček, pokud by chtěl po pravdě odpovědět na otázku, proč vlastně včera vyrazil spolu se svým prvním místopředsedou Jiřím Zimolou za Milošem Zemanem do Lán. Chystanou koalici ANO a ČSSD totiž dávají dohromady Andrej Babiš s prezidentem. A oba, premiér a šéf hnutí ANO i hlava státu, také na sociální demokraty tlačí. Jeden po zlém, druhý po dobrém, jako to svého času dělávali esenbáci.

"Zlý" Babiš straší Hamáčkovu stranu pokračováním paktu s okamurovci. Proto poslanci ANO aktuálně zařízli lidoveckou iniciativu na odvolání Tomia Okamury z funkce místopředsedy sněmovny. A stejně tak ponechávají ve hře návrh zákona o referendu z dílny SPD, i když jej kritizují a žádají jeho předělání. Navíc teď Babišovo hnutí přišlo s nápadem, že stejně jako ČSSD uspořádá mezi svými členy průzkum, zda a jakou spolupráci se sociální demokracií si vlastně přejí. Možná proto, že negativní výsledek se může časem hodit k výměně za rezoluci sjezdu ČSSD o "zásadním problému" s trestně stíhaným Babišem v čele vlády.

"Hodným" manipulátorem je naopak Zeman. Ten jednak sociální demokracii na jejím sjezdu před týdnem tatíčkovsky doporučil, aby v Babišově vládě nežádala ministerská křesla, nýbrž jen pozice ministerských náměstků. A taky se obětuje, až v dubnu vyrazí na sjezd komunistů do Nymburka. Tím totiž vydatně zvýší šance dosavadního předsedy KSČM a svého dlouholetého spojence Vojtěcha Filipa na znovuzvolení. No a díky tomu by se sociální demokracie nemusela plazit před stalinistou Josefem Skálou, který by jinak Filipa v čele partaje toužící podporovat Babišovu vládu mohl vystřídat.

Tahle babišovsko-zemanovská hra ovšem zastírá, že je to hnutí ANO, a nikoli ČSSD, kdo zoufale potřebuje sestavit normální vládu. Tedy kabinet podporovaný demokraty, a ne jenom rudými nebo hnědými extremisty. Poslanci ANO svému šéfovi skousnou leccos, ale tohle by asi mnohé vyděsilo.

Naštěstí je Hamáček ostražitý. Správně v Lánech trval na získání ministerstev a tím i hlasovacích práv ve vládě. Neměl by se teď nechat strhnout ke spěchu ani Babišovou čistkou ve státní správě, což je jen další nástroj nátlaku. Klíčové pro sociální demokracii bude spíš vymyslet a prosadit pojistku, která by ženichovi Babišovi zarazila hlasovací "zálety" s okamurovci.

