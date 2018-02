Nestává se často, aby jeden soudní rozsudek nepřímo zmenšil majetek občanů o miliardy. Není ani časté, aby nejsilnější průmyslové odvětví v zemi dostalo knock-out od neziskovky bojující za lepší životní prostředí a práva spotřebitelů. Úterní verdikt Spolkového správního soudu v Lipsku přináší obojí. Jeho rozhodnutí potvrzující právo − a vlastně často i povinnost − měst a spolkových zemí vykázat starší naftová auta z center velkých aglomerací bude mít okamžitý dopad i na okolní země. Česko nevyjímaje.

Autobazary budou samozřejmě dopad otevření dveří pro přísnější regulace z obchodních důvodů bagatelizovat, ale realita je neúprosná: jednoznačnou obětí jsou majitelé naftových aut nesplňujících nejpřísnější emisní normu Euro 6. Zájem o ně (a tím i cena ojetin) v Německu už dříve zamířil dolů a teď se propad ještě prohloubí. Každý oznámený zákaz − a měst, která je už ohlásila nebo o nich uvažují, jsou nejméně čtyři desítky − by měl být budíčkem i pro Česko.

Nikoho nepotěší, když se z jeho jen pár let starého automobilu stane méněcenné vozidlo, které musí zůstat před branami měst. Zvlášť bolestivě to pociťují řidiči v zemi, kde nové auto stále představuje majetek a kde panuje představa, že by mělo nějakých patnáct dvacet let v provozu vydržet. Proto se u nás o nízkoemisních zónách sice občas mluví, když si ale politici uvědomí, kolik lidí by jejich zavedení poškodilo, rychle z plánu vycouvají a několik let je ticho po pěšině. Když jsou ve hře zájmy řidičské lobby, odkaz na plíce je jen chabým argumentem.

Názorně je to vidět na příkladu hlavního města. Kdyby se naplnil plán radního Petra Dolínka (ČSSD), už více než rok bychom v širším centru Prahy (hranicí měl být nedokončený Městský okruh) nepotkávali auta, která nesplňují aspoň normu Euro 3. Jenže pak zastupitelé začali řešit, kdo má mít výjimky. Samozřejmě že rezidenti, kteří je volí. Pak zásobování, bez něho by mohly utrpět služby. Přidejme popeláře, záchranáře a také MHD. Ozvou se také městské části, které mají zůstat ve "špinavé zóně" s obavou, aby stará auta nejezdila přes ně. Výjimek se nahromadí tolik, že je z nízkoemisní zóny fraška.

Jenže boj se škodlivinami nelze odkládat donekonečna. Vzpomeňme si na devadesátá léta. Tlak občanů a následné jasné politické zadání vedlo k tomu, že během několika let byly odsířeny všechny elektrárny v zemi. Kyselé deště způsobené spalováním českého uhlí se staly minulostí, krušnohorské lesy dostaly novou šanci a dýchacím cestám lidí v pánevních oblastech se ulevilo. Masivní investice, kterou si komunistický režim nemohl a nechtěl dovolit, zvládlo Česko i v letech transformace, kdy nebylo peněz nazbyt.

Názor, podle kterého ekologie může počkat na dobu, až zbohatneme a budeme si ji moct dovolit, naštěstí zůstal navzdory prominentní pozici některých jeho zastánců na okraji. Málokdo dnes pochybuje o tom, že miliardy do odsíření a snížení prašnosti byly vynaloženy účelně.

Tlak na průmyslové znečišťovatele má smysl stále, ale těžko popřít, že dnes je největším zdrojem škodlivin doprava. U karcinogenních oxidů dusíku, s nimiž mají diesely tolik problémů, to platí beze zbytku. Na dopravu se proto regulace musí zaměřit i za cenu, že z ní řidiči nebudou nadšení.

Ostatně ani v Německu nemá každý na nové auto. Barbara Metzová, členka vedení ekologické organizace, jejíž tlak vedl až k úternímu soudnímu verdiktu, v rozhovoru s ekonomickým listem Handelsblatt zmínila, že její manžel má škodovku s dieselovým motorem. A že peníze potřebné na koupi ekologičtějšího vozu nemají.

Metzová má idealistickou představu, že prosadí, aby devět milionů "podvedených řidičů" automobilky odškodnily tak, že auta doplní zařízením, které umožní normu splnit. Tím se konejšit nemůžeme. Rozhodně nic takového nepřipadá v úvahu u aut vyrobených na přelomu tisíciletí či starších. Ta musí postupně zmizet i z center českých měst.

Stejně jako v Německu by nás mělo především zajímat, jaký vzduch obyvatelé měst dýchají. Tak chudí, aby si to nemohli dovolit, Češi nejsou. A určitě nejsou tak bohatí, aby mohli přehlížet dlouhý seznam škod, které nadměrné emise zdraví způsobují.

