První německá města mohou zakázat vjezd dieselovým automobilům. Rozhodl o tom nejvyšší správní soud v Lipsku. Podle ochránců životního prostředí z organizace Deutsche Umwelthilfe by tak ještě letos mohla začít platit první omezení. Do budoucna by se zákaz mohl týkat desítek německých měst.

V první řadě půjde o Düsseldorf a Stuttgart, která dlouhodobě překračují hraniční hodnoty pro oxid dusičitý. Právě u nich soudy rozhodovaly, zda je možné beze změny zákona zakázat vjezd dieselovým automobilům. Přestože v úterý kancléřka Angela Merkelová (CDU) prohlásila, že se rozsudek týká pouze těchto dvou měst, opozice varovala, že jde o precedens, a další města tak mohou vjezd rychle zakázat. Soud ve Stuttgartu už dříve konstatoval, že právě zákaz aut jezdících na naftu je nejefektivnějším opatřením ke zlepšení čistoty ovzduší. Zákaz se nemá vztahovat na vozy splňující emisní normu Euro 6.

19 procent z celkového množství 700 tisíc ojetin, které se v Česku každoročně prodají, připadá na vozy dovezené z Německa.

"Zákaz bude určitě znamenat zlevnění ojetých vozidel, která nebudou splňovat normy potřebné pro vjezd do měst," říká člen expertní automobilové skupiny PwC ČR Vojtěch Opleštil. Nejen podle něj omezení vozů na naftu vyvolá příliv německých ojetin do Česka a také dalších zemí, v nichž podobná opatření zatím nejsou na pořadu dne.

V Německu je v současné době registrováno přibližně 15 milionů osobních naftových vozů. Zhruba 2,7 milionu z nich splňuje normu Euro 6, a jejich majitelé se tedy zákazů obávat nemusejí.

Podle společnosti Cebia, jež se zaměřuje na prověřování původu nabízených ojetých aut, se v Česku ročně prodá zhruba 700 tisíc ojetin. Více než 70 procent připadá na tuzemské vozy, přibližně pětina pochází z Německa.

Německo čistí vzduch Limity z roku 2010 ◼ Čistota ovzduší se sice ve Spolkové republice postupně zlepšuje, asi 70 německých měst však stále ještě překračuje povolené maximální koncentrace oxidu dusičitého. Limity, k jejichž překračování nejvíce přispívají právě osobní dieselová auta, přitom mají dodržovat už od roku 2010.

◼ Pro vozy splňující normu Euro 4 a starší mohou zákazy v prvních dvou německých městech přijít už letos. Pro auta splňující normu Euro 5 soud stanovil v případě Stuttgartu, že se tak může stát nejdříve 1. září 2019. Ve městech budou platit výjimky, například pro zásobovací vozy.

◼ Další německá města, která překračují stanovené limity, si svůj postup stanoví individuálně. Díky rozhodnutí nejvyššího správního soudu v Lipsku však od úterý vědí, že mohou sáhnout po zákazu vjezdu naftových vozidel, aniž by přitom porušovala zákon.

◼ Podle Spolkového úřadu pro životní prostředí zemře v zemi ročně asi 6000 lidí předčasně na nemoci srdce a krevního oběhu vyvolané NO2.

Podle českých autobazarů začali Němci ve větší míře prodávat "diesely" do Česka již před časem. Právě kvůli obavám, že Německo tyto vozy omezí.

"Starší, a tím pádem i rizikovější naftové automobily, které na zdrojových trzích nevyhovují emisním normám a majitelé se jich zbavují, se k nám vozí již delší dobu. Nečekáme proto, že by nyní mělo dojít k nějakému raketovému nárůstu," říká HN provozní ředitel sítě autocenter AAA Auto Petr Vaněček.

Česko navíc nebude jediná země, kam staré německé vozy zamíří. Zájem o ně by mohl být například v Africe.

Nejen prodejci ojetin, ale také samotné automobilky nyní napjatě očekávají, jak se situace v Německu dál vyvine. "Uvidíme, zda a v jakém rozsahu bude zákaz nakonec fakticky uplatněn, protože praktická realizace, územní a časový rozsah a další parametry budou záležet na vedení jednotlivých měst. Jako výrobce budeme pochopitelně na případnou změnu poptávky na německém trhu reagovat, nabídku motorů máme širokou," říká mluvčí automobilky Hyundai v Nošovicích Petr Vaněk.

Podle Opleštila z PwC se nedá očekávat, že by automobilky šly dolů s cenou nově vyrobených dieselových aut. "Budou se spíše snažit přesměrovat své prodeje na trhy, kterých se zákazy nedotknou," míní Opleštil.

Téma zákazu naftových automobilů neřeší pouze sousední Německo. Začíná být aktuální ve stále více zemích. Na konferenci organizace Cities 40 (C40), která se konala před dvěma lety v Mexiku, se přihlásily k plánu zakázat naftové automobily do roku 2025 Paříž, Atény a Madrid. Později stejnou vizi představilo například norské Oslo. Britská vláda loni v červenci dokonce oznámila, že chce od roku 2040 zcela zakázat prodej aut s benzinovým či naftovým motorem.

Evropská unie v následujících letech očekává zásadní rozvoj elektromobility. Evropská komise na podzim loňského roku představila návrh kvót, podle nichž by zhruba třetinu nově prodaných aut od roku 2030 musely tvořit elektromobily.