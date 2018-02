Vražda slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka vyvolala řadu spekulací o tom, kdo mohl útok objednat. Nejčastěji zmiňovanými jsou lidé z takzvané justiční mafie nebo zločinci napojení na italskou 'Ndranghetu. Ta byla podle Kuciakových informací zapletená do zneužívání evropských dotací na východě Slovenska.

Deník Sme v úterý publikoval článek, který obsahoval Kuciakova zjištění z posledních dní před jeho smrtí. Uvádí, že na Máriu Troškovou, poradkyni premiéra a předsedy vládnoucí strany Smer Roberta Fica, jsou napojení italští podnikatelé. A jejich služeb využívala italská mafie 'Ndrangheta. Tu označil za nejpravděpodobnějšího pachatele i známý slovensko-kanadský novinář Tom Nicholson.

Jiní Kuciakovi kolegové však o tom pochybují. "O těch machinacích se píše skoro dva roky. Tohle vypadá jako klasická zastrašovací vražda," vysvětluje soukromý vyšetřovatel, pracující ve střední Evropě pro západní finanční ústavy, který si nepřál být jmenován.

"To je osobitý způsob komunikace s lidmi, kteří by měli nadále chuť se věnovat tématům, jejichž zveřejnění by mohlo zkomplikovat přístup objednavatelů k penězům a moci. Teď následuje fáze vyhodnocování reakcí, jak ta výstraha zafungovala a jestli bude potřeba dalších varování," říká slovenský bezpečnostní expert Radovan Bránik. Ten pochybuje, že by policie dokázala pachatele nalézt. Upozorňuje, že útok byl profesionální, vrahové se vyhnuli bezpečnostním kamerám. Podle Bránika to znamená, že jde o lidi se zkušeností z bezpečnostních složek.

Další znalci místního prostředí ukazují na takzvanou justiční mafii. "Na Slovensku se roky manipuluje s náhodným přidělováním spisů Nejvyššímu soudu. Vznikla tak kasta firem, jež žije z nepochopitelných rozsudků. Malá část soudců je koupená. Vznikl kolem toho průmysl, který vygeneroval desítky rozsudků, a ty umožnily získat úzké skupině lidí závratný majetek. Vznikl stát ve státě," řekl Aktuálně.cz slovenský novinář, který chce s ohledem na vlastní bezpečnost zůstat v anonymitě.

"Fico a Robert Kaliňák (ministr vnitra za stranu Smer) byli v začátcích svědky těchto manipulací a profitovali z nich. Ale časem se jim to vymklo z kontroly a dnes už si tento systém žije vlastním životem. Tam už ani jeden z nich není pánem, do toho se i oni dva bojí jít," tvrdí novinář s tím, že své zdroje a konkrétnější informace musí zatím s ohledem na bezpečnost tajit.