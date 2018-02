Slovenská společnost je po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky v šoku. Slovenská policie se ocitla pod obrovským tlakem, aby vraždu co nejdříve objasnila.

Zároveň po letech vlády Roberta Kaliňáka ze strany Směr nad ministerstvem vnitra čelí policisté obrovské nedůvěře kvůli předchozím politickým tlakům při vyšetřování hlavně korupčních kauz.

Novináři už při první tiskové konferenci v pondělí ukázali, že policejnímu prezidentovi Tiboru Gašparovi, chráněnci ministra vnitra, příliš nevěří.

Na vyšetření činu ovšem mají zájem i politici z vládního Směru, jež kvůli jejich předchozímu vztahu k části novinářů vražda staví do ne právě nejlepšího světla.

Úspěšnému dotažení případu do konce ale může bránit samotná kvalita práce policie. Zatímco na slovenském ministerstvu obrany se podařilo prosadit každoroční hodnocení, které je veřejně přístupné a armádu nepřikrášluje, ministerstvo vnitra o policii nic takového nevykazuje. Při hodnocení práce policie je tak veřejnost odkázána na oficiální statistiky nebo vyjádření bývalých policistů či expertů.

Pochybnosti odborníků

"Chci věřit, že se to podaří vyšetřit, i když to nebude jednoduché. S největší pravděpodobností je to vražda na zakázku, takže bude potřeba najít nejen vykonavatele, ale také objednavatele. Což je samozřejmě složitější," domnívá se Jaroslav Ivor, bývalý elitní vyšetřovatel slovenské policie a nyní právník.

Bezpečnostní expert Radovan Bránik je skeptičtější. "Pokud se někdo z pachatelů nebo objednavatelů nedopustí zásadní chyby, vraždu se objasnit nepodaří," domnívá se Bránik. "Možná se podaří najít zástupnou oběť. Neznamená to automaticky, že policie je neschopná nebo že vraždu Kuciaka a jeho partnerky někdo politicky kryje, i když i to není vyloučené."

Zatímco slovenskou justici se pod současnou ministryní Lucií Žitňanskou a s podporou prezidenta Andreje Kisky podařilo alespoň trochu vylepšit, policie zůstává ve slovenském systému právního státu tou nejméně důvěryhodnou součástí. A to právě kvůli nevyšetřeným korupčním kauzám, s jejichž částí je spojen i ministr Kaliňák.

V objasněnosti vražd má slovenská policie v posledních dvou letech 76procentní úspěšnost. V Česku je objasněnost vražd 97 procent za posledních pět.

"Lidé práci slovenské policie vnímají hlavně na základě mediálně významných hospodářských případů, kde je veřejnost nespokojená, hlavně co se týče schopnosti policie postavit podezřelé před soud," řekl Ivor.

Policii hlavně chybí lidé

Podle Ivora i Bránika slovenská policie od roku 1990 neprošla zásadní reformou a na její personální obsazení si chtěli uchovat vliv všechny dosavadní vládní garnitury.

Materiálně jsou slovenští vyšetřovatelé vražd vybaveni podle Ivora srovnatelně s kolegy z jiných členských států Evropské unie. "Závisí na jednotlivých jednotkách, někde najdete ještě nábytek z dob bolševika, ale nelze popřít, že v tomto došlo ke zlepšení," říká Bránik.

Větší problém mohou být lidé. Z policie v několika vlnách odešlo velké množství profesionálů. Po teroristických útocích v Paříži premiér Fico oznámil nábor 2500 nových policistů. V roce 2016 mělo být přijato 800 nových členů sboru a od ledna 2017 a ledna 2018 mělo přibýt každý rok 850 lidí. Jenže v roce 2016 nábor přinesl sotva stovku nových policistů. Dnes ministerstvo vnitra říká, že už nebude přidávat tabulková místa, ale soustředí se na obsazování prázdných míst. Z celkových 24 tisíc tabulkových míst je dlouhodobě neobsazeno osm procent. Průměrný plat slovenského policisty loni vzrostl o sto eur a činí 1340 eur hrubého.

Elitní vyšetřovatelé odcházeli hlavně poté, co se věnovali známým kauzám, kde na ně byl činěn obrovský tlak. Například Marek Gajdoš, bývalý vyšetřovatel korupční kauzy Gorila, který rozkrýval vazby spolumajitele společnosti Penta Jaroslava Haščáka na přední slovenské politiky, šel podle svých slov do civilu a poté do advokacie proto, že ho nepodpořili jeho nadřízení.

Radovan Bránik je přesvědčen, že nelze hovořit o nějaké celkové závislosti policie na politickém rozhodování. "Představa, že nějaký politik zvedne telefon a jako na povel policisté jdou porušovat zákon, je sice velmi zažitá, ale je to klišé," řekl HN Bránik. Mnoho složek policie podle něj nijak výrazně politickému vlivu nepodléhá, jiné zase některým případům dávají přednost, jiné odkládají. "Ano, existuje několik skupin v rámci policie, které pracují na přímou objednávku, a v jejich případě je možné hovořit o zneužití. Ale rozhodně nejde o převažující jev," domnívá se Bránik.