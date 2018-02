Otázky, kdo bude v blízké budoucnosti řídit ministerstvo obrany a Generální štáb a čím české vojáky vybaví, vyvstávají v době, kdy vojsko stále z velké části stojí na osobním nasazení srdcařů, kteří v něm slouží. Zároveň se objevují v době, kdy armáda patří k nejdůvěryhodnějším institucím státu. Devět z deseti Čechů chce bránit suverenitu země za každou cenu, ale současně téměř dvě pětiny lidí soudí, že výdaje na armádu jsou zbytečné.

Peněz pro armádu přitom politici slibují čím dál více − a nárůst už je znát. Před čtyřmi roky vynakládala Česká republika na obranu ročně 39 miliard korun, letos to má být 59 miliard a za dva roky 77 miliard korun. Tak, aby země nebyla v NATO, kde členstvím získala výhody společné obrany, ale i povinnost starat se o vlastní sílu, černým pasažérem jako dosud. Nová technika, kterou vojáci potřebují − radary, děla, vrtulníky, obrněnce či protiletecké baterie −, v součtu vyjde na 70−90 miliard korun, které by armáda měla vynaložit v horizontu několika let.

Máme "hluché a slepé vrtulníky"

Armádní zakázky jsou kvůli ráznému nástupu ministryně Karly Šlechtové v centru pozornosti. Nikoliv ale úplně její vinou − řadu předchozích let se šetřilo a nenakupovalo.

Klíčové zakázky Víceúčelové vrtulníky Místo bitevních strojů sovětské konstrukce Mi-24/35 chce armáda dvanáct víceúčelových helikoptér schopných podporovat pozemní síly. V původním, nyní už zrušeném řízení Česku nabízely vrtulníky Airbus, AgustaWestland (obě konsorcia za zhruba šest miliard) a Bell (za dvanáct miliard). Izraelské radiolokátory Osmička nových izraelských mobilních radarů má být pro strážce českého nebe skokem o půl století. Češi dosud používají muzejní sovětskou techniku. Radary mají sloužit ke sledování vzdušného prostoru do tříkilometrové výšky, vyjdou na čtyři miliardy korun. Protivzdušná obrana K izraelským radarům bude zapotřebí koupit i nové raketové baterie, které nahradí původně sovětské komplety 2K12 KUB. V médiích se zatím objevovala čísla mezi pěti a jedenácti miliardami korun. Nová děla Ministryně Šlechtová zastavila zakázku v hodnotě jedné a čtvrt miliardy na modernizaci 33 kanonových houfnic DANA. Resort k ní přikročil poté, co se vzdal původního plánu nakoupit dalekonosná děla s dostřelem až 40 kilometrů. Modernizací starých houfnic měli čeští dělostřelci získat schopnost pálit na 25 kilometrů. Pásové obrněnce Česko se pomalu připravuje na náhradu starých sovětských "bévépéček". Přezbrojení bude nejspíš největší zakázkou současnosti, vyjde odhadem na padesát miliard. Pancéřované vozy Titus Zakázka na šedesátku kolových obrněnců za bezmála pět miliard stojí kvůli tomu, že společnost Tatra z konsorcia Czechoslovak Group nemá patřičnou bezpečnostní prověrku, uvedlo Právo.

Armáda má proto děla s dostřelem 20 kilometrů, ale léta ví, že potřebuje dvojnásobek. Radary jsou skanzenem staré sovětské techniky, kde se některé výpočty ještě dělají ručně. "A naše bitevní vrtulníky jsou podle pilotů v podmínkách dnešních bojišť prakticky hluché a slepé," říká náčelník Generálního štábu Josef Bečvář.

Nákupy zpomalily především za posledních let úřadování ministra Martina Stropnického, mimochodem jediného muže, který od roku 1989 vydržel v čele resortu obrany celé čtyřleté vládní období. Lidé obeznámení s chodem ministerstva zmiňují dvě příčiny zpomalení: jednak dlouhodobý problém ministerstva s plánováním a akvizicemi, zadruhé Stropnického opatrnost, aby se nestal aktérem některé z akvizičních afér. Jako jedna jeho předchůdkyně, Vlasta Parkanová, která i devět let po odchodu z funkce čelí soudům.

Své nástupkyni Karle Šlechtové Stropnický odkázal tři výše zmíněné velké zakázky − nákup mobilních radiolokátorů, modernizaci děl a pořízení víceúčelových vrtulníků. Jenže nová ministryně je po převzetí resortu zastavila či zrušila. Dlužno dodat, že pokaždé k tomu vedly odlišné důvody. Zrušení zakázky na modernizaci 33 samohybných houfnic Šlechtová vysvětluje tím, že se jí nezdály udávané důvody. "Modernizovat je jen kvůli zásobám munice ve skladech, jak je mi odůvodňováno, není řešení," říká.

V roce 2015 totiž armádní koncepce stanovila, že vojáci dostanou děla s požadovaným čtyřicetikilometrovým dostřelem. Jen rok poté ale Stropnického ministerstvo otočilo s tím, že kvůli penězům prozatím postačí modernizovat dosavadní houfnice a zvýšit dostřel na 25 kilometrů. Děla přitom nejsou zbraní minulosti, ve válce na Ukrajině způsobila podle odhadů až tři čtvrtiny ztrát na životech.

U zakázky na moderní radary zase Šlechtové přišlo podivné, že ji Stropnický nepodepsal. Přestože izraelské radary objednala například i Kanada, Šlechtová nechává kromě smlouvy s Izraelci prověřit také jejich kompatibilitu se systémy NATO. V tomto případě se ale ministryně shoduje s náčelníkem Generálního štábu, že osm nových radiolokátorů vojáci brzo dostanou. "Radary jsou ve finále, je to hotová věc," řekl HN generál Bečvář.

Pokud jde o vrtulníky, za vedení Stropnického resort směřoval k nákupu amerických helikoptér od zbrojovky Bell, ačkoliv kritici namítali, že pro letectvo nejsou nejvhodnější. Jednání bylo daleko, americká strana už souhlasila, Šlechtová ale zakázku smetla. Pochyby budilo rovněž to, že do médií ohledně ceny tendru unikala čísla v rozptylu od pěti do 13 miliard. Před několika týdny se navíc ministryně dostala do ostrého sporu s náčelníkem Generálního štábu, když obvinila vojáky, že v případě vlastností vrtulníků požadují "sci-fi". Bečvář se ohradil, příslušnou specifikaci ale vojáci museli pro Šlechtovou přepracovat.

Zteč proti zakletému hradu

Letité problémy s armádními akvizicemi a plánováním nejsou žádným tajemstvím, otázkou je jen, zda právě Šlechtová přináší a prosazuje ty pravé změny. S ambicí věci měnit ostatně není na obraně první.

Na zteč proti pomyslnému zakletému hradu naposledy vyrazila bývalá auditorka společnosti KPMG Zuzana Lieblová. "Doporučili mi ji kvůli auditorským zkušenostem. Přijali jsme ji, aby vypracovala návrh optimalizace investičních kroků," říká exministr Martin Stropnický. V listopadu 2014 totiž externí audit na ministerstvu zjistil problémy v organizační struktuře, plánování, nákupech, správě majetku či řízení lidských zdrojů. Podle Lieblové to byl už čtvrtý audit za 15 let, který dospěl k podobným závěrům.

Bývalá auditorka nyní tvrdí, že svou následnou práci odvedla a ministrovi předala. "Jenže on pak už nepodepsal úkolový list, kterým se to všechno mělo dát do pohybu. Zároveň postupně ubývalo ochoty některých lidí na ministerstvu se mnou spolupracovat, protože nechtěli, aby se toho moc měnilo," řekla HN nyní už bývalá poradkyně. Její funkce měla po nástupu Šlechtové ještě kratší životnost než zakázka na vrtulníky, skončila po dvou dnech.

Podle Stropnického Lieblová dotáhla do konce velký projekt, ale až v závěru jeho působení na obraně. Že by jí jeho úředníci házeli klacky pod nohy, bývalý ministr odmítá.

Zuzana Lieblová je nyní přesvědčena, že její tříletá práce buď spadne ze stolu, nebo si ji Šlechtová v touze po prezentaci svých úspěchů přisvojí.

Branná výchova a kritika zevnitř ANO

Pochyby ale v minulých týdnech vzbudila i sama Šlechtová − a to není řeč o zakázkách. Ministryně například navrhla přesunout do výdajů na armádu i veškerou českou rozvojovou pomoc.

Navrhla také zavedení branné výchovy a vlastenectví na základních školách. Následně se ale ukázalo, že ministerstvo zatím nemá příliš konkrétní představu, o co by mělo jít. Šlechtová jen vyloučila, že by děti za školou s igelitovými sáčky na končetinách cvičily obranu proti chemickému útoku, jak si to z dob socialistického školství pamatují ještě dnešní pětatřicátníci.

Změny, které Šlechtová zavádí, a především narážky, jimiž kritizuje Martina Stropnického, ministryni vynesly i kritiku uvnitř hnutí ANO. Šlechtová si z toho ale moc nedělá a nesouhlas přisuzuje své akčnosti. "Názory některých svých kolegů komentovat nebudu. Pokud někdo vyžaduje změny, vždy to vyvolává kritiku. Můj plán na řízení resortu obrany se nezměnil a postupně jej naplňuji," sdělila HN.

Při veškerých úvahách, jak bude Karla Šlechtová ministerstvo obrany řídit, ale zůstává otázka, jak dlouho bude v jeho čele stát. Ve druhé vládě Andreje Babiše se někteří ministři mohou změnit. A do koalice s ANO by mohla vstoupit ČSSD, vedená novým předsedou Janem Hamáčkem. "Resort obrany není pro Andreje Babiše úplnou prioritou. A Jan Hamáček se v otázkách obrany orientuje," upozorňuje vojenský publicista Lukáš Visingr.

Ve prospěch nestranice Šlechtové naopak hovoří to, že má zastání na Hradě. "Babiš ji rád nemá, je to 'Zemanova holčička'," shrnul pro HN trumfy Šlechtové vojensky přímým slovníkem jeden z armádních důstojníků. Dobré vztahy s prezidentem i rozhled v armádní problematice má ale také například exnáčelník Generálního štábu a bývalý ministr obrany Vlastimil Picek, který dodnes dochází na Hrad ke konzultacím.

Velet armádě při oslavě sta let republiky

O post ovšem nejde jen Šlechtové. Na stole má žádost náčelníka Generálního štábu Josefa Bečváře, aby mu prodloužila o půl roku služební poměr, který mu nyní končí 30. června. Bečvář sám dává najevo, že ačkoliv už má věk na odchod, rád by v čele armády přes říjnové výročí sta let Československa zůstal. Bečvářovo už jednou prodloužené angažmá každopádně vytváří ve vysokých patrech české armády "špunt". Zkušení důstojníci, do jejichž vzdělání armáda investovala a kteří mohou nabídnout mladší a pružnější myšlení než jejich starší kolegové, pozvolna stárnou a nemají kam postupovat.

Hlavními adepty na vystřídání Bečváře jsou brzy sedmapadesátiletý Jiří Baloun, který je jeho prvním zástupcem, a o tři roky mladší Aleš Opata. Baloun platí za cílevědomého muže, který o roli náčelníka Generálního štábu usiluje a který si s Bečvářem rozumí. Výsadkář Opata je z jiného těsta, má pověst ranaře, který pro ostré slovo nikdy nejde daleko. Pronáší ho ale z pozice vojáka ostříleného zahraničními misemi, prestižními vojenskými školami a zastupováním Česka ve spojeneckých strukturách. Zdroje HN se nicméně shodují, že Opatův přímočarý přístup se armádě mimořádně hodí i na jeho současné pozici jednoho z dalších zástupců náčelníka Generálního štábu.

I kdyby však Šlechtová Bečvářovi závazek prodloužila, nejpozději do konce roku musí být znám jeho nástupce. Konečné slovo bude mít prezident Miloš Zeman.

Jak ovšem upozorňuje exnáčelník Generálního štábu Jiří Šedivý, pro armádu je důležitější obsazení pozice ministra. "Nejasnost, zda ve funkci zůstane paní Šlechtová, je podle mě mnohem složitější než otázka náčelníka Generálního štábu, kde je výměna spíš rutinní záležitostí a kde je dodržována vyšší míra kontinuity rozhodování než v politické rovině, tedy na ministerstvu," říká Šedivý.

Zbrojař v pozadí

Co se bude dál dít s armádou, mimořádně zajímá také Jaroslava Strnada, donedávna majitele expandujícího zbrojařského holdingu Czechoslovak Group. Jeho konsolidované tržby předloni meziročně vzrostly téměř o 40 % na 6,6 miliardy korun. Firma Tatra, jež je součástí konsorcia, se uchází o armádní zakázku na kolové obrněnce za téměř pět miliard.

Jaroslav Strnad není jen zbrojař, byl také prvním sponzorem nepřiznané prezidentské kampaně Miloše Zemana. Jeho společnost Dako-CZ mu poslala dva miliony korun. Strnad Zemana podporuje dlouhodobě, "prezidentské" Straně práv občanů daroval v letech 2013 a 2014 celkem 3,5 milionu korun.

Deník Právo začátkem února upozornil, že zbrojařské společnosti včetně Czechoslovak Group mají kvůli chybějícím bezpečnostním prověrkám problém s odklepnutím citlivých zakázek. V téže době převedl Strnad holding na svého pětadvacetiletého syna Michala.

Náčelník Generálního štábu Josef Bečvář žádá ministryni Šlechtovou o další prodloužení služebního poměru. Foto: HN – Zbyněk Pecák