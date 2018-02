Spor o dřívějším výskytu slepice či vejce trochu připomíná debata, jež se rozběhla v Evropě o penězích, které mladší členské státy EU dostávají z evropských fondů, a naopak financích, které z těchto zemí odcházejí ve formě zisků investorů. Na dramatičnosti a aktuálnosti této debatě přidává fakt, že summitem, který se konal minulý pátek, se rozběhla ostrá jednání o podobě rozpočtu EU po roce 2020. V té době už bude chybět britský příspěvek a Německo chce k nelibosti hlavně středoevropských států přinejmenším část čerpání evropských fondů svázat s tím, kolik členské země přijmou uprchlíků.

Kdybychom to měli nějak stručně shrnout, základní otázkou je, zda západní část EU se svojí neokoloniální politikou vůči středoevropským postkomunistickým zemím pomohla vytvořit živnou půdu pro nynější vlnu populismu a nacionalismu − anebo středoevropští nacionalisté a populisté jen využívají situaci nižších příjmů a špatně fungujících státních institucí. Přispívá k tomu celková nespokojenost s kořeny v náročné transformaci, zatímco byznys a liberální politici stále obhajují tezi, že západní investoři přinášejí do regionu pracovní místa, peníze a efektivitu.

První zmiňovaný postoj zastává proslulý francouzský ekonom Thomas Piketty, jehož graf o přílivu eurofondů a odlivů zisků ze zemí visegrádské čtyřky v letech 2010 až 2016 už nějaký týden obíhá sociální sítě. V jeho interpretaci přispělo k růstu populismu a nacionalismu to, že ze čtyř zemí odchází více peněz, než jich přichází, a západní investoři těží z udržované nízké hladiny mezd, což má za následek frustraci voličů.

Svým způsobem to na začátku roku pojmenoval maďarský premiér Viktor Orbán v rozhovoru pro německý deník Bild, když řekl, že Západ přece nesmí škrtat eurofondy nebo je podmiňovat přijetím uprchlíků, protože platbou jen kompenzuje to, že středoevropské země otevřely svůj trh západním firmám.

Řečeno ovšem trefným přirovnáním z jedné facebookové diskuse, Piketty ani nesmíchal dva druhy ovoce, jak se říká, ale hrušky a polobotky. Například do odlivu peněz započítal i splátky zahraničního dluhu.

Na pravou míru se čísla pokusil uvést analytik think-tanku Bruegel Zsolt Darvas. Názorně ukázal, že je nesmysl míchat příjmy z evropských fondů, které mají charakter veřejných grantů, se soukromými investicemi, kde investoři jasně očekávají nejen návrat, ale také zisk ze své investice. A jednotlivé země se předhánějí v pobídkách, které takovým investorům nabízejí. Vychází to z dnes již zastaralého předpokladu, že je potřeba zajistit co nejvíce pracovních míst a snížit nezaměstnanost vlastně bez ohledu na kvalitu takto vytvořených džobů.

Jak Darvas na příkladu Česka a Polska také ilustruje, je mýtem, že zahraniční firmy nabízejí nižší mzdy a zhoršují pracovní podmínky − i když populisté často takový argument používají.

Prokleté daňové prázdniny

Středoevropské země se během transformace po roce 1989 mezi sebou předháněly, kdo přiláká více zahraničních investorů. Bolestivá přeměna státně plánované ekonomiky v tržní totiž kromě jiného vyvolala masovou nezaměstnanost a politici se snažili vytvářet pracovní místa téměř za jakoukoliv cenu ve formě různých daňových prázdnin a pobídek.

Vznikl ekonomický model nabízející relativně vzdělanou pracovní sílu za nízké mzdy. Doprovodným jevem transformace pak hlavně v některých regionech v Polsku a na Slovensku byla masová strukturální nezaměstnanost v podobě desítek tisíc lidí, kteří práci prostě dlouhodobě nenašli. Část z nich (a mnozí další) našla východisko v pracovní migraci na západ po vstupu do Evropské unie.

Když už se zdálo, že tento model může nějakou dobu fungovat a spolu s členstvím v Evropské unii, poskytujícím stabilitu i ony fondy, nastartuje proces přibližování se k západním standardům prosperity, přišla v roce 2008 finanční krize.

Kvůli slabosti institucí, jako jsou soudy, regulační úřady či proevropské strany, kvůli nejistotě ohledně osudu eurozóny, na níž jsou středoevropské ekonomiky závislé, i kvůli slabému domácímu finančnímu sektoru nastal nový pád do hlubin, z nichž se postupně začala vynořovat frustrace a nespokojenost. V Maďarsku přinesla nástup Viktora Orbána, v Polsku Jaroslawa Kaczyńského, v Česku Andreje Babiše a na Slovensku Roberta Fica a fašistickou stranu v parlamentu.

Ekonomicky se středoevropské státy dostaly do pasti, z níž se snaží různými způsoby najít východisko. Evropská unie v tom hraje klíčovou roli. O tom, že model se sám mění, svědčí třeba i současný tlak na vyšší mzdy. Tzv. tradiční politické strany stále zastávají pozici, že je třeba zajistit pracovní místa takřka za každou cenu. Jenže v rámci této politiky se veřejné rozpočty středoevropských zemí do budoucna připravují o vyšší příjmy, a tím pádem o možnost větších veřejných investic třeba do infrastruktury nebo školství. Veřejné investice například v Maďarsku pocházejí výlučně z unijních peněz.

Orbánův recept

Orbán a Kaczyński − každý svým způsobem − se ale pokoušejí tento začarovaný kruh prolomit tím, že chtějí tuto politiku zvrátit. Jejich problémem je, že úsilí je zabalené do populismu a autoritářských změn a tendencí. Sektorové daně nebo renacionalizaci některých firem navíc prosazují poměrně brutálním způsobem.

Snaha dostat více peněz do veřejných rozpočtů (ale zároveň i pod kontrolu sobě spřízněných firem a oligarchů) je tak automaticky označovaná za něco protievropského. Zastánci členství v EU − což jsou bývalé vládní strany, které samy selhaly a jsou nyní těžce oslabené v opozici − tím přispívají k růstu euroskepticismu. Ve finále se tímto posiluje obraz "zlého Bruselu", který není schopen pomoci udržet v národních státech více peněz, a naopak brání těm, kteří se snaží, aby do zahraničí neodtékaly miliardy.

Voliči pak mají tendenci si říkat, ať ty peníze raději zůstanou tady, i když si z nich místní elity nakradou. Lepší když bere našinec než cizinec, ne? A celkem oprávněně si kladou otázku, proč mají například Češi vyšší bankovní poplatky nebo mobilní tarify než sousedé, navíc když třeba banky nebo operátoři patří západnímu majiteli, v jehož mateřské (či sousední) zemi je cena obdobných služeb nižší. V této souvislosti je možné připomenout jeden konkrétní případ: byla to Kaczyńského vláda, kdo jmenoval v roce 2006 do čela regulačního úřadu pro mobilní komunikaci Annu Strezyńskou, která pak svedla heroický boj s operátory, přitáhla čtvrtého a snížila Polákům tarify na míru, kterou jim Češi mohou jen závidět. Jde tedy především o politickou vůli a odhodlání.

Pokud chtějí demokraté ve střední Evropě proti populistům a nacionalistům uspět, musí − mezi mnoha jinými věcmi − přehodnotit dřívější neoliberální přístup k regulacím tohoto typu a ukázat, že jsou schopni do státní pokladny dostat víc peněz, aniž použijí z krize zakázané slovo úspory. Musí spolupracovat s Evropskou unií, mít vliv na její rozhodování, protože takoví obři jako Facebook nebo Google se s českou vládou moc bavit nebudou, ale s eurokomisaři ano. Zároveň musí posílit role státu, protože pro drtivou většinu voličů je to stále nejsnáze uchopitelná entita, se kterou se mohou ztotožnit a od níž očekávají regulační služby tohoto druhu.

Evropská unie sama o sobě nenabízí způsob řešení nízké schopnosti států změnit ekonomický model (či vybírat víc peněz). Je to navíc zkomplikované tím, že se dramaticky rychle mění podstata průmyslu a výroby vlivem automatizace a digitalizace.

Středoevropské státy zatím samy hledají řešení, jak zvýšit příjmy voličů i svoje vlastní, aby se vymanily z pasti. Ale bez pomoci EU a bez toho, abychom byli schopni její rozhodování efektivně ovlivňovat, se neobejdeme. I ambiciózní polský program modernizace, reindustrializace a rozvoje premiéra Mateusze Morawieckého počítá s unijními fondy jako klíčovým nástrojem pro investice. Cílem ale je posunout celou zemi do vyššího patra globálního výrobního řetězce.

Domácí opozice by místo neustálého vyhrožování různými exity měla Brusel přesvědčit, že je třeba přestat strašit, a sama změnit nabídku tak, aby jí rozuměl běžný spotřebitel a volič. Třeba právě tím, že v českém případě slíbí vpustit na trh čtvrtého operátora a zlevní volání i mobilní data. Tomu budou lidé dobře rozumět a bude to i krok k ekonomice 21. století.

