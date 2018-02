Stále více lidí míří za prací do automobilového průmyslu, kterému se v Česku výjimečně daří. Velké automobilky i dodavatelské firmy přetahují pracovníky konkurenci, aby mohly co nejrychleji růst. Loni tak podniky ze Sdružení automobilového průmyslu zaměstnávaly rekordních 126 tisíc lidí. To je o šest tisíc více než v předchozím roce.

Aby si pracovníky udržely a nalákaly další, zvyšovaly platy. Průměrná mzda v autoprůmyslu vzrostla o sedm procent na 37 399 korun.

"Mzdy rostou rovnoměrně u všech kategorií výrobců. Pravidelné zvyšování mezd a mzdová úroveň nad celostátním průměrem odpovídají produktivitě práce v autoprůmyslu," říká výkonný ředitel AutoSap Zdeněk Petzl. Pracovník v autoprůmyslu si loni vydělal téměř o třetinu více, než kolik činila průměrná mzda v Česku. Měsíčně inkasuje zhruba o osm tisíc korun více. Na to musí reagovat i podniky, které nemají s výrobou automobilů nic společného.

8 tisíc Kč O tolik vyšší mzdu, než kolik činí průměr v Česku, dostával v loňském roce každý měsíc tuzemský pracovník v autoprůmyslu.

"Velké firmy z autoprůmyslu přetahují zaměstnance díky vyšším mzdám a motivují je i náborovými prémiemi. Malé podniky pak musí jejich nabídky dorovnávat, aby si zaměstnance udržely," popisuje místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk.

Mezi regiony, kde automobilky vysávají pracovní síly ostatním podnikům a tlačí na zvyšování mezd i další společnosti, patří podle něj Mladoboleslavsko či Rychnovsko. V obou lokalitách působí největší česká automobilka Škoda Auto. Ta v současné době zaměstnává v tuzemských závodech zhruba 30 tisíc lidí. Dělnickým profesím v nich ­vyplácí průměrně 40 557 korun měsíčně. Škodovka navíc nové lidi láká na další benefity, například výhodné firemní stravování.

Výroba na vrcholu Rok 2017 lámal rekordy ◼ Automobilky v Česku za sebou mají rekordní rok. Loni vůbec poprvé vyrobily více než 1,4 milionu motorových vozidel, což se předtím nikdy nepodařilo.

◼ Výrobu táhla v minulém roce tradičně Škoda Auto, která stála za více než 60 procenty české produkce osobních automobilů. Podle předsedy představenstva Škody Auto Bernharda Maiera byl rok 2017 pro společnost vůbec nejúspěšnějším ve 122leté historii.

◼ Zlaté časy však zažívá celý autoprůmysl, nejen výrobci osobních aut jako Škoda nebo Hyundai, ale také tuzemští subdodavatelé. Nedostatek lidí je brzdou ◼ Zatímco loni rostla automobilová produkce rychlým tempem a meziročně poskočila o 5,2 procenta, letos analytici očekávají, že tahoun české ekonomiky v růstu mírně zpomalí. Důvodem je právě nedostatek kvalifikovaných pracovníků, kvůli kterému firmy nemohou růst tak, jak by potřebovaly.

◼ Společnosti, které jsou součástí Sdružení automobilového průmyslu, loni zaměstnávaly celkem 126 375 lidí. Celkem však podle odhadů v rámci celého autoprůmyslu pracuje více než 150 tisíc lidí, což představuje asi tři procenta práceschopného obyvatelstva Česka.

◼ Automobilový průmysl vytváří přibližně devět procent tuzemského HDP a představuje čtvrtinu exportu.

Práce pro ni bude letos ještě atraktivnější. Odbory žádají, aby firma razantně navýšila platy. To se loni povedlo v jiném závodě koncernu Volkswagen v Bratislavě. Odborářům hraje do karet fakt, že Škodovka má velké množství zakázek a sama je přitom na hraně výrobních kapacit. Z toho důvodu si musí nově vypomáhat továrnami v Rusku, které začaly vyrábět vozy také pro evropský trh.

Přestože Škoda Auto nabídla odborářům v rámci kolektivního jednání minulý týden růst mezd o 15 procent během 27 měsíců, zástupci pracovníků to odmítli a hrozí stávkou. Připomínají, že návrh se rovná jejich požadavkům na zvyšování mezd během jednoho roku. Vedení firmy zatím nechce vyjednávání komentovat.

Doba, kdy se český autoprůmysl z hlediska pracovních sil nasytí, je zatím v nedohlednu. Automobilkám se daří. Loni historicky poprvé vyrobily přes 1,4 milionu motorových vozidel. Podle Zdeňka Petzla ze sdružení AutoSap má český automobilový průmysl i do budoucna vysoký potenciál pro další rozvoj.

V cestě mu však stojí právě nedostatek lidí. Česko se loni chlubilo nejnižší nezaměstnaností v Evropské unii. Letos koncem ledna zůstávalo nezaměstnaných pouze 3,9 procenta lidí. Pro firmy je to ale komplikace. Kvůli nedostatku kvalifikovaných dělníků nemohou růst tak rychle, jak by chtěly. Častěji se proto snaží sehnat pracovníky v zahraničí, především na Ukrajině a v Srbsku, kde před časem zkrachovala automobilka Zastava, která po sobě zanechala tisíce lidí z oboru.

Podniky se také pokoušejí připoutat k sobě lidi už na učilištích a středních školách. "Firmy se s námi snaží spolupracovat na všech frontách. Rezervovat si žáky je však velmi složité. Je jich nedostatek," popisuje ředitel hronovské průmyslovky Josef Matyáš. Více firem dnes podle něj začíná žákům nabízet stipendia, když se jim upíší a po studiu k firmě nastoupí do práce.

Související