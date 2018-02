Do konfliktu s dosavadními spojenci se Česko dostalo poté, co policie v Praze zadržela vysoce postaveného kurdského politika Sáliha Muslima. Představitele Strany demokratické unie, který se angažoval v boji proti Islámskému státu, zatkla na žádost Turecka. Za jeho propuštění demonstrovali Kurdové před ministerstvem vnitra v Praze, další protestovali před českými ambasádami ve světě.

Ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO) uvedl, že Česko bude postupovat standardně a podle zákona. Během úterka, kdy o vazbě pro politika bude rozhodovat soud, to také řekne svému tureckému kolegovi Mevlütu Cavusogluovi. Stropnického úřad zároveň vyzval všechna česká vyslanectví, aby požádala místní vlády o ochranu.

Turecký zatykač pro terorismus na občana sousední Sýrie kritizují někteří bývalí ministři zahraničních věcí. "Měli bychom ho okamžitě propustit a omluvit se mu. Je to úplně to samé, jako bychom my vydali zatykač na nějakého rakouského politika. To by se lidé také divili," říká bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg (TOP 09), který se situací syrských Kurdů zabývá desítky let. Turecko je podle něj známé tím, že využívá mezinárodní zatykače proti svým politickým odpůrcům.

Schwarzenberg upozorňuje i na to, že kurdský politik dříve navštívil i jiné evropské země a nikde problém neměl. "Zatknout politika, který přijel v dobré víře na konferenci do Prahy, je problematické. Měli bychom zohlednit smutnou skutečnost, že turecká vláda bohužel každého politického oponenta označuje za teroristu," míní dlouholetý diplomat.

Podobně se na věc dívá i bývalý ministr Alexandr Vondra. "Je to velmi citlivá záležitost, do které jsme se dostali. Musíme zjistit, zda jej turecká vláda stíhá z politických důvodů," říká Vondra.

Česko má v Turecku své zájmy. Státu hrozí, že přijde téměř o 12 miliard korun kvůli nedokončené elektrárně Adularya. Turecké úřady také drží dva české občany, Markétu Všelichovou a Miroslava Farkase, kteří byli v zemi odsouzeni na více než šest let vězení za údajné napomáhání kurdským milicím YPG. Tyto jednotky považuje Ankara za teroristickou organizaci. Vydání Muslima do Turecka by mohlo v těchto případech pomoci.

Právě o vydání turecká strana žádá. Ministerstvo zahraničí svolalo včera podle informací HN mimořádnou schůzku. Řešit chtělo informace o zadrženém Kurdovi i mezinárodní souvislosti. "Turecko otevřeně vede vyhlazovací válku proti Kurdům, kteří pomohli Američanům porazit Islámský stát. Vydalo mezinárodní zatykač, který kromě nás všichni ignorovali, když měl Muslim přednášky v Belgii a Švýcarsku. Naštvaní jsou tedy Kurdové, radost nemají v USA. A kdybychom ho nevydali, tak naštveme Turky," popsal problém se spojenci Česka dobře informovaný zdroj z diplomatického prostředí.

Silný ohlas na zprávy o zadržení kurdského politika už pocítili i někteří čeští europoslanci. "Dostávám stovky e-mailů od Kurdů. Pokud uspokojujeme turecký hon na čarodějnice, měl bych s tím zásadní problém," tvrdí europoslanec Pavel Telička s tím, že postup českých úřadů nechce hodnotit. Europoslanec Jaromír Štětina (TOP 09) považuje zadržení politika za hluboký omyl. "Budu psát dopis panu ministrovi zahraničí, aby se zasadil o to, aby byl pan Muslim propuštěn. Hrozí nám velká mezinárodní ostuda," prohlásil.