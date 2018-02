Soudy v německém Stuttgartu a Düsseldorfu před časem vyhověly žalobě ekologů a zakázaly vjezd naftových aut do těch částí města, kde si ochránci životního prostředí přejí mít "zelené zóny". Ale radní se proti tomu odvolali ke Spolkovému správnímu soudu v Lipsku. Ten má v úterý kolem dvanácté hodiny napodruhé vynést verdikt, zda soudy nižší instance jednaly v souladu se zákonem, či nikoli.

Na rozsudek čekají s napětím nejen ochránci čistého vzduchu a automobilky, ale celá německá veřejnost, neboť půjde o celostátní precedens.

O tom, že je to složité rozhodování, svědčí skutečnost, že správní soud ve čtvrtek 22. února verdikt odložil s tím, že musí prostudovat další podklady. Nelze rovněž vyloučit, že tato záležitost skončí u Soudního dvora EU.

70 měst v Německu stále není schopno snížit obsah oxidu dusičitého alespoň na 40 mikrogramů v jednom krychlovém metru, což je evropská norma, která platí pro vnější prostředí. Patří mezi ně také Stuttgart, Düsseldorf, Bonn, Mannheim nebo Essen. 6,8 milionu naftových aut se loni prodalo v EU, Švýcarsku a Norsku. Oproti roku 2016 je to o 7,9 procenta méně. Jejich podíl na trhu klesl na 43,7 procenta, oproti rekordním 55,1 procenta v roce 2011, uvádí firma JATO Dynamics, jejíž údaje nezahrnují Maďarsko. 8 mil. eur je roční rozpočet organizace Deutsche Umwelthilfe, která se zaměřuje na ochranu životního prostředí a práva spotřebitelů. Zaměstnává 90 lidí.

"Věříme, že verdikt padne v Lipsku, neboť preferujeme národní rozhodnutí," říká Jürgen Resch, šéf nevládní organizace Deutsche Umwelthilfe (DU). Ta si jako hlavní cíl vytkla ochranu životního prostředí. Zatím zažalovala asi dvacítku německých měst, jimž se nedaří zlepšovat kvalitu ovzduší.

Muž v kravatě si nebere servítky

Právě tento sedmapadesátiletý muž s ocelově šedýma očima na rozdíl od jiných horlivých bojovníků za čistší vzduch vystupuje na veřejnosti vždy v obleku a kravatě. V posledních letech se podle listu Handelsblatt stal doslova postrachem německých automobilek.

Pustil se do nich s vášní a energií sobě vlastní po vypuknutí emisního skandálu u Volkswagenu v polovině září 2015. Spolu se svými příznivci měří emise na ulicích, pořádá protestní akce.

Na spolkovém ministerstvu životního prostředí o Reschovi, který stojí v čele Deutsche Umwelt­hilfe od roku 1988, hovoří jako o "té pravé opozici". Ale Spolkový svaz německého průmyslu (BDI) ho vidí úplně jinak. "Raději se mě na něj neptejte. Stačí, když zaslechnu jeho jméno, a hned vidím rudě," cituje server automobilwoche.de nejmenovaného zástupce BDI.

Resch si nikdy nebere servítky a své názory tlumočí až nevybíravým způsobem. Používá výrazy jako "podvod", "kartel", "organizovaný zločin" a nejčastěji pak "skandál". Automobilky podle jeho názoru škodí životnímu prostředí stejně jako třeba tabákové koncerny.

Byl to právě on, kdo nedávno obvinil automobilku BMW z manipulace s emisemi, což mu vyneslo značnou publicitu. Bavorská automobilka to označila za "krajně neseriózní". Resch se pustil do ostré polemiky se šéfem Daimleru Die­terem Zetschem na listopadové konferenci strany Zelených v Münsteru, kdy výrobce aut obvinil z kriminálních aktivit a vědomých podvodů na zákaznících a životním prostředí. Zetsche ho vyzval, aby přestal malovat "obraz nepřítele".

Resch odmítá kritiku, že mu jde o to se "zviditelnit". "Naše organizace kontroluje, jak se v naší zemi dodržují zákony a předpisy na ochranu životního prostředí a spotřebitelů. Nikdy neváháme obrátit se na soud," kontruje ­Resch. Dovede zasvěceně a se zápalem dlouhé minuty mluvit o typech motorů, emisích a evropských směrnicích.

Jürgen Resch se pustil do boje za zdravější životní prostředí v polovině sedmdesátých let minulého století. Zpočátku hlavně v regionu kolem Bodamského jezera, kde v jedné vesnici stále obývá renovovanou selskou usedlost. V regionu se mu podařilo prosadit například zákaz používání některých pesticidů.

Na člunu poháněném solární energií se rád projíždí po Bodamském jezeře, odkud pozoruje přírodu. Nebo jezdí po břehu na kole. Členem strany Zelených není. Jak říká, chce zůstat "politicky neutrál­ní".

Výrobci poukazují na náklady

Ochránci životního prostředí, ale i politici v Německu na automobilkách požadují, aby vybavily starší naftové vozy účinnějšími katalyzátory, které by pomohly výrazně omezit emise.

Ale výrobci na to nechtějí přistoupit s odkazem na vysoké náklady. Rupert Stadler, šéf Audi, tvrdí, že modernizace katalyzátorů bude sotva účinnější než finančně přijatelnější úprava motorového softwaru. Technickou úpravu odmítají i konkurenční BMW nebo Daimler. Automotoklub ADAC náklady na zdokonalení katalyzátoru u jednoho dieselového vozu odhaduje na 1500 až 3300 eur.

