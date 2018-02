Od zpravodaje z Barcelony - Nejvýraznější produkt letošního veletrhu Mobile World Congress je žlutý a prohnutý. Finský start-up HMD Global zopakoval loňský trik s obnovením výroby legendárního telefonu a ukázal světu obnovenou premiéru modelu Nokia 8810 s vysunovacím krytem. Nostalgický hit je dokonalým protipólem hlavního dění veletrhu, které se soustřeďuje na gigabitové sítě LTE a rychlý nástup nové technologie s označením 5G.

Sítě páté generace, jež přinesou reálné zvýšení přenosových rychlostí o stovky procent a zároveň zajistí extrémně rychlou odezvu, se stávají realitou. Do konce roku bude mít v omezené podobě 5G technologie osmnáct velkých mobilních operátorů. V Česku se již testují a veřejnost by se mohla dočkat přístupu k nim v průběhu příštího roku.

"Operátorům z technologického hlediska nic nebrání v pilotních projektech 5G na stávajících frekvencích včetně loni vydraženého pásma 3,7 GHz," uvedl v Barceloně pro HN Jaromír Novák, předseda rady Českého telekomunikačního úřadu. Podle něj se dá očekávat například zájem Škody Auto na testování nové technologie v Mladé Boleslavi.

10 gigabitů za sekundu je maximální teoretická rychlost stahování v mobilní síti 5G. Ta je tak až tisíckrát rychlejší než nynější sítě čtvrté generace neboli LTE.

Mladá Boleslav už byla prvním městem s celoplošným pokrytím LTE v Česku. T-Mobile tam metropolitní LTE síť spustil už v roce 2012, dříve než byly na trhu dostupné telefony s podporou této technologie. Plošné pokrytí sítí 5G bude možné začít budovat po dokončení aukce frekvence 700 MHz, na které zatím funguje digitální televizní vysílání. Tuto frekvenci má televizní vysílání uvolnit do června roku 2020, aukce frekvencí, která by mohla pomoci vstupu nového operátora na český trh, se očekává příští nebo přespříští rok.

Další komplikací pro rozvoj nových superrychlých sítí páté generace v Česku je nedostatečná kapacita optických sítí mimo velká města. Optické přípojky přitom zajišťují přenos dat mezi mobilní sítí a ostatními datovými sítěmi s výrazně vyšší kapacitou, než jakou mohou nabídnout čistě bezdrátové sítě.

Vývoj mobilních sítí v Česku ◼ První mobilní síť (standardu NMT) v Česku spustil v roce 1991 operátor Eurotel (dnešní O2). Mobily uměly pouze telefonovat.

◼ Sítě druhé generace (GSM) do Česka přišly v roce 1996. Vedle volání umožnily psaní SMS i omezené užívání internetu.

◼ 3G sítě Čechům od roku 2009 dovolily komfortnější užívání internetu v mobilu včetně streamování hudby i méně kvalitních videí z YouTube.

◼ Současná mobilní síť LTE v Česku funguje od roku 2012. Lidé s její pomocí mohou na mobilu sledovat internetová videa ve vysoké kvalitě.

◼ Síť 5G začnou Češi v mobilech používat po roce 2019. Nabídne rychlejší stahování, než je dnes zvykem u nejrychlejšího "pevného" internetu.

Rychlý postup díky standardům

Sítě označované jako 5G v první fázi nenahradí stávající LTE, ale budou existovat souběžně. Možnost stahovat z internetu data rychlostí jeden film za sekundu ale není důvodem, proč mobilní operátoři do nové technologie investují. Technologie 5G má proti stávajícím mobilním sítím výhodu v rychlosti odezvy, tedy v čase, který uplyne od chvíle, kdy zařízení zahájí komunikaci a dostane odpověď. 5G je podle odborníků technologií nutnou pro bezpečný provoz autonomních automobilů a velký vliv bude mít na spolehlivost systémů pro průmyslové aplikace.

Síťové technologie nejsou vizuálně zajímavé, mají podobu šedivých krabic nebo počítačových serverů s řadou konektorů. Výrobci technického vybavení pro operátory proto ukazují, co nového sítě dokážou na simulacích s velkými grafy nebo prostřednictvím automobilů. Autonomní vůz Toyota připojený k síti páté generace ukazuje na svém stánku Intel, o 5G hovoří firma Mercedes, která má na stánku koncept nového vozítka Smart Vision EQ. Limuzínu připojenou k novému typu sítě ukazoval i korejský SK Telecom, který má s touto technologií zatím největší praktické zkušenosti − ve spojení se zimní olympiádou nabídl zatím největší veřejný test 5G technologií na světě.

V Barceloně jsou k vidění nejen systémy pro mobilní operátory, ale také první koncová zařízení. Huawei představil 5G modem určený pro domácí bezdrátové routery nebo automobily, podobný čip má připravený také Intel a na 5G se chystá i největší výrobce mobilních procesorů Qualcomm. Na příchod nové technologie se výrobci chystali dopředu, díky tomu přišla první oznámení reálných produktů jen několik měsíců po schválení potřebných technologických standardů.

To, co výrobci ukazují v Barceloně, jsou ale "krabičky" učené převážně do automobilů, průmyslových strojů nebo velkých routerů, které mohou nahradit klasické DSL připojení k internetu. První mobily schopné připojit se k sítím nové generace by se mohly ukázat příští rok. Jejich masivní rozšíření se ale očekává až kolem roku 2020, kdy svou 5G síť spustí třeba německý T-Mobile.

Od luxusu k telefonům pro každého

Veletrh Mobile World Congress je tradiční místo, na kterém se představují nové telefony. Hlavní novinkou na veletrhu, vedle retro Nokie, je Galaxy S9 a S9+ od Samsungu. Luxusní telefon s novou generací výkonných procesorů ale na první pohled vypadá stejně jako loňský model a má i stejnou obrazovku. Výrazně vylepšený je pouze fotoaparát. Konkurence na tom není lépe. Sony ukázalo telefony Xperia XZ2 a XZ2 Compact s novým designem, ale se stejnou technologií fotoaparátů, jakou měla loňská nepříliš úspěšná verze Xperie. Huawei nebo Xiaomi si představení nových telefonů nechávají na březen na vlastní akce.

Pozornost tak budí spíše první zařízení se systémem Android Go, odlehčenou verzí Androidů pro levné telefony s malým výkonem a malou kapacitou paměti. Zařízení jako Alcatel 1X nebo Nokia 1 budou stát přibližně 2500 korun a jsou určené primárně uživatelům v rozvojových zemích. Alcatel 1X ale bude dostupný i v Česku, cílovou skupinou budou pravděpodobně děti.

