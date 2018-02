Vidina možnosti vyšších výnosů láká Čechy stále více k investicím do podílových fondů. Majetek v jejich správě tvořený akciemi, dluhopisy či komoditami dosáhl ke konci minulého roku rekordní částky 483,5 miliardy korun. V porovnání s předchozím rokem narostly loni investice Čechů do tuzemských i zahraničních podílových fondů o 53 miliard Kč. "Z toho přibližně dvě třetiny nárůstu činil příliv nových peněz, zbytek pak zhodnocení investic," řekla Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT (Asociace pro kapitálový trh).

"Zájem o investování v posledních letech výrazně podpořily nízké úrokové sazby na tradičních konzervativních produktech," uvedl analytik společnosti Partners Aleš Tůma. Důležitou roli pak podle něj sehrává příznivý vývoj ekonomiky, díky kterému lidem rostou příjmy a snižuje se nezaměstnanost. Jako důležitý faktor experti zmiňují také zvyšující se znalost Čechů o finančních produktech.

Nejvíce nových investic z hlediska objemu plynulo loni jednoznačně do fondů smíšených, v menší míře do fondů akciových a nemovitostních. "Naopak v poklesu kvůli dlouhodobě nízkým výnosům pokračují fondy zaměřené na peněžní trh a dluhopisy," okomentovala Brodani. Podobný trend se dá podle ní očekávat i letos.

Od vypuknutí krize v roce 2008 se již tuzemské investice do podílových fondů, které kupují rovněž akcie a dluhopisy velkých evropských nebo amerických firem, přibližně zdvojnásobily. Jsou vyšší než objemy peněz uložených v Česku v penzijním pojištění či stavebním spoření. Na druhou stranu na vkladech Čechům leží přes 3,5 bilionu korun. Jejich zhodnocení však zaostává za růstem spotřebitelských cen.

David Mazáček z Institutu strategických investic VŠE vidí jako jeden z důvodů stále ještě spíše zdrženlivého postoje Čechů k investování i špatné zkušenosti z minulosti. "Plyne to ze stále živých vzpomínek z investování do privatizačních fondů a české bankovní krize z konce minulého století," připomněl Mazáček.

Vedou smíšené fondy

V podílových fondech má své peníze již okolo 1,7 milionu českých domácností. A více než polovina z nich investuje pravidelně. To znamená, že si měsíčně či čtvrtletně odkládají do fondů určitou částku ze svých příjmů. Ta podle AKAT v posledních letech narůstá a blíží se v průměru už dvěma tisícům korun. Navíc se prodlužuje takzvaný investiční horizont, tedy délka období, na které jsou drobní investoři připraveni své volné peníze oželet a ponechat je zainvestované. Podle Brodani tak dochází k posunu směrem k západní Evropě, kde mají investice do podílových fondů delší tradici.

Související Infografika Podílové fondy

Nejvíce peněz měli čeští investoři v takzvaných smíšených fondech, které investují do dluhopisů, krátkodobých cenných papírů, akcií či komodit. Ke konci roku 2017 spravovaly majetek za téměř 190 miliard korun. Meziročně šlo o nárůst o 21 procent. Pouze 22 miliard činily investice v nemovitostních fondech, jejich objem však narostl nejvíce, a to o zhruba čtvrtinu.

Úspěšný rok pro akcie

Podle Miloše Filipa, ředitele produktů a marketingu v Generali ­Investments CEE, se Češi z hlediska zaměření svých investic od investorů ve vyspělejších západních zemích příliš neliší. "U většiny lidí převažuje konzervativnější až středně rizikový postoj. Investoři většinou nejdou po hlavě do akciových rizik," uvedl.

Z hlediska zhodnocení investovaných peněz ale přitom tento stav není podle něj ideální, protože kvůli opatrnějším investicím lidé přicházejí o možnost vyšších výnosů, které akciové trhy z dlouhodobého pohledu nabízejí. "Z rozhovorů s investory ale vím, že řada z nich raději než kolísající, ale rychleji rostoucí majetek, preferuje klidný spánek v noci," podotkl Filip.

Lidé se podle něj nechtějí stresovat při případných propadech na akciových trzích. "A myslím, že spíše jde o typické založení člověka, kterému nepomůže ani vyšší investiční gramotnost," dodal.

Právě loňský trh byl pro akciově zaměřené fondy velmi úspěšný. Kurzy akcií po celém světě rostly a mnohé indexy se vyšplhaly na historická maxima nebo na nejvyšší hodnoty za několik let. "Letos by měl tento příznivý vývoj pokračovat, a to i díky dobrému ekonomickému vývoji ve světě či rostoucím ziskům firem," odhadl Martin Řezáč, místopředseda AKAT.

Ke konci roku spravovaly čistě akciové fondy majetek v hodnotě 99 miliard korun. I přes 22procentní nárůst to ale bylo stále méně než ve fondech dluhopisových, v nichž byly investice za 118 miliard.

Související Infografika Podílové fondy