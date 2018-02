Zatím je to "jen" Ostrava a kandidátka do komunálních voleb, brzy se ale přidají i další města a také kandidáti do senátních voleb. Středopravicové strany totiž rozjíždějí úzkou součinnost před podzimními komunálními a senátními volbami, ve kterých se pokusí o co největší možnou spolupráci.

"Vyjednáváme ještě o dalších městech. Na severu Moravy zřejmě nepůjde jen o Ostravu," avizuje předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. V severomoravské metropoli nasazuje jeho strana 11 lidí na společnou kandidátku, v níž obsadí ODS 39 míst a Strana soukromníků ČR pět míst.

V senátních volbách je prvním "plodem" spolupráce rektor Masarykovy univerzity v Brně Mikuláš Bek, který v pondělí oznámil, že se dohodl na podpoře hned několika stran − ODS, TOP 09, STAN a Strany zelených. "Ještě jednáme s pirátskou stranou a konzultace povedu i s dalšími," dodal Bek.

Pospíšil, který byl zvolen do čela TOP 09 nedávno, tvrdí, že cílem strany je uzavřít letos celou řadu podobných spojenectví. "Jedním z mých cílů bylo zvýšení našeho koaličního potenciálu. Byla by škoda, kdyby někde měla TOP 09 tři čtyři procenta, a zůstala mimo zastupitelstva. To samé platí o senátních volbách," uvedl Pospíšil. Upozornil přitom, že ne vždy půjde o spolupráci s ODS, v některých místech bude "topka" spolupracovat s jinými stranami či regionálními uskupeními. Pospíšil tak například minulý týden jednal v Ústí nad Labem o komunální spolupráci s hnutím Pro zdraví a sport. "Nikdy ale nebudeme spolupracovat s hnutím ANO, KSČM nebo SPD," ubezpečuje šéf TOP 09.

Spolupráci středopravicových stran podporuje také předseda ODS Petr Fiala, podle kterého vždy hodně záleží na konkrétní situaci v tom kterém místě a na dohodě regionálních politiků. "Naší strategií je postavit či podpořit kandidáty s šancemi na vítězství a jednou z cest jsou i společné kandidátky s dalšími středopravicovými demokratickými stranami," potvrzuje Fiala.

Zároveň ale pochybuje o tom, že by se strany od středu napravo měly nějakým způsobem spojovat nebo ještě těsněji spolupracovat. "Jsem skeptický k velkým heslům a teoretizování o spolupráci či integraci pravice. Měli jsme tu už řadu nepovedených pokusů. My jsme připraveni spolupracovat v konkrétních věcech," dodává.

Šéf hnutí Starostové a nezávislí Petr Gazdík odhaduje, že by koalice pravicových a středových stran mohly podporovat společné kandidáty v polovině z celkem dvaceti sedmi senátních obvodů.

"V mnoha obvodech se budeme vzájemně podporovat, zatím jejich počet nemohu říci přesně, ale mohla by jich být polovina," uvedl Gazdík s tím, že nejčastěji chtějí spolupracovat zástupci STAN, TOP 09, ODS, KDU-ČSL, piráti či zelení.

V případě Senátu je motiv spolupráce jednoznačný. Zmiňované strany se obávají zásahů do ústavy, které by mohla přinést spolupráce hnutí ANO s KSČM, SPD Tomia Okamury a případně i se sociální demokracií. Její vedení tento týden bude opakovaně jednat se šéfem ANO Andrejem Babišem o možném vládnutí.

"Žádné razantní změny ústavy v případě zvolení senátorem nepodpořím. Toto je nyní důležité," sdělil senátní kandidát Bek, kterého podpořil také Gazdík. Ten se obává například zavedení referenda, které by se v krajním případě týkalo vystoupení z Evropské unie, byť ANO i ČSSD něco takového vylučují.

"Bez Senátu žádný ústavní zákon neprojde. Představa, že by komunisté, SPD a ANO měli v Senátu většinu, by znamenala problém," tvrdí předseda starostů. "Senát bude strašně důležitý, vzniká tady vládnutí hnutí ANO s KSČM, takže Senát bude důležitý jako pojistka proti různým experimentům z dílny budoucí vlády," přidává se Pospíšil.