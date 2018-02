Nejdůležitější bude tlak veřejnosti, i když slovenská policie nepochybně nasadí k vyšetření vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně své nejlepší lidi, říká v rozhovoru pro HN Daniel Lipšic, bývalý slovenský ministr spravedlnosti a vnitra.

HN: Věříte, že je slovenská policie schopná vraždu novináře vyřešit, ať už se stalo cokoliv?

Nepochybuji, že policie i speciální prokuratura budou mít velký zájem vraždu vyšetřit. Nasazena bude speciální jednotka NAKA. I když nevím, kdo konkrétně má vraždu na starosti, věřím, že na tento případ vyberou ty nejlepší. V policii jich nezbylo moc, ale nějací ano.

HN: Může mít na případ nějaký vliv ministr vnitra Robert Kaliňák, který má sám problém s různými korupčními kauzami?

Je v zájmu vlády to vyšetřit, protože Slovensko se dnešním dnem pohnulo směrem k Putinovu Rusku nebo Erdoganovu Turecku. Je to opravdu věc, kterou Slovensko nezažilo ani za Mečiarových dob.

HN: Není to srovnatelné ani s vraždou Roberta Remiáše (expolicista, zabitý v souvislosti s únosem prezidentova syna v roce 1996)?

V podstatě ne, protože novinář Ján Kuciak pracoval na korupčních a daňových kauzách asi celé vlády, jejích oligarchů, blízkých lidí. Jestli je na něm a jeho snoubence za této vlády spáchána úkladná vražda, tak to překonává všechny hranice. Slovensko se tím v pondělí vzbudilo do jiného, velmi smutného dne.

HN: Může to slovenskou politiku nějak změnit?

Myslím, že možné to je, ale nechci politicky spekulovat. Zatím používali na odstavení nepohodlných novinářů, politiků či soudců jiné metody, jako různé diskreditační kampaně a podobně. Potenciál pro změnu tam ale je.

HN: Má smysl vypsat odměnu milion eur? Může to nějak vyšetřování ovlivnit?

Podle mého názoru je to jen gesto a vliv na vyšetřování jako takové to mít nebude. Určitě by lidé, kteří si v době spáchání vraždy něčeho všimli, šli vypovídat i bez odměny. Informace, které zatím máme, nasvědčují tomu, že šlo o profesionálně spáchaný zločin. Tudíž o tom ví pouze omezený počet lidí a pro ně ta odměna žádný smysl nemá − hrozil by jim doživotní trest. Naopak, může to paradoxně zkomplikovat vyšetřování, protože lidé teď budou motivováni a mohou vyšetřovatele v podstatě zahltit.

HN: Do jaké míry k vraždě mohla přispět atmosféra, v níž politici často − v obecné rovině − novinářům vyhrožují nebo jako český prezident vtipkují o jejich zabíjení?

Osobní útoky na novináře, které jsou na Slovensku v poslední době poměrně běžné, tu atmosféru asi zhoršily, ale zda to přispělo v tomto konkrétním případě, to si netroufnu říci. Závažnější ale je, že na Slovensku stále máme bílé límečky, které tato vláda chránila a chrání. A pokud tito lidé mají pocit, že se jim nemůže nic stát, tak se mohou uchýlit až k vraždě. Nemám o tom žádné iluze. K objednávce vraždy mohla přispět spíš představa některých mafiánů, že jsou nedotknutelní.

HN: Ján Kuciak psal v poslední době hlavně o podnikateli Mariánu Kočnerovi, který mu i vyhrožoval. Myslíte, že by Kočner byl schopný dojít takhle daleko?

O tom bych nechtěl spekulovat. Spíš mě zaráží, že když Kuciak podal trestní oznámení na Mariána Kočnera kvůli výhrůžkám, tak bylo zamítnuto a věc byla postoupena pouze do přestupkového řízení. Podle mě to mělo být kvalifikované jednoznačně jako vydírání. Tam podle mě policie neodvedla dobrou práci.

HN: Co by mohli slovenští politici udělat, aby se nic podobného neopakovalo?

Podle mě je zásadním důvodem toho, že se tento tragický případ stal, povědomí některých lidí, že si mohou dovolit cokoli. Pokud mluvíme o Marianu Kočnerovi, tak on měl dlouhé roky takové krytí, že se mu nemohlo nic stát. Až následně, když bylo zveřejněné jedno rozhodnutí vyšetřovatele za daňový podvod ve výši asi osm milionů eur, z toho byl velký skandál. Až tehdy začal být trestně stíhaný, protože to už bylo neúnosné. Ale v minulosti takových případů byla spousta.

Když budou mít tito lidé pocit, že se jim nic nestane, tak tu bude riziko, že se takové tragédie budou opakovat. Když prezident Kiska říká, že Slovensko se stalo mafiánským státem, a mnozí jej za to kritizovali, tak já si myslím, že se to bohužel pomalu stává pravdou.

HN: Co se bude dít dál?

Klíčový bude tlak veřejnosti, ten na Slovensku funguje. Jestli se zmobilizuje veřejné mínění, tak to může mít velký dopad.