Nevíme, kdo Satoši Nakamoto je, zda jde o geniálního japonského programátora, skupinu hackerů, nebo některou ze světových vlád (v dnešních dnech nás ještě může napadnout, zda to náhodou nebyla třeba Ester Ledecká). Velmi dobře ale víme, že produkt, který stvořil, se stal světovým fenoménem, jenž jako první digitální měna pronikl daleko za hranice původní úzké skupiny technologických nadšenců.

Nakamoto stvořil bitcoin s cílem, alespoň jak tvrdí ve své proklamaci, vybudovat alternativu k tradičním platebním systémům, které vyžadují přítomnost finanční instituce jako prostředníka a garanta platby mezi plátcem a příjemcem. Cílem bylo vytvořit platební systém, který je velmi bezpečný, ale který nemá žádného prostředníka, díky čemuž je rychlejší, levnější a nikým neregulovaný.

Nakamotovo dílo zaznamenalo fenomenální úspěch, stal se z něj populární investiční nástroj. A to takový, jenž nemá žádné podkladové aktivum, ale který zná drtivá část populace v rozvinutých zemích. A nemalá část z nich, také ti, kteří jinak neinvestují, alespoň na chvíli přemýšlela, zda by nebyl vhodnou a vysoce výnosnou investicí.

V čem však Satoši Nakamoto neuspěl, alespoň tedy doposud, je původní cíl využívat kryptoměnu bitcoin k placení. Objem platebních transakcí uskutečněných bitconem v poměru k celkovému objemu světových plateb je naprosto zanedbatelný a většina populace tuto jeho platební roli vlastně ani nevnímá.

Za tento neúspěch vlastně může, alespoň částečně, sám Nakamoto. Technologické řešení bitcoinu má poměrně zásadní kapacitní omezení v množství transakcí, které je schopné zpracovat − zatímco u bitcoinu jsou to tři transakce za sekundu, u karetních asociací to může být až 50 tisíc transakcí za sekundu. To ve spojení s popularitou bitcoinu jako investičního nástroje, jehož obchodování samo o sobě generuje nemalý objem transakcí, vede k přetíženosti systému a nárůstu transakčních poplatků. Poplatky narostly nad úroveň, kterou si účtují finanční instituce. Právě jejich poplatkům se ale Nakamoto chtěl vyhnout. Minimálně pro mikrotransakce je bitcoin z tohoto důvodu zcela nepoužitelný. Paradox této situace dokresluje například to, že významná konference o bitcoinu, která proběhla v lednu v Miami, přestala kvůli vysokým transakčním poplatkům akceptovat bitcoin k placení vstupného.

Další komplikací je velká volatilita kurzu bitcoinu − znovu způsobená jeho primárně investiční funkcí s významným podílem nezkušených investorů na jeho obchodování. Uživatelé, kteří mají své příjmy a výdaje v některé z klasických měn, samozřejmě opatrně zvažují konverzi do bitcoinu pro potřeby placení, neboť kupní síla jejich bitcoinů může snadno poklesnout o desítky procent za několik dnů, jak se ostatně v průběhu tohoto roku stalo již několikrát.

Ať již bude další osud bitcoinu jakýkoliv, Nakamoto navždy zůstane stvořitelem první významné globální digitální měny. Měny, která však slouží k něčemu jinému, než původně zamýšlel, za což si do značné míry může sám. Možná ho ale toto "selhání" nemusí až tolik mrzet: vlastnictví přibližně milionu bitcoinů Nakamota totiž aktuálně zařazuje mezi sto nejmajetnějších lidí naší planety.

