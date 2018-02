Kurdové jsou největším národem na světě bez vlastního státu.

V Turecku čelí útlaku zejména ve chvíli, kdy dají najevo, že hodlají pečovat o svou identitu. V Sýrii bojují o holé přežití tím, že coby pěší armáda Západu nasazují svoje životy ve válce proti různým islamistickým partám, především proti hrdlořezům z Islámského státu. V šíitském Íránu jsou trpěni a přehlíženi, vždyť jsou sunnité.

Ještě nejlépe jsou na tom dnes v Iráku, tedy v jeho severní části, které se zjednodušeně říká irácký Kurdistán. Jenže nebylo tomu tak vždy. Za pár týdnů, 16. března, si svět připomene třicáté výročí od chvíle, kdy ve městě Halabdža zahynulo při plynovém útoku až pět tisíc Kurdů. Tehdejší irácký vládce Saddám Husajn se je tímto genocidním způsobem rozhodl potrestat za to, že jejich milice zvané pešmerga bojovaly v probíhající irácko-íránské válce na straně Teheránu. Halabdža zůstává největším chemickým útokem na civilisty v dějinách naší planety.

V doméně tragikomické tuposti

Kdekdo se Kurdů zastává, na Blízkém východě zejména Izraelci, jejichž ministerský předseda Benjamin Netanjahu otevřeně vyzývá k vytvoření samostatného Kurdistánu.

Ale nejen on, říkají to mnozí s kurdskou situací obeznámení lidé po světě, přestože by se − nepřekvapivě − mohlo na aktuálních politických reprezentantech tohoto národa najít leccos nesympatického. Například zkorumpovanost, jakož i inklinace k marxismu coby politické ideologii. To je samozřejmě třeba brát jako věc neblahou, která ale souvisí s tuze drsným prostředím, v němž žijí. Kritizovat to odsud, tedy z prostředí bezpečného, prosperujícího a v zásadě demokraticky fungujícího světa chtě nechtě zavání přezíravostí, ba spíš tragikomickou civilizační tupostí.

Vysoký představitel syrských Kurdů Sálih Muslim Muhammad patří do kategorie těch nejrozumnějších na kurdské scéně. Dnes sedí za mřížemi v Praze na základě tureckého tažení proti odpůrcům režimu autokratického prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana − tažení šikovně zaobaleného do podoby zatykače s razítkem Interpolu. Sálih Muslim, nutno vědět, odmítá jakoukoliv radikalizaci a volá po demokracii, což v podmínkách válečné destrukce v Sýrii nelze odbýt jako pouhou formalitu. Turecko na něj vydalo zatykač už v roce 2016. Stalo se tak v rámci plošných čistek zahájených po nepovedeném pokusu o puč v Ankaře, nad nímž se ovšem dodnes vznášejí pochybnosti, jestli vlastně nebyl zinscenován na Erdoganův popud.

Jenže zhruba před čtrnácti dny Turecko zatykač posunulo do vyšších rovin tím, že Sáliha Muslima zařadilo na seznam teroristů. Stalo se tak krátce poté, co tento muž začal objíždět Evropu. Na různých konferencích a fórech upozorňoval na vyhlazovací postup, který uplatňuje turecká armáda při své invazi do severosyrské provincie Afrín, zahájené počátkem ledna s cílem zlikvidovat tamní Kurdy a jejich milice.

Přinejmenším Švýcarsko a Belgie, kam před Prahou Sálih zavítal, zatykač ignorovaly. Tyto země nechtěly Erdoganovi posloužit jako páky pro jeho vendetu.

Ještě schází, abychom teď začali s Turky kupčit

Jenže v Česku zaúřadovala horlivost. Muslim, který se ještě navíc jmenuje Muslim, a terorista! Jistě časem vyplavou na povrch mnohé zajímavé informace o okolnostech sobotního zatčení v pražském hotelu Marriott, ale už nyní lze říct, že vše dohromady je přinejmenším žalostným selháním bezpečnostních složek českého státu. Jak to, že nikdo neuměl vše správně vyhodnotit? Tedy jak přistupovat ke zjevně politicky zneužitému zatykači, když před touto tureckou praxí už varoval kdekdo, například i německá kancléřka Angela Merkelová?

Sálih navíc nebyl neznámou tváří, různých konferencí v Evropě se účastnil v minulých letech už několikrát, v roce 2016 i jedné organizované Evropským parlamentem. Nikdy jej nikdo nezatkl.

Doufejme, že české úřady co nejrychleji potká zdravý rozum a Sáliha Muslima okamžitě propustí. Nestane-li se tak, ba dokonce jestli Česko přistoupí na jakoukoliv formu kupčení s Erdoganovým režimem, třeba výměnu Sáliha za dva v Turecku zatčené Čechy, stane se však z ostudy naprostá obludnost. Kdekterý člověk, který ve své zemi bojuje za spravedlivou věc, se nám do budoucna velkým obloukem vyhne.

Související