Pravděpodobnost, že vražda slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně souvisela s jeho prací investigativního novináře, je prakticky stoprocentní. Zabýval se v poslední době velkým případem, naznačují zdroje z médií. Kdosi se musel cítit být natolik ohrožen, že nesáhl k pokusu zkorumpovat nebo zastrašit, nýbrž přímo k absolutnímu řešení. Kuciakovým zájmovým teritoriem byly ekonomické případy, finanční a daňové podvody, včetně podvodů s DPH, a nezřídka se týkaly i osob s vazbami na svět politiky a velkého byznysu. Závažnost této násilné smrti je proto mimořádná.

Když se podíváme do divokých 90. let, dala se vláda tehdejšího nejmocnějšího politika Vladimíra Mečiara až doteď považovat za maximální úpadek mravů v zemi. Na Slovensku v té době řádily organizované gangsterské skupiny podporované tajnou službou, které terorizovaly, vydíraly a i likvidovaly podnikatele, tajní zavlekli prezidentova syna do Rakouska, jen aby donutili hlavu státu k abdikaci, agenti sledovali nepohodlné novináře... Tehdy sice tajná služba zastrašovala některé novináře třeba tím, že jim její příslušníci podpálili nebo zdemolovali auta, leč nikdo z novinářů nepřišel o život. I pro tehdejší mocné platila hranice, za kterou se neodvážili jít.

Úkladná vražda investigativního novináře relativizuje děsivost tohoto období. Posouvá Slovensko blíž k nedemokratickým zemím s vysokou mírou korupce na jedné straně a nízkou mírou bezpečnosti novinářů na straně druhé, tedy někam k Ukrajině či Rusku, kde vraždy novinářů nejsou výjimkou. Pozadí tohoto zločinu ovšem nemusí mít (jen) domácí kořeny, sahat mohou i do zahraniční, třeba s vazbou na mezinárodní organizovaný zločin.

Dokážou-li slovenské orgány i za takových podmínek odhalit pachatele − a to nejen vrahy, nýbrž i objednavatele −, budeme moci mluvit o ojedinělém excesu, jenž nemá v demokratické zemi místo. Nepodaří-li se je odhalit, přispěje to nejen k zhoršení "blbé nálady" v zemi, nýbrž i k prohloubení nedůvěry veřejnosti k bezpečnostním a justičním institucím. Což v důsledku zvyšuje pravděpodobnost volání po "pevné ruce", která "konečně zjedná pořádek".

Jak taková ruka může vypadat, naznačuje přítomnost fašistů Mariana Kotleby v slovenském parlamentu. Jejich cesta do vládních křesel může být proto docela blízko, už po parlamentních volbách za dva roky. Toto riziko si patrně uvědomuje i premiér Robert Fico, když vypsal milion eur za informace, jež by vedly k dopadení pachatele. Nejen kredit Slovenska je v sázce.

