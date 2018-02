Být odborově organizovaný se vyplatí, opakuje šéf odborářů Josef Středula, když má možnost pochlubit se dobrým výsledkem kolektivní smlouvy. A takových příležitostí je poslední dobou řada. V automobilovém průmyslu loni průměrný příjem zaměstnance dosáhl 37 400 korun, o sedm procent víc než v roce 2016. Při tomto tempu by v oboru mělo na konci roku platit, že čtyřicetitisícový plat je už podprůměrný. Ovšem odbory brojící proti levné práci mají vyšší ambice.

Když jednají s vysoce ziskovou firmou, která potřebuje navýšit výrobu, mají v ruce hned několik trumfů a na přístupu zaměstnavatelů je to znát. Výmluvný je příklad Škodovky. Návrh dorovnat zaměstnancům jen inflaci, o němž informovali odboráři, byl zjevně tak mimo realitu, že se na stole ani neohřál a nahradila ho výrazně lepší nabídka: Přidáme 15 procent. To však vypadá dobře jen na první pohled, protože růst se netýká jednoho roku, ale hned 27 měsíců. Takže licitování bude pokračovat a těžko předpokládat jiný výsledek, než že se zaměstnanci výrazně vylepšených výplatních pásek dočkají.

Jenže tak příjemné starosti mají jen v nejvyšších patrech automobilového průmyslu. Škodovka je ten, kdo má značku, vlastní vývoj a produkt a dnes i velmi solidní pověst. Navíc v zemích, kam dodává nejvíc, vládne konjunktura, takže nyní zákonitě vydělává. Samozřejmě i tak od svých dodavatelů, vesměs mezinárodních koncernů, požaduje postupné snižování ceny, taková už je zákonitost kapitalismu.

Tím proces neskončí, protože tlak se přenáší do úrovní označovaných v odborné hantýrce jako Tier 3 a 4. Zde najdeme třeba dodavatele surovin a součástek. I tady se situace jednotlivých firem liší. S cenou surovin nelze manipulovat libovolně, takže tlak na dodavatele má své meze. To platí i pro obecné součástky, jako jsou šrouby, pro něž je odběratelů více. V pasti jsou takové firmy, které vyrábějí specifický díl na zakázku podle dodané dokumentace. Objednávky jsou dlouhodobé, aby pokryly životní cyklus modelu. To zní jako dobrá zpráva, ovšem plánovaný pokles ceny, stanovené navíc ve vůči koruně oslabujícím euru, řadu výrobců tlačí do minimální marže či do ztráty.

Do toho vstupuje boj o pracovní sílu, v němž méně ziskoví dodavatelé prohrávají. Můžeme se na to dívat jako na přirozený proces, ovšem těžko zavírat oči před tím, že v oboru panují podobně drsné poměry jako ve známějším případě sítí supermarketů a jejich dodavatelů. Postavení v hodnotovém řetězci se na platech nakonec projeví víc než to, zda ve fabrice je, či není odborová buňka.

