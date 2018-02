Aktuální vývoj vyjednávání o vládě opět ukazuje, že ne vše, co se v české politice řekne, je míněno vážně, natož doslova. Kdo by například tvrdil, že "nikdy", znamená opravdu "nikdy", byl by pro smích. Co ale tedy slova a věty v politice znamenají? Tady je pokus o stručný výkladový slovník české politiky.

"Máme zásadní problém."

Význam: To bude v pohodě, nějak se dohodneme. Viz usnesení ČSSD, podle kterého představuje "zásadní problém" trestně stíhaná osoba ve vládě. Jak naznačuje vývoj, zřejmě to nakonec zas až tak zásadní problém nebude.

"Nepřekročitelná podmínka"

− viz "zásadní problém". Že se něco nedá překročit, ještě neznamená, že se to nedá podlézt.

"Nedovedeme si představit"

− koukejte něco nabídnout, abychom si to představit dokázali.

"V tuto chvíli ne"

− kdykoliv jindy samozřejmě ano.

"Hledáme programové průniky"

− už jsme se vcelku dohodli, teď jde jen o to, jak to vysvětlit voličům, kterým jsme říkali, že to spolu dohromady nikdy nedáme.

"Voliči nejsou hloupí"

− častá věta propagátorů referend o všem možném, zejména o vystoupení z Evropské unie. V překladu: "Samozřejmě si myslíme, že voliči hloupí jsou, takže když je zmasírujeme, klidně budou hlasovat i proti svým zájmům."

"Makání"

− používáno ve dvou významech. 1. Výraz označující horečnou aktivitu, mající dát na srozuměnou, že probíhá úporná snaha o změnu s velkým "Z", ať už změna znamená cokoliv. 2. Výraz používaný k efektivnímu zakrytí faktické bezradnosti. Dříve byl v podobném kontextu používán termín "budování".

"Návrh posoudí odborné komise"

− nádherný eufemismus v překladu značící, že o tomhle nesmyslu už nikdo nikdy neuslyší.

"Nutná personální změna"

− vyhazov kohokoliv za účelem uvolnění funkce pro kamaráda či loajálního člověka. Používáno i ve spojitosti se souslovím "nutná reforma státní správy", jež reprezentuje tutéž operaci v množném čísle.

"Odborník"

− kamarád, kamarád kamaráda, šplhoun, rodinný příslušník významného straníka, kariérista bez skrupulí, člověk ochotný vykonat špinavou práci. Viz též "vláda odborníků".

"Ekonomická diplomacie"

− eufemismus pro snahu získat obchodní příležitosti pro spřátelené firmy a sponzory kampaně. Často používáno Milošem Zemanem.

"Uprchlík"

− výraz používán v několika významových kontextech: 1. ve smyslu bezpečnostním − terorista. 2. ve smyslu sociálním − vyžírka. 3. ve smyslu teologickém − čert.

"Respektujeme spojenecké závazky"

− my za to nemůžeme, to oni. Věta hojně využívaná, pokud je nutno umýt si ruce nad něčím ne zcela populárním, například nad zvyšováním zbrojních výdajů či nad sankcemi proti Rusku.

"Na základě požadavků EU"

− viz "respektujeme spojenecké závazky". My bychom to tak nedělali, ale co nám zbývá, za všechno může zlá unie.

"Energie nezmizí, zůstane"

− věta používaná neúspěšnými prezidentskými kandidáty, například Karlem Schwarzenbergem v roce 2013 či Jiřím Drahošem v roce 2017. Znamená: Zatraceně, už abych to měl z krku.

"Jednoznačně XY podporuji."

Věta často používaná neúspěšnými kandidáty z prvního kola prezidentských voleb při podpoře postupujícího do kola druhého. Význam: Teď mi nic jiného nezbývá, ale při první příležitosti uhnu a řeknu, že jsem vždycky věděl, že dotyčný je jen trapný neschopa.

"Budu mu krýt záda"

− budu ho držet pod krkem, že se, mrzák jeden, ani nenadechne. Často využíváno prvními místopředsedy ČSSD.

"Důkladně jsme problém prodiskutovali"

− zavolejte uklízečky ať uklidí ten binec.

"Otevřená vnitrostranická debata"

− K…! Do p…! … off!

"Kalousek"

− kód všeho zla. Výraz, jehož použití indikuje, že se mluvčí dostává do úzkých a potřebuje rychle ukázat na univerzální příčinu všech trablů. Dříve se používalo spojení "američtí imperialisté", "revanšistické kruhy" či "vnitřní nepřítel".

"Brusel"

− viz předchozí. Když nefunguje Kalousek, šoupni tam Brusel.

